Majitelé nových aut si stěžují, že jim vozy reznou rychleji než Fiaty, výrobce to zlehčuje

Fiaty reznou už na plakátu, říkalo se kdysi v žertovné narážce na mizernou antikorozní ochranu italských aut. Majitelé nových Fordů nyní říkají, že jejich auta jsou na tom ještě hůř - reznou dříve, než se na plakátu mohou ocitnout.

Koroze bude u aut z korozivních materiálů problém vždy, ať už výrobce tvrdí cokoli. Rezivění karoserií a dalších částí vozu se sice může jevit jako dávno vyřešený problém, on je to ale spíše dávno řešitelný problém. Dobře ochránit auto před vlivy okolí dnes zkrátka lze, třebaže nikdy ne stoprocentně, výrobci se ale čas od času rozhodnou na této věci šetřit a vymyslí jiná než osvědčená řešen. A i když papíře se zdají být dostatečná, v praxi nejsou.

Zmínky o korozi se tak vrací a vrací a nejnověji je má na talíři Ford. Tomu jej začali servírovat majitelé úplně nových modelů F-150 modelového roku 2021, které k dealerům dorazily teprve v listopadu. Žádné auto tedy nemůže být starší než tři měsíce, přesto se jejich majitelé potýkají s poměrně rozsáhlou korozí podvozkových a spodních částí vozu.

Nestěžují si jen majitelé z těch částí USA, ve kterých panují tuhé zimy a běžně se tam solí, ale z celé země. A co více, stížnosti přichází i od lidí, kteří si auto právě koupili a nikdy s ním nejeli. Na fórech a sociálních sítích pak s fotkami, které problém dokladují, glosují, že vůz rezne rychleji než italská auta, protože o těch se říká, že reznou už na plakátě - jejich F-150 zrezly ještě dřív, aniž by je mohli byť jen nafotit.

Problému, který můžete v konkrétním rozsahu uzřít na přiloženém videu u auta s pár tisíci najetými km, se chopila americká média a konfrontovala s ním automobilku. Ta se k věci vyjádřila v tom smyslu, že reakce majitelů bere vážně, ale v tomto případě se není čeho obávat: „Třebaže některé ocelové části podvozku F-150 mohou vykazovat znaky povrchové koroze, neovlivňuje výkon vozu ani životnost jednotlivých dílů,” stoji v oficiálním komentáři Fordu.

Na jednu stranu... ano, povrchová koroze podvozkových dílů je celkem normální věc, ale ne u úplně nových aut. U dobře postavených vozů trvá obvykle pár let, než se projeví a pak postupuje velmi pomalu. V tu chvíli to není problém, protože i tak podvozek obvykle vydrží déle než většina zbytku auta. Pokud jsou ale Fordy takto zkorodované už úplně nové, je otázkou, jak budou vypadat za oněch několik let. Nemusí to být problém, je to ale pořád koroze, která může napadené díly jednoho dne zničit. A celkem chápeme obavy majitelů, že se to stane - podobné pick-upy si totiž lidé často nechávají dlouho na ježdění stovek tisíc kilometrů, to pak odolnost nezbytně potřebují.

Fordům F-150 modelového roku 2021 rychle korodují podvozkové díly, rez se objevuje u úplně nových aut, jak můžete vidět na videu níže. Automobilka to zlehčuje, podle nás si ale nemůže být ani ona zcela jistá dlouhodobými následky tak brzy počínající koroze. Ilustrační foto: Ford

