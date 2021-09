Majitel říká, že jeho nová Tesla za více jak 3,5 milionu je odpad, ukázal její největší vady před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Jakkoli to zní nepochopitelně, Tesla po všech těch letech stížností na kvalitu nedokáže udělat ani svůj vrcholný a nejdražší model tak, aby jej sám kupec nenazval lepším slovem než „odpad”.

Je nakonec celkem jedno, co a za kolik si kupujete, kvalitní provedení očekáváte vždy. Jasně, pokud svému dítěti pořídíte stříkací pistoli za 29 Kč, tak nějak očekáváte, že poslední řádky jejího životního osudu budou napsány ještě v den její koupě. Přesto ale po pár plačtivých projevech vaší ratolesti hodíte zbytky té věci do koše a podrážděně řeknete něco jako: „Šmejd!”

Viděl jsem něco podobného dělat za život snad stovky lidí a mám pocit, že nároky v tomto směru stoupají - bez ohledu na cenu. Lidé mají stále větší tendenci chtít dobré věci, se šmejdem se nesmířit. A je to tak dobře, protože prodejce dříve nebo později přijde na to, že lepší i pro něj bude takové věci vůbec neprodávat, což pro změnu donutí k zamyšlení výrobce. Tento koloběh funguje, tak jak je ksakru možné, že si v roce 2021 někdo vůbec dovolí prodávat nové auto za miliony, které je kvalitativně srovnatelné snad leda s Trabantem? A že to většina lidí mlčky přejde jako fakt?

Ten někdo si říká Tesla, ta je nekvalitou už proslulá. Jde o naprostou anomálii v celém automobilovém světě, natož pak ve světě drahých aut. Žádný výrobce není bezchybný, poznali jsme ale za život stovky nových aut a je velmi výjimečné, když má nějaké jasně viditelnou výrobní vadu. Navíc je obvykle jedna a jde-li o vůz nový, dealer se snaží problém vyřešit ještě před předáním. A když neuspěje, bez řečí nedostatek řeší jako reklamaci, i když jde nejčastěji o auta za statisíce korun.

Taková Tesla dnes ani neexistuje a přesto máte podle zkušených asi 50% šanci, že při koupi dostanete nekvalitně postavený vůz. Tolerovat to nelze nikdy, u levnějších Modelů 3 a Y prodávaných v docela vysokých počtech by to ale ještě šlo svést na masovou výrobu. Takový Model S Plaid, vrcholný vůz značky prodávaný v ČR od 3 499 900 Kč, by si ale mohl zasloužit lepší péči. Ale bohužel.

Už po prvních dodávkách se ukázalo, že Tesla za tyto peníze dodává auta ve stavu, v jakém by si nedovolila prodávat ani Škoda a později jeden z kupců přiblížil nedostatky detailně. Tehdy už byla řeč o šmejdu, kupec ukazující svůj nový Model S Plaid s několika příplatky (jen ta šedá barva posune cenu za hranici 3,5 milionu) ale hovoří dokonce o „odpadu”. Můžeme být rádi aspoň za to, ale jak za chvíli poznáte, ani jeho výsledná reakce není ideální.

Té prvotní se nedivíme - na autě se objevuje dost obvyklých, přesto nepřijatelných chyb. A to jej vidíme pouze zvenčí, interiéry bývají ještě větší tragédie. Že byl vůz dodán špinavý a celkově nepřipravený, by majitel ještě přešel, sedřený kryt kamery na blatníku předním blatníku, důlek na dveřích řidiče, vychýlený práh o kousek níže nebo plandající výplň podběhu levého zadního kola ale nikoli. A to není vše - podobně, jen o trochu lépe je na tom podběh na opačné straně vozu, na několika místech je vidět mizerný lak, obě zadní světla jsou poškrábaná a na lemu dveřích spolujezdce je cosi jako zaschlá kapka laku? Není to úplně patrné. Některé části karoserie pak byly odřeny až na plnič ve spárách zřejmě při montáži.

To je opravdu hodně školáckých chyb při výrobě, z nichž jediná by dala na hodně pozvednuté obočí. Tady je jich plejáda. Reakce majitele? Je naštvaný, to je i z jeho videa patrné, auto ale Tesle o hlavu neomlátí - řekla mu, že má vůz vzít, jak je, nebo odejít. A on se bojí, že jiné auto by dostal až za řadu měsíců. Tohle je skutečně jiný svět, dokud ale lidé budou Tesle takový amaterismus tolerovat, nebude mít zjevně důvod s ním cokoli dělat u jakéhokoli ze svých modelů, ani u těch nejdražších.

Na oficiálních fotkách vypadá Model S Plaid dobře, v reálu? Podívejte se na video níže, zachycuje auto s cenou přes 3,5 milionu korun hned po předání. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Pinnacle Performance@YouTube

Petr Miler