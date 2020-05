Mileniálové nikdy nemyjí svá auta, zjistila studie, připravme se na velkou generační zmenu před hodinou | Petr Prokopec

O tom, že přístup lidí k autům se mění, se mluví často a podle nejnovějších zjištění New York Times tomu tak skutečně je. Svědčí o tom už to, jak mladší lidé přistupují k mytí svých automobilů.

Pokud jste ještě před zhruba dvaceti lety byli jak vlastníkem řidičského průkazu, tak automobilu, pak jste si s ním skoro jistě užívali „intimní chvilky“. Tím nemáme na mysli nějakou úchylku, jakkoliv pro odpůrce čtyř kol musí mazlení se s plechovým miláčkem takto vypadat. Hodláme se bavit o mytí aut, ovšem nikoli takovém, kdy vjedete do myčky a necháte kartáče, aby vám poničily lak. Řeč je o kýblu, vodě, speciálním přípravku, houbě a jelenici, bez nichž jsme si život dříve pomalu ani nedovedli představit.

Jak je tomu ale u lidí, kterým se říká mileniálové nebo také generace Y? Tedy těch, kteří se dle obecně přijímané definice narodili po roce 1982? Možná vás nepřekvapí, že podle studie New York Times byl jejich vztah k autu často degradován na pouhé užívání dopravního prostředku. Tím ale pro mladší řidiče vše končí, jakýkoliv problém či potíž již nechávají řešit jiné. Možná i po vzoru majora Terazkyho z Černých baronů, který prohlašoval, že „na každú robotu je nám treba špecialistou“. Jakkoliv se dá předpokládat, že mileniálové mají jiné vzory než postavy z díla Miroslava Švandrlíka.

Soustřeďme se ale jen na samotné mytí vozu, které dříve bylo považováno za jedinou činnost, kdy se člověk mohl se svým vozem opravdu pomazlit, aniž by v kolemjdoucích vzbuzoval zdání, že má o kolečko méně nebo naopak navíc. Aktuálně k ní však z mileniálu nepřistupuje prakticky nikdo, zvláště pak ve městech. Důvodem je podle průzkumu The New York Times i ta skutečnost, že mladí ztrácí zájem o auta obecně. A pokud pro ně čtyři kola představují pouze způsob, jak se dostat z jednoho místa na druhé, nechtějí s nimi ztrácet čas.

Znamená to mimo jiné problém pro firmy, které se zabývají výrobou a prodejem autokosmetiky. Jejich tržby jdou totiž soustavně dolů, jak dokládá třeba společnost Turtle Wax, která eviduje sestupný trend od roku 2013. Meguiar's, součást skupiny 3M, je na tom ještě hůře, neboť v případě této firmy začal odliv zákazníků již v roce 2007 a trend se od té doby nikdy ani na chvíli nezměnil.

RJ de Vera, šéf zákaznické divize zmíněné firmy Meguiar's, jen potvrzuje, že vše souvisí právě se ztrátou zájmu lidí o auta jako taková. Tento vývoj má přímo před očima ve své rodině. Když mu totiž bylo osm či deset, čtyřmi koly v podstatě žil. Jeho synovcům a neteřím však již auta pranic neříkají, nezdobí si jimi stěny dětských pokojů a neotočí se za každým jadrným zvukem nabušeného motoru. A jelikož tep jim navíc nezvedají ani elektromobily, je zřejmé, kam celá branže míří.

Pokud tedy automobilky a veškeré firmy pohybující se v tomto průmyslu doufají ve světlé zítřky, tedy alespoň poté, co se jim povede přežít následky koronavirové pandemie, máme pro ně špatné zprávy. Jakkoli je možné, že se trendy ještě změní, v tuto chvíli to vypadá, že jakási automobilová éra je u konce a auta budou u lidí vzbuzovat stále menší nadšení.

Mytí auta bylo dříve jednou z mála kratochvíli, kdy jste se mohli se svým vozem pomazlit, aniž byste budili pohoršení. Dnešním mileniálům je ale tato činnost již cizí, stejně jako auta samotná

Zdroj: The New York Times

Petr Prokopec