Majitelé elektrického Fordu jsou zmateni, auto jim nabízí regeneraci filtru pevných částic dieselu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Automobilky se při přechodu na elektrickou mobilitu potýkají s řadou problémů a hláška na displeji elektrického Fordu nejlépe ukazuje, jak velké jsou. Auto nabízí regeneraci filtru pevných částic dieselového motoru, i když pochopitelně žádný nemá.

Přirozený vývoj nepřinesl elektrická auta, která by ve všech klíčových ohledech dohnala a předehnala ta se spalovacími motory, ale co už, Evropská unie je „nařídila” stejně. Nařídila v uvozovkách je možná přehnané, protože přesně k tomu směřuje, nepřímo je navíc nařizuje už několik let. Pokud výrobcům aut pod pohrůžkou vysokých pokut sdělíte, že musí dosáhnout průměrné spotřeby resp. emisí CO2 takových, že jich nelze rozumně dosáhnout s jakoukoli existující technologií a současně řeknete, že emise CO2 u elektromobilů jsou nulové (i když nejsou), moc na výběr jim nedáte.

Tento úřednicko-politický výběr konkrétního technického řešení bez předchozí diskuze a bez ohledu na realitu technického vývoje nás velmi trápí, automobilky ale v uplynulých letech neudělaly nic proto, aby jej zvrátily. A tak musí prodávat elektromobily, i když mnohdy nechtějí samy a nechce je ani naprostá většina zákazníků. Navzdory tomuto stavu ale některé dál dávají přednost onomu diktátu a vědou ani trhem nevyžádané řešení samy tlačí jako jediné možné. Ford patří mezi ně.

Do budoucna plánuje prodávat jen elektrická auta, nyní se snaží prorazit s modelem Mach-E. Mnoho slunce mu nad střechou nesvítí, loňských 23 054 prodaných exemplářů napříč Evropou za všeho toho masivního přerozdělování a tržních manipulací je i v současné prodejní mizérii Fordu (loni v Evropě udal 569 534 vozů) kapka v moři. A letošní lednový výsledek (1 998 aut) naznačuje, že bez přidání dotací tam či onde je takový odbyt blízko stropu. Jako by to samo o sobě nebylo pro automobilku dostatečně neveselé, někteří kupci tohoto modelu jsou nyní zmateni. Jejich vozy jim totiž nabízí aktivaci režimu automatické regenerace filtru pevných částic dieselu, i když elektrický pohon nic takového pochopitelně nepotřebuje.

Na sociálních sítích na to upozornilo hned několik majitelů, z nichž jeden vše natočil na video. V palubním menu vozu lze v nastavení najít položku Automatická regenerace, jejíž popis praví: „Dovoluje automatickou regeneraci filtru pevných částic dieselu, když dojde ke splnění patřičných podmínek.” Au. Dokážeme si představit zmatení méně znalých majitelů, kteří si jistě mysleli, že s koupí elektrického auta se něčeho takového zbaví. Ti další se asi musí ptát, o jaké podmínky tak může jít - nahrazení elektrického motoru dieselovým?

Berte to s úsměvem, auto pochopitelně žádný filtr pevných částic nemá, aspoň ne ve výfukovém potrubí. Ale jeho regeneraci nabízí. Důvodem nejspíše bude, že Ford používá pro různě koncipované vozy stejný palubní software a někdo buď nechal v menu Mach-E položku, která v něm být nemusí, nebo položce zajišťující třeba intenzivnější regenerativní brzdění přiřadil špatný popis. Kdo ví, hláška v systému každopádně zjevně je.

Ford se k celé věci zatím nevyjádřil, dá se ale očekávat, že problém označí za technicky neškodný. To je pravda, nic to neznamená, dobrý dojem to ale nedělá, neboť to ukazuje zákazníkům, jak obtížně se tradiční výrobci vyrovnávají s přechodem na elektrický pohon, který málokdo chce a ještě méně toho řeší.

Mustang Mach-E zatím Fordu mnoho radosti nepřináší a faux-pas, který můžete vidět níže, je pro automobilku další nepříjemnou záležitostí. Ilustrační foto: Ford

umm @ford i think you did a oopsie pic.twitter.com/nB9TI1zmoD — Bennett (@_bennettm_) March 12, 2022

Zdroj: Bennett@Twitter

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.