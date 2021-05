Mercedes zkoušel ohromit jednou z absurdit moderních aut, po kritice raději couvl před 3 hodinami | Petr Prokopec

Milujeme pokrok a spousta věcí v moderních autech bere dech svou technickou vyspělostí. Pak je tu ale ještě hromada věcí, které se jen pokouší být trendy a přebujelé osvětlení interiérů je jednou z nich.

Pokud vlastníte vůz vyrobený v posledních dekádách, nejspíše jste již zaregistrovali, že jakmile začne padat tma, dochází souběžně s tím k utlumení jasu palubních přístrojů, displejů a dalších podsvícených prvků. Děje se tak kvůli bezpečnosti, neboť pokud naše oči musí těkat mezi zářícím interiérem a černým okolím, je více než pravděpodobné, že přehlédnou i to, co by jinak bylo vidět. A to může být cokoli, klidně člověk jdoucí podél krajnice bez oblečení s reflexivními prvky.

Tvůrci nejmodernějších aut ale jako by na toto zapomínali. Přibývá displejů, což se ještě dá pochopit, stále více je ale i různých nesmyslných cinkrlátek zářících barvami do všech stran. V luxusnějších autech si tak můžete tzv. ambientní, ve skutečnosti ale spíše na všechny strany zářící osvětlení kabiny nastavit v různé barvě pro každou část a výsledek nemusí mít daleko k čemusi mezi lasvegaským bulvárem a českou poutí. Že to řidiče rozrušuje a riziko kolize jen umocňuje, nemusíme dodávat.

V tomto ohledu je nejlepším důkazem snímek nové třídy S, který publikovalo přímo americké zastoupení Mercedesu. Chtělo tím ukázat, jak je třída S moderní a trendy, lidé z automobily ale trochu ale zapomněli na slova svého krajana Karla Lagerfelda, který s oblibou říkal, že „trendy” je poslední stádium před tím, než se nějaká věc stane lacinou a odfláknutou. A ruku na srdce, tahle pouťová výzdoba nového eSka už trochu lacině působí. A stejně lacině působil i marketing kolem ní postavený.

Nejsme přitom sami, kdo si něco podobného myslí, na třícípou hvězdu se ihned sesypala nemalá kritika. Značka tak nakonec obrázek přestala používat k původně zamýšlenému účelu, to už se ale stačil rozšířit internetem. Na Mercedes tedy výtky prší i nadále, neboť automobilka se v podstatě pochlubila tím, že své zákazníky vystavuje zbytečnému riziku. Stačí si totiž jen uvědomit, že ze všech zářících prvků, které na snímku vidíte, lze jako na nezbytný nahlížet jen na přístrojový štít.

Je nám nicméně záhadou, proč by měl kdokoliv jezdit s podsvíceným bočním panelem dveří, zvláště když ovládací prvky sedadel se nikterak nepřemisťují. Nemusíte je tedy hledat, místo toho budete již po pár dnech přesně vědět, kde se nachází a jak s nimi dosáhnout ideální pozice. Stejně tak by třícípá hvězda již měla pochopit, že pokud chce vstoupit do 21. století, musí tak učinit zcela a nikoliv napůl. Třeba středový displej by tak měl v noci aktivoval až senzor ve chvíli, kdy zaregistruje blížící se ruku - to umí i auta koncernu VW.

Je to prostě absurdita moderních aut a i když věříme, že je některým zákazníkům milá, evidentně jich není tolik, jak si Němci představují. Proto se se zlou potázali, třeba tuto zpětnou vazbu otisknou i do vývoje svých dalších modelů.

Opravdu toužíte po takovém interiéru? Pak byste se možná v případě nové třídy S raději měli vozit pouze vzadu a řízení nechat na profesionálním šoférovi, kterého zbytečnosti třícípé hvězdy ponechají v klidu, pokud takový vůbec existuje. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec