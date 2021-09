Majitel postavil přelomové tisícikoňové Bugatti proti novějšímu modelu a nestačil se divit před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Svého času to byl naprosto přelomový stroj, který působil jako vrchol evoluce, jenž už nikdy nemusí být překonán. Jak hodně se od té doby změnilo? To nejlépe ukáže srovnání Bugatti Veyron s novějším Chironem.

Moc dobře si pamatuji na rok 2005, kdy se po letech utrápeného vývoje představilo světu sériové Bugatti Veyron. Působilo tehdy jako zjevení, jako auto přepisující prakticky všechny historické tabulky sériově vyráběných aut - mělo přes 1 000 koní, stovku zdolalo pod 3 sekundy a rozjelo se na více než 400 km/h. To všechno byla u silničního auta historická prvenství, navíc při schopnosti používat jej jako VW Golf pro každodenní ježdění. Nic takového svět dříve nepoznal, v žádném ohledu.

Veyron působil jako rozmar umanutého průmyslníka, který stěží může být zopakován. Bugatti tehdy udělalo auto nikoli o trochu lepší, ale o parník lepší než všechno do té doby známé, a to ve všech smysluplných aspektech současně. S ohledem na přicházející tvrdší emisní regulace se mnohým zdálo nemožné, že by vývoj mohl ve své komplexnosti zajít někam dál, dnes už ale víme, že to nebyl správný dojem.

Jakkoli je a zůstane pravdou, že Veyron byl revolucí a dějinným počinem, Bugatti pracovalo na vývoji dál a později přišlo s Chironem. O další revoluci nemůže být řeč, je to v podstatě stále stejné auto s podobným motorem, asi 548 zlepšení jako kdysi u Škody Favorit se postaralo o to, že i Veyron dnes může být zašlapán do země. Přesně to totiž ukazuje video níže.

Postaral se o něj chlápek, který si na Youtube říká The Stradman - dříve to byl účetní, jako fanda to aut se ale začal věnovat natáčení videí o nich, a tak (a možná i jinak, kdo ví) si vydělal i na mocné Bugatti Veyron. Svůj vůz pak postavil do sprintu s novějším Chironem a byť jistě nečekal vítězství, mohl doufat v relativně vyrovnaný souboj. Samo Bugatti udává pro Veryon hodnoty zrychlení na stovku za 2,5 sekundy, na 200 km/h za 7,3 sekundy a na třístovku za 16,7 s. Vedle toho Chiron s časy 2,4, 6,1 resp. 13,1 sekundy nepůsobí jako z jiného světa, ale je z něj.

Snímek níže zachycuje srovnání z pohledu Veyronu až do asi 310 km/h, ještě o dost dříve se ale z Chironu začne stávat rozmazaný flek mizící v prachu vířeným stále rychleji se roztáčejícími se koly. Stradman se může divit, ale tak to zkrátka je - evoluce neustala ani a v segmentu těchto aut a byť Veyron stěží kdy bude pomalý, přímo vedle Chironu tak rozhodně působí.

Bugatti Veyron je přelomové auto, které měřítka dynamiky posunulo tak moc, že je i 16 let po jeho zrodu smetánkou superrychlých aut. Foto: Bugatti



Jakkoli je ale stále působivé, přes novějším Chironem musí dynamicky kapitulovat, podívejte se na to na videu níže. Foto: Bugatti

Zdroj: TheStradman@Youtube

Petr Miler