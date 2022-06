Majitel vrcholné Tesly se po tragické roční zkušenosti s elektromobilem raději vrátil ke spalovacímu autu před 11 hodinami | Petr Prokopec

Příznivci elektromobilů rádi říkají, že jak někdo okusí elektrický pohon, už nechce jinak. Statistiky jim ale zapravdu nedávají a tato zkušenost též ne. Náročný kupec se vrátil ke „spalováku”, i když sáhl po nejlepší Tesle dneška. A měl pro to pádné důvody.

O nekvalitě Tesel byly napsány už stohy článků. Pro fanoušky americké automobilky jde jen o výmysly novinářů, které s pravdou nemají nic společného, realita je ale bohužel taková. Jde o velmi dobře zdokumentované zkušenosti nejrůznějších majitelů z celého světa, přičemž problémem není jen kvalita výroby, ale také kvalita poprodejní péče. Připustil to ostatně i Elon Musk, který uvedl, že značka se aktuálně nebude honit za maximálními prodeji, ale místo toho zaměří svou pozornost na zlepšení péče o zákazníky.

Muskovým cílem je, aby hned dvě třetiny aut byly opravené v tentýž den, kdy byly do servisu přivezeny. To je jistě ambiciózní záměr, neboť se stále větším množstvím stále starších Tesel v provozu je totiž třeba řešit stále více problémů. V prvé řadě to tedy znamená, že bude muset být značně rozšířena síť servisů. Ve druhé je pak třeba najmout schopný personál, který navíc bude řádně proškolen. Bez značných investic tedy Muskova mise nemůže skončit úspěchem.

Šéf Tesly nicméně nedávno uvedl, že má ze současného stavu ekonomiky „super špatný pocit“, což není zrovna moment, který by přál velkým investicím. Musk tak zamýšlel propustit zhruba 10 procent všech zaměstnanců, tedy asi 10 tisíc lidí, což s výše zmíněným nejde moc dohromady. Později svá slova mírnil, přesto nelze očekávat, že by propouštění během pár týdnů obrátil v nábor. Vskutku je tedy otázkou, jak chce Musk zajistit tak velkou obslužnost, zvláště když do servisů míří lidé na výměnu či opravu „hardwaru”.

Spíše než naději tak Muskův nový závazek způsobuje obavy, zvláště v kontextu s dalšími okolnostmi, které prosákly na povrch. Hned několik zdrojů totiž magazínu Electrek, který je elektromobilitě a tedy i Tesle nakloněn, potvrdilo, že automobilka v případě servisních center využívá i netrénované zaměstnance, které přivedla z jiných oddělení. Nedá se sice asi předpokládat, že by opravu aut měli na starosti třeba účetní, vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby ti třeba plánovali opravy a objednávali náhradní díly.

Ve finále tak vlastně není překvapivé, že mnozí zákazníci čekají na servis i několik týdnů, zatímco ti druzí jsou pro změnu ponecháni řadu týdnů bez auta, ač mělo jít o banální opravu. Nejnověji se o tragickou zkušenost s kvalitou Tesel i přístupu automobilky k zákazníkům podělil majitel Tesly Model S Plaid, tedy vrcholného, nejrychlejšího vozu, který si u značky můžete koupit. Na základě toho tedy očekával i řádnou péči, té se nicméně nedostal. Nakonec tedy dal elektromobilu vale a přesedl do BMW M5.

Jakkoli nahrazení elektrického sedanu spalovacím, dokonce s osmiválcem pod kapotou, působí zpátečnicky, nešlo o první takový krok, který muž jménem Basim udělal. Již v roce 2016 si totiž koupil Model S P90D, ovšem ten následně nahradil kabrioletem BMW M8, který prý daleko lépe vyhovoval jeho jízdnímu stylu. Když ovšem viděl technické parametry zmiňované varianty Plaid, nechal se Teslou znovu okouzlit. Tentokrát však litoval daleko více.

I přes cenu startující nad třemi miliony korun byla kvalita vozu „příšerná“. Basim nebyl spokojen ani s rachtáním v interiéru, ani s kvalitou laku. Mimo to si v servisu stěžoval, že dochází k zamlžování kamer a světel - jak se ale od místních „odborníků“ dozvěděl, jde o normální chování. Spokojen ovšem nebyl ani s brzdami, nekulatým a neúplným volantem Yoke či beztlačítkovým interiérem. Chybět mu ovšem začal i head-up displej, stejně jako zvuk výfuku.

Basim rovněž nedosáhl na autonomní řízení FSD, neboť nechtěl „řídit jako stará bába“, aby se pro použití této technologie kvalifikoval svým řidičským skóre. Když k tomu pak ještě připočteneme ohlasy rodiny a přátel, kteří mu vyčítali, že s přesunem od M8 Cabrio k Modelu S si jen pohoršil, pak se vlastně návratu k BMW ani nelze divit. Uvidíme, zda do třetice vstoupí do stejné řeky...

Tesle Model S Plaid rozhodně nelze upřít rychlost v přímce. Její potenciál však krotí slabé brzdy, její úspěch pak brzdí nekvalita a tragický přístup servisů. Foto: Tesla



Nelze se tedy divit jednomu z bývalých majitelů elektromobilu, že nakonec přepřáhl na BMW M5, které je sice pomalejší, ale vše kompenzuje lepší přístup značky k zákazníkům. Foto: BMW

Zdroj: Electrek, Auto Evolution

Petr Prokopec

