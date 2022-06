Mistr světa Formule 1 už se osobně nesmí zúčastnit žádné velké ceny, je to další facka do jeho tváře před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že vítězství v nejprestižnějším seriálu automobilových závodů vám zajistí doživotní obdiv a respekt minimálně automobilového světa, mýlíte se. Nico Rosberg narazil už potřetí. A znovu je to z relativně malicherných, spíše formálních důvodů.

O Nicu Rosbergovi se v poslední době mluví pomalu častěji než o aktivních jezdcích Formule 1. Do jisté míry to není překvapivé, koneckonců jde o mistra světa F1 z roku 2016 a jediného týmového kolegu Lewise Hamiltona, který jej dokázal připravit o titul. Ony zmínky se však nenesou v pozitivním duchu. Mercedes, tedy automobilka, pro kterou Rosberg dříve jezdil a jíž je ambasadorem, mu totiž nepůjčila koncepční EQXX. Tedy elektromobil s pětinovým výkonem vůči monopostu F1, který bývalý šampion řídil pravidelně. A dříve pro změnu nedostal možnost řídit nejrychlejší Teslu na Nordschleife.

Nyní se Rosberg musí vypořádat s kompletním zákazem osobní účasti na velkých cenách F1. A nejde jen o závodění, nesmí vstupovat do paddocku, objevit se tedy nemůže ani v boxové uličce, ani v boxech. To je pro něj docela rána, neboť kromě toho, že se profiluje jako youtuber, je rovněž analytikem a komentátorem pro britskou televizní stanici Sky Sports. Jako takový by tedy v paddocku měl být během každé velké ceny pečený vařený. Zvláště když díky svým kontaktům a renomé může proniknout i tam, kam ostatní nesmí. A kde mu lidé sdělí také to, co by jinak zůstávalo tajemstvím.

Rosbergova budoucnost v rámci Sky Sports je tedy nejistá, samotná stanice se prozatím k celé věci nevyjádřila. Dá se nicméně předpokládat, že bude muset zareagovat, neboť si patrně nevystačí s komentáři někdejšího mistra světa z jeho obýváku v Monaku, jakkoli bychom řekli, že i takové jsou cenné - málokdy ef-jedničky komentuje někdo, kdo úspěšně, nejúspěšněji, jak jde, jezdil v moderních monopostech. I jinak novinářsky brilantní Jolyon Palmer pracující přímo pro F1 je v tomto ohledu druhá liga.

Pokud ale lidé ze Sky Rosberga přitlačí ke zdi, pak bude zajímavé sledovat, jak se zachová on. Důvodem, proč do paddocku nesmí, je totiž fakt, že není a nechce být očkován proti koronaviru. Není to ale vyloženě „antiwaxer”, nemoc prodělal a má protilátky, F1 ale začala pro jakoukoli účast na velkých cenách vyžadovat očkování stůj co stůj a tomu Rosberg nevyhověl. A zjevně vyhovět nemíní.

Německé řidičské eso k tomu doslova uvedlo: „Po pozitivním testu na covid-19 jsem se zotavil a mám velké množství protilátek. Pravidelně jsem se nechával dále testovat a lékař mi sdělil, že očkování za těchto okolností nemá smysl.“ S tím lze souhlasit, ovšem v F1 momentálně zkrátka platí výše zmíněné pravidlo, a to bez výjimky. Tedy jak pro jednotlivé členy týmů, tak pro novináře a hosty. A pochopitelně i pro jezdce, aktivní i ty „v důchodu“.

Rosberg si tedy zjevně bude muset vybrat, zda kvůli práci očkování absolvuje. Že by však po případném vyhazovu ze Sky Sports musel jít o žebrácké holi, do toho má velmi daleko. Už jen proto, že ambasadorem je rovněž pro banku UBS či nealkoholické pivo značky Heineken. Mimo to je majitelem či spolumajitelem několika závodních týmů, podílníkem Formule E či investorem do mnoha elektrických start-upů. Dost možná tedy nakonec bude rád za trochu volna navíc, ostatně mezi diváky Sky Sports (často Brity) moc populární stejně není. Jeho typickým komentářem je kritika Lewise Hamiltona, i když je tázán na něco úplně jiného...

Nico Rosberg je mistrem světa F1 z roku 2016, momentálně mu však ani tento titul v práci příliš nepomáhá. Ač je ambasadorem Mercedesu, za volant konceptu EQXX nemohl. Nyní má navíc zapovězené i velké ceny Formule 1, není totiž očkovaný proti Covidu a organizátoři na tom bazírují.

