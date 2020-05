Mercedes nikdy sériově nevyráběl třídu S Kombi, jedna je teď přesto k mání včera | Petr Prokopec

Evropské automobilky se kombíků nebojí, a to ani když jde o prémiová, výkonná či relativně velká auta. Z největších limuzín jako je Mercedes třídy S přesto nikdy žádný nevzešel, unikátní výjimky ale i tak existují.

Lidé nejspíše vždy budou toužit po tom, co nemohou mít. Automobilová branže není výjimkou, což nejlépe ukazují reakce obecenstva na rozličné unikáty. Vzpomeňme třeba Ford Transit osazený motorem z Formule 1, který do běžného prodeje pochopitelně nikdy nezamířil, třebaže po tom někteří volali.

V tomto případě se tomu nelze divit, leckdy je ale podobný zájem spojen s vozy, které by větší část publika oslovit zvládly. Mezi takové modely lze zařadit skutečně velká a luxusní auta, jako je třeba Mercedes třídy S ve verzi kombi. Žádná z automobilek přesto nikdy nedošla k závěru, že by počet zákazníků ospravedlnil veškeré náklady spojené s vývojem, a tak přes pokusy s koncepty takové auto nenabídli. To ale neznamená, že by žádné nevznikl. Vzniklo, a co více, jeden ze vzácných unikátů je momentálně dokonce na prodej.

Za obřím kombíkem stojí firma Caro International z Hamburku, která si vzala do parády limuzínu Mercedesu třídy S generace W126. Ta byla ve výrobě od roku 1979, přičemž o dva roky později byla doplněna dvoudveřovým kupátkem. Oproti sedanu došlo na zkrácení rozvoru a tedy na snížení praktičnosti. Opačným směrem se ovšem třícípá hvězda nikdy nevydala, byť je třeba dodat, že limuzína byla nabízena se standardním nebo prodlouženým rozvorem.

Právě druhé zmíněné provedení z roku 1990 bylo základem konverze, jež se zaměřila hlavně na zadní partie. Zajímavé přitom je, že použity byly povětšinou originální komponenty pocházející přímo od německé automobilky. Caro International si za inspiraci vzalo kombík třídy E generace W124, který se v prodeji objevil v roce 1984. Beze změn byly převzaty kupříkladu světlomety či zadní okno, samotné víko včetně bočnic je ale unikátem.

Na druhém konci vozu se již v podstatě nepohnul ani šroubek. O pohon se tedy nadále stará 5,6litrový atmosférický osmiválec, který skrze čtyřstupňový automat zásobuje zadní kola výkonem 279 koní a točivým momentem 430 Nm. Limuzína s touto silou zvládala stovku za 7,2 sekundy při cestě za maximálkou 242 km/h, u kombíku lze počítat s podobnými hodnotami.

Přesná data nicméně nejsou k dispozici, dodat tak můžeme pouze nájezd, který postupem narostl na 103 tisíc kilometrů. To ale na třicet let starý vůz není zrovna mnoho, načež nepřekvapí, že prodejce zmiňuje špičkový stav, a to zvenčí i uvnitř, kde najdete kožené čalounění nebo dřevěné dekory. Cena zveřejněna nebyla, s ohledem na výjimečnost tohoto kombíku ovšem nelze počítat s žádnou lácí.

