Mercedes C W203 si dnes levně můžete koupit jako nový, zachoval ho pro vás majitel ročník 1935

Foto: Leier Automobile, publikováno se souhlasem

Časy největší slávy tohoto auta už pominuly a v bazarech se dá běžně koupit v různě opotřebovaném stavu za ceny od několika desítek tisíc korun. Tento kousek není zase o tolik dražší, je ale dodnes skutečně skoro nový.

Je věčným dilematem zájemce o ojetý vůz, zda dát přednost novějšímu modelu s vyšším nájezdem, nebo hledat starší typ s menším počtem najetých kilometrů. Obojí má své výhody a nevýhody.

Auto opotřebovávají převážně najeté kilometry a při jeho správném skladování (typicky garáž) s občasným mírným ježděním může být i po dekádách jako nové. Přitom zub času (nejde-li o něco jako vzácné Ferrari, samozřejmě) ukousne z jeho ceny pořádný kus. To je lákavé, jde ale současně o starší vůz s odpovídajícím vzhledem a image, který může být zejména po stránce palubní elektroniky a částečně i bezpečnosti značně zastaralý. Novější model bude atraktivnější a modernější technicky i elektronicky, vysoký nájezd z něj ale může udělat o poznání méně příjemnější místo k životu. Nemluvě o jeho perspektivě na další životnost a bezproblémový provoz.

Nebudeme vám radit, co je lepší, každý si musí vybrat sám. Pokud ale preferujete první cestu, máme pro vás dnes opravdu extra kousek, navíc s nadčasovým designem, který pochází ze zlatého automobilového věku nového milénia. Jde o Mercedes třídy C generace W203, který byl ve výrobě mezi léty 2000 a 2007. Platí za ještě bytelně vyrobený a stále atraktivně vypadající vůz, který nemá problém najet ani skoro 1 milion km s původní technikou. Tento je milionové metě vzdálen přesně 971 431 km, nemá najeto ani 30 tisíc km.

V roce 2005 si jej pořídil Němec narozený v roce 1935, který si jej nechal až do dnešních dnů. S motorem 1,8 s kompresorem a manuální převodovkou jej používal jako normální auto pro pravidelné ježdění, „akorát” s ním nikdy moc daleko nedojel a podle prodávajícího se o něj mimořádně dobře staral. Garážoval ho, myl, čistil a podstupoval s ním pravidelné kontroly v servisu a celou jeho historii pečlivě dokumentoval. O těch prvních zmíněných aspektech nejlépe svědčí jeho očividně bezvadný stav, o tom posledním dodnes pečlivě vedená servisní kniha s posledním servisem loni v červenci stále v oficiálním servisu značky.

S vozem jezdil opravdu jen krátké trasy - za těch 17 let najel už zmíněných 28 569 kilometrů, tedy asi 1 680 km za rok, pár desítek km týdně. To je opravdu málo, není to ale nic a o 17 letech na krku to platí ještě méně. Přesto tohle auto dodnes vypadá dokonale. Je jako nové, jak do detailu ukáží přiložené fotky. Prodejce tvrdí, že jej nechal jen vyčistit a přeleštit, jinak je ve stavu, v jakém jej získal přímo od majitele. Auto se skutečně zdá být v perfektním stavu a kdyby jej jeho první majitel takto používal dál, vydrželo by mu snad věky.

Vzhledem k jeho stáří už pro něj ale nemá využití, a tak jej poslal do světa. A nevědomky nám ukazuje, jak úžasná auta lze najít v bazarech i s tolika léty na krku. Je to jistě dáno omezeným využitím, ale také je vidět, jaké výsledky může mít starostlivá péče o už dost moderní, trvanlivý vůz. Snad i jeho další majitel bude takto starostlivý - při podobné péči nepříliš velkém nájezdu může být tohle auto jako nové i za další dvě dekády. Můžete jím nakonec být i vy, auto je k mání za podle nás velmi přijatelných 8 490 euro, tedy asi 218 tisíc Kč, v německém Düsseldorfu.

