Prodej elektromobilu s pouhými 8 tisíci najetými km připomíná jejich velkou bolístku

Bolístek elektrických aut je tolik, že budou nejspíše potřebovat ještě několik dekád, než - pokud vůbec - vyrovnají možnosti automobilů se spalovacími motory. I proto trpí jednou všeobjímající, extrémní ztrátou hodnoty.

Nadšenci do elektrické mobility nás rádi osočují z toho, že jsme proti tomuto řešení pohonu aut zaujatí, ale tak to není. Stejně jako nás nezajímá, jestli jsou lidé černí nebo bílí, jestli jde o muže nebo ženy a je jim 30 nebo 60 let, nezajímá nás primárně ani to, zda jsou auta benzinová, naftová, plynová nebo elektrická. Zajímá nás jen to, jak moc jsou dobrá nebo špatná, jak moc dovedou obstát při řešení životních situací svých majitelů či jakou nabízí hodnotu za peníze.

V těchto ohledech jsou dnes ta elektrická naprosto nekonkurenceschopná.

Jistě mají své přednosti, pokud vám ale dnes třeba Renault prodá za 845 000 Kč prťavý Zoe v úplném základu se 108 koňmi, který jede maximálně 135 km/h a má s 52 kWh v útrobách ekvivalent 13litrové nádrže na naftu, kterou budete doma v nejlepším případě doplňovat 6 hodin a udávaných 395 km na ni ujedete leda s hurikánem v zádech, je to zoufale mizerná nabídka.

Pro srovnání - Škoda o 12 tisíc levněji prodává Superb 2,0 TDI Style, o dvě třídy větší auto v už slušné výbavě, které má 150 koní, jede 221 km/h, jeho 66litrová nádrž papírově zvládne 1 737 km a doplníte ji asi za 3,5 minuty. To není o trochu lepší nabídka, to je mnohonásobně víc auta za dokonce nižší cenu. Pokud někdo vybírá hlavou a nemá nějaký emotivní vztah k elektrickému pohonu, po Zoe sáhnout nemůže.

Nicméně proč ne, pokud někdo chce Zoe na 845 tisíc, ať si ho koupí, je to jeho věc. Problém je v tom, že za této situace - a to je situace, kdy je cena elektrického Renaultu mnohokrát zvýhodněna už na straně výroby skrze pokuty za CO2, přímé dotace, daňové úlevy atp. - jsou lidem nucena elektrická auta s tím, že za pár let má jít o jedinou alternativu. Přitom ze současného srovnání je zřejmé, jak dlouhá cesta před elektromobily leží, aby nabídly velké auto s dojezdem skoro 2 000 km a dobou dobití během pár minut za 833 tisíc.

Právě fakt, že jsou elektrická auta tak daleko za těmi konvenčními a musí se tedy rychle zlepšovat, aby zaujala čímkoli jiným než výší dotace na jejich koupi, přináší ještě jeden problém - extrémní propad hodnoty. Je to logické a dané už právě nekonkurenceschopností současných modelů. Kdo bude za pár let stát o Zoe s popsanými parametry, pokud klidně sám Renault nabídne dvakrát lepší vůz třeba za 600 tisíc Kč? To se může stát a i když to přesto dál bude mizerná nabídka ve srovnání s konvenčním autem, ze starších elektromobilů to udělá něco zcela nechtěného, zvlášť když akumulátory skutečně nejsou věčné.

Že to tak je a bude, dokazuje jeden málo známý elektrický vůz, na který jsme náhodou narazili v prodeji mezi ojetinami. Jde o Think či Th!nk City, norský nápad z přelomu předminulé a minulé dekády, který nabídl ještě o dost méně než Renault Zoe. Vypadá jako „auta” pro patnáctileté na bázi motorek, je to vskutku lacině vyhlížející stroj používající spoustu dílů z jiných vozů zvenčí i zevnitř. Přesto šlo vedle Tesly Roadster, Mitsubishi i-MiEV, Nissanu Leaf a Smartu ED o jednoho z moderních elektrických pionýrů, které dosáhly kompletního schválení pro provoz na řadě míst světa. S dojezdem 160 km na nabití a cenou pohybující se kolem 40 tisíc Eur (dnes 1,05 milionu Kč) ale Th!nk City neměl šanci na úspěch.

Vyrobeno bylo asi 2 500 vozů než výrobce nepřekvapivě zkrachoval a v zemích, kde svého času byly prodávány, lze tu a tam narazit na nějaký v bazaru. Jeden takový nyní stojí v Nizozemsku, což byla jedna ze zemí, kde Th!nk City šlo koupit. Konkrétní auto ze zdrojového odkazu bylo poprvé registrováno v roce 2014, takže jde o 7 let starý stroj. Najel za tu dobu jen 8 000 km, protože dojet s ním někam dál musel být podobný očistec, jako se na něj dívat. Takže zánovní automobil třeba za 30 tisíc euro? Tak to ani omylem.

Tento Th!nk City lze nyní pořídit za 3 995 euro, tedy asi 105 tisíc korun, protože větší - a dost možná ani takovou - hodnotu prostě nemá. Kdo by také dal víc za auto, které vypadá, jako by ho stloukl Fred Flinstone ze zbytků kuchyně z doby kamenné a přes minimální nájezd bude nejspíše použitelný ještě o dost hůř než v době svého vzniku? Ztratil přes 90 procent své hodnoty během 8 tisíc km a je pořád otázkou, zda jej někdo aspoň za oněch 105 tisíc koupí.

Myslet si, že Renault Zoe skončí za 7 let jinak, je naivní. Elektromobily se od doby Th!nk City posunuly o dost dál, ale ještě mnohem dál se musí posunout, pokud chtějí oslovit i ty, kteří chtějí dobré auto a dobrou hodnotu za peníze, ne jen elektrické auto za jakoukoli cenu. Než se tak stane - a je pořád otázkou, zda se tak vůbec kdy stane - se budou muset všichni ti, kdo budou dláždit cestu k takové budoucnosti, smířit s tím, že jejich vůz ztratí za pár let téměř veškerou svou hodnotu, jak jsme ostatně nedávno detailně probírali.

Takto se Th!nk City prezentoval kolem roku 2010, když jej šlo za cenu přes 1 milion Kč koupit jako nový. Dnes si jej můžete koupit i sedmiletý a sotva jetý za 100 tisíc, jak ukazuje inzerát na zdrojovém odkazu, jde vzhledem k pokroku o prakticky bezcenné auto. A současné elektromobily, teoreticky s výjimkou „kultovních” Tesel, čeká úplně to samé. Ilustrační foto: Think Global

