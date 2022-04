Verstappen může o 3 desetiny na kolo rychlejší, říká guru Red Bullu, do karet mu hraje zdánlivá nevýhoda před 2 hodinami | Petr Miler

A nejen Max Verstappen, výrazně zrychlit může i jeho týmový kolega Sergio Perez. Red Bull si z opatrnosti nechal tak trochu otevřená zadní vrátka, která podle dostupných informací Ferrari k dispozici nemá. A dosavadní vyrovnanost se může proměnit v jasnou nadvládu.

Za sebou máme první dva závody letošní sezóny Formule 1, která je v mnohém zlomová. Přinesla dramatickou změnu v konstrukci samotných aut mj. s cílem zamíchat pořadím. A přesně to se stalo realitou, neboť léta jasné dominance Mercedesu, kdy se některé z týmů dokázaly jen čas od času dostat třícípé hvězdě na kobylku a nechal na chvíli vyniknout toho či onoho z pilotů, jsou pryč. Pravda, Mercedes loni nevyhrál, dominantní byl ale stejně a nebýt heroického výkonu Maxe Verstappenna spolu s (pro něj) šťastnou shodou okolností v posledním závodě, viděli bychom na piedestalu znovu staré známé.

To je ale dnes pryč. Mercedes se trápí, Hamilton se v posledním závodě ani neprobojoval do druhé části kvalifikace a týmový kolega si z něj udělal dobrý den. Bylo by nemístné z toho dělat dalekosáhlé závěry - sezóna je dlouhá a nakonec i loni jsme viděli, jak se technický stav věcí může v jejím průběhu přelévat. Na začátku byl jasně nejlepší Mercedes, pak ho Red Bull alespoň na některých tratích vyrovnal či překonal a v posledních závodech znovu dominovali Němci. Snadno tomu tak může být i letos, zatím jsou ale karty rozdány jinak.

Na vrcholu je Ferrari, se kterým hraje vyrovnaný part jen Red Bull. Mercedes je tím třetím vzadu a jakkoli se obecně čeká, že se hlavně ten zlepší, ani dnes vrcholné týmy nebudou spát na vavřínech. Jak Ferrari, tak Red Bull se tedy budou posouvat dál, podle poradce rudých býků a guru jezdeckého programu týmu, dvojnásobného šampiona Le Mans a jakési šedé eminence stáje požívající přízeň majitele Dietricha Mateschitze, má ale žolíka v rukávu právě rakouský tým.

Marko v rozhovoru pro Formel1.de prozradil, že současné monoposty Red Bullu trpí asi desetikilovou nadváhou, která Ferrari netrápí. Přesto jsou tak rychlé. Jakkoli to nezní jako výhoda, Marko vysvětluje, proč to výhodou je - s hmotností se dá dělat něco mnohem snáz než s jinými technickými aspekty. Podle něj Red Bull v první fázi upřednostnil odolnost a spolehlivost stroje před lehkostí a nyní hledá cesty, jak se oněch 10 kil navíc zbavit. Pokud se mu to povede, Ferrari má problém - vypiplat jiné části vozu, aby vykompenzovaly toto odlehčení, bude pro Ital nesmírně obtížně, třebaže ne nemožné.

I když se 10 kilo může zdát v 800kilových autech jako legrace, ve světě F1 to znamená všechno. Pokud by této nadváhy auta pozbyla, stanou se o 3 až 4 desetiny sekundy na kolo rychlejšími v závislosti na charakteru okruhu. To je rozdíl třídy či aspoň její poloviny, dnes se Red Bull s Ferrari tahají o setiny a tisíciny.

Jakkoli to vypadá jako otevřená cesta k nadvládě, snažit se jednak budou i ostatní a zásadní změny nepřijdou hned. Red Bull, Ferrari i Mercedes tvrdí, že do třetího závodu nevlétnou se zásadními technickými novinkami, ty mají přijít až s evropskou částí seriálu okolo začátku letošního léta. Uvidíme tedy, co se bude dále dít, možné je pochopitelně cokoli. Pro Red Bull a zejména Maxe Verstappena coby úřadujícího šampiona se ale karty v tuto chvíli zdají být rozdány nejlépe.

Max Verstappen s Red Bullem dosáhl po lítém boji těsného vítězství nad Charlesem Leclercem v Saúdské Arábii, byl to souboj kolo na kolo. Podle poradce Red Bullu dr. Marka se ale takto monoposty stáje chovají i s citelnou nadváhou nad povolený limit - pokud tento problém rudí býci vyřeší, mohou mít nad Ferrari jasně navrch. Foto: Red Bull Racing

