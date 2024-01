Michael Jordan měl na auta skvělý vkus. Jeho krásný dvanáctiválec s manuálem může být váš, ne však levně před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Tohle auto je přitažlivé samo o sobě, zvláště pak v podobných verzích, které jsou dnes naprosto neopakovatelné. Když k takové řadě 8 generace E31 přihodíte ještě jméno slavného majitele, špičkový stav a nízký nájezd, rovnou si zjistěte, kde vám vyoperují ledvinu.

Není tomu dlouho, co jsem zmínil, že z moderních mnichovských strojů se mi líbí především BMW i8. Tedy poměrně kontroverzní plug-in hybrid. Ten je jednou z částí mého oblíbeného čtyřlístku, jenž se může honosit modrobílým logem, přičemž jsem si jist, že za každého z mých tří dalších favoritů by kterýkoliv z fanoušků značky dal bez přehánění ledvinu. Jde totiž o M3 E46, M1 a řadu 8 generace E31.

Modře lakované BMW 850i z roku 1991 se aktuálně dostalo do dražby společnosti Bring A Trailer, jenž končí v pondělí 8. ledna. Je otázkou, jak moc vysoko se vyšplhají příhody, dost možná ale ani ona ledvina nakonec nebude stačit. Nejde tu jen o nízký nájezd (48 450 km), dalším důvodem, proč cena míří vysoko, je první ze dvou majitelů. Tím byl sám Michael Jordan.

Basketbalová legenda zjevně měla velmi dobrý vkus, a to nikoli jen na samotný vůz v odstínu Mauritius Metallic Blue. Druhý majitel dodává, že Jordan si nechal instalovat také agresivnější bodykit od společnosti AC Schnitzer. S nimi dorazila i 17palcová vícedílná kola, která jsou obuta do pneumatik Continental ExtremeContact. Jde mimochodem o loni koupenou sadu.

V rámci mechaniky ovšem již na výraznější modifikace nedošlo. Pětilitrový dvanáctiválec zůstal ve standardním stavu, kdy jako nový produkoval 300 koní. Postupem času se však ústrojí dočkalo výfuku MagnaFlow. Přenos výkonu má přitom na starosti šestistupňový manuál, u kterého byla v roce 2017 vyměněna spojka. S ohledem na nízký nájezd ji hned tak znovu měnit třeba nebude.

Přesunout se můžeme do interiéru, který na rozdíl od designu karoserie není tak nadčasový. Středovou konzoli totiž „zdobí” změť tlačítek, do které je zasazen kazetový přehrávač. Mimo to BMW dostalo do vínku i měnič na CD, který se nachází v zavazadelníku. Volant lze pak nastavit elektronicky, stejně jako sedadla s pamětí.

Dle reportu společnosti CarFax se osmičkové kupé nemělo připlést do žádné nehody, má však několik pih na kráse. Ta první se skrývá na pravé straně předního nástavce nárazníku, kde si lze povšimnout prasklin na laku - něco takového je u tuningových komponentů běžné. Vzadu rovněž na pravé straně najdete odřený lak pod přihozeným spoilerem, taktéž od AC Schnitzer.

Jde však skutečně jen o drobnosti, kdy té druhé si povšimnete jen po otevření zavazadelníku. Není tedy překvapivé, že cena se již nyní vyšplhala na 77 tisíc dolarů (cca 1 736 000 Kč). Do pondělka ale stoprocentně ještě vzroste, aktuálně se totiž ojetá BMW 850i s nízkým nájezdem a manuálním řazením prodávají znovu hodně draho. A to ani není potřeba, aby v dokladech figuroval slavný první majitel.

Toto osmičkové kupé si původně v roce 1991 pořídil Michael Jordan. Jeho druhý majitel vůz nyní prodává, i díky nízkému nájezdu se o levnou koupi rozhodně jednat nebude. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Prokopec

