Max Verstappen po zisku titulu mistra světa F1 prodává jedno ze svých aut, peníze půjdou na charitu

Stoprocentně jistý titul sice ještě nemá, s ničím jiným se ale nepočítá. O to více peněz by jeho auto mělo vydělat, vyvolávací částka 33 333 euro je pochopitelně jen odkazem na jeho typické číslo, které pro příští rok mimochodem změní.

Asi nešlo přehlédnout, že se o uplynulém víkendu vůbec poslední letošní závod Formule 1. Na okruh v Abú Zabí byla upřena pozornost prakticky celého světa, neboť Lewis Hamilton a Max Verstappen nastupovali do závodu se stejným počtem bodů. Dlouho v závodě to vypadalo, že jej celkem jasně opanuje Lewis Hamilton, nakonec to však byl jezdec Red Bullu, který se radoval z vítězství i ze zisku titulu šampiona. Nutno však říci, že se tak stalo notně kontroverzním způsobem.

Hamiltonovi v prvé řadě nepřálo štěstí, když jen několik málo kol před cílem havaroval Nicolas Latifi tak nešťastně, že na trať musel vyjet safety car. Hamilton se tak ocitl ve velmi komplikované situaci, neboť v tu chvíli byl na téměř 40 kol starých pneumatikách, kdyby ale zajel do boxů a Verstappen nikoli, byl by druhý a riskoval prohru. Musel tak zůstat na trati, současně byl ale Max V. v tak výhodné pozici, že pneumatiky naopak vyměnit mohl a neztratil ani pozici. Za safery carem pak logicky jel hned za Hamiltonem.

Mohlo to i tak pro Brita dopadnout dobře, kdyby se závod takto dojel. Ředitel závodu Michael Masi ale rozhodl, že poslední závod dramatické sezóny takto dojet nebude a po (z dnešního pohledu mimořádně nešťastném) zaváhání dal k předjetí jezdcům o kolo zpět jen v případě těch, kteří byli mezi prvním Hamiltonem a druhým Verstappenem. Do cíle zbývalo jedno ostré kolo, Nizozemec využil situace, tvrdým ale čistým manévrem se dostal před Brita a ten už nezvládl zareagovat. Ve čtyřiadvaceti letech se tak dočkal životního triumfu, jakkoli je stále otázkou, zda mu titul mistra světa zůstane. Mercedes totiž nejprve podal proti dění v posledním kole dva protesty a i když byly smeteny ze stolu, oznámil úmysl odvolat se.

Jak vše dopadne, je nyní ve hvězdách, nezdá se ale pravděpodobné, že by uspěl. Ředitel závodu dle pravidel skutečně může určit, které jezdce o kolo zpět pustí před safety car a kontroverzní je jen to, že dříve nenechal předjet všechny. Pak by zřejmě na současné diskuse nedošlo. Tak či onak je nutno optikou celé sezóny říci, že Verstappen si výhru v šampionátu rozhodně zasloužil. Jen je škoda, že k tomu muselo dojít za takovýchto okolností. Na ně si ale nejspíše za pár měsíců vzpomenou už jen Hamiltonovi fanoušci, nakonec sám Lewis H. se situací vyrovnal po chvíli rozhořčení velmi sportovně a vzal věci, jak jsou.

Aktuálně tak sice ještě za letošní sezónou nebudeme dělat tlustou čáru, o kus dále se však posuneme. U Verstappena však zůstaneme, neboť momentálně zamířil do prodeje jeden z jeho civilních vozů, a to Honda Civic Type-R. Dle společnosti Car Next, která je jeho sponzorem a o proti informuje ve své tiskové zprávě, se jedná o model z roku 2018, který již má najeto 58 048 kilometrů. Zda všechny má na svědomí Nizozemec, není jisté, minimálně v přiloženém videu se ovšem za volant nasoukal. Kromě toho vůz ozdobil i svým podpisem. Podstatné však je, že mělo dojít k modifikacím. Podrobnosti přitom budou zveřejněné v pátek 17. prosince, na svém webu však Car Next naznačuje zvýšení výkonu z 320 na 370 koní.

Další poznámka je poněkud překvapivá, neboť vůz má disponovat pohonem zadních kol. To bude jistě šotek Civic je totiž předokolkou a na jiný pohon si jej Verstappen nechal předělat jen stěží. Jistotu ale pochopitelně budeme mít až za dva dny, což se týká i ceny. Uvedených 33 333 Eur (cca 844 tisíc Kč) je pochopitelně jen vyvolávací sumou v aukci, i s ohledem na Verstappenův triumf bude finální suma jistě vyšší. Veškerý výtěžek přitom půjde na konto charitativní organizace Wings for Life, kterou založil Nizozemcův šéf Dietrich Mateschitz. Zda nový mistr světa Formule 1 bude při předávání, je v tuto chvíli další neznámou.

Vestappenova Honda Civic Type-R se zatím ukázala jen pod plachtou. Dá se nicméně předpokládat, že spíše než na vizuální změny došlo jen na ty mechanické. Ovšem na pohon zadních kol, o němž se zmiňuje prodávající společnost, nejspíše můžeme zapomenout. Foto: Car Next, tiskové materiály

