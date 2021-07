Moderní auta ukázala svá úskalí, za opravu malého ťukance si servis vyúčtoval 671 tisíc před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Do auta dotyčného řízeného jeho manželkou někdo zezadu vrazil rychlostí nižší než 20 km/h. To se stává a občas nezbývá, než se s tím smířit. S opravou za 671 tisíc korun se ale smiřuje hůř.

Audi nad hlavou v posledních dnech nesvítí slunce. Poprvé si to automobilka způsobila sama, když se necitlivě obořila na Mishu Charoudina, známého youtubera, kvůli tomu, že zapůjčený vůz využil během pomoci při záplavách. Tím vlastně jen dokázala, že lidé, které zaměstnává ve svém PR oddělení, nerozumí své práci. Z této akce mohli vykřesat slušnou reklamu, i kdyby neudělali nic, vše mohli sami zviditelnit. Oni ale udělali pravý opak a marketingový potenciál celého počinu obrátili v negativní reklamu.

I dnes bude ve středu ne zrovna pozitivních zpráv značka čtyř kruhů, i když tentokrát se tím vyjevuje spíše problém týkající se moderních aut obecně, ne jen těch od Audi. Na světlo světa se totiž dostal případ Stevena Burnse, který je majitelem Tesly. Kalifornský elektromobil pak chtěl koupit i své manželce, ta ale nakonec dala přednost Audi e-tron. Jestli tak učinila i kvůli legendárně drahým opravám Tesel, nevíme, pokud se tak ale stalo, přesunula se jen z bláta do louže.

Letos 13. června se totiž připletla do kolize, kdy do ní zezadu narazilo jiné auto. Její auto tak zamířilo do servisu, ze kterého se ještě nevrátil, což je s ohledem na relativně malé poškození zvláštní, ale víme jak je to teď s dodávkami náhradních dílů - přichází pozdě nebo vůbec. Obočí zvedá jiná okolnost.

Podle odhadu Audi cena opravy měla vyšplhat na neskutečných 38 tisíc dolarů (cca 816 tisíc korun). Servis majiteli oznámil, že byť poškození působilo relativně drobně, měnit je třeba spoustu dílů na zádi včetně dvou částí karoserie, nárazníků a elektronických komponentů. Mimo to měl vůz ještě zamířit do zkušebny, kde bylo ověřováno, zda se nepohnula karoserie.

K tomu nedošlo, a tak Audi finální účet zredukovalo na 31 252,12 USD (cca 671 tisíc Kč), i to je ale suma, ze které jde hlava kolem. Pokud by byla poškozena baterie vozu, nepřekvapilo by to, té se ovšem nic nestalo. Díly na auta, zvláště pak elektronického charakteru, jsou ale dnes nesmírně drahé. Stačí trefit srnku, rozbít jedno LED světlo, pár senzorů na přídi a 300 tisíc může být málo, i když 98 % auta je fit. Skoro 700 tisíc za poškození viditelné na tweetu níže je i tak „soda”, ale toto je prostě svět moderních aut. I proto jsou jejich pojištění tak drahá.

Ťukanec, který se dle Burnse měl odehrát při rychlosti nižší než 20 km/h, by podle něj auto za několik milionů korun mělo být s to ustát lépe, o čemž lze diskutovat. Faktem nicméně je, že péče servisu by alespoň mohla odpovídat ceně, ta je ale podle něj podobná jako u Tesly. Veškeré odpovědi, které na své dotazy dostal, byly totiž pomalu automaticky generovanými a posílaly jej na webovou stránku s kontakty. „Odpověděl jsem jim proto, že pokud by se opravdu starali o svého zákazníka, byli by více proaktivní a někdo by nás kontaktoval napřímo,“ uvádí majitel.

Můžeme už jen dodat, že Burns má uzavřené pojištění, a tak nakonec bude platit pouze spoluúčast ve výši 500 dolarů (10 750 Kč). Na samotné ceně a faktuře to ale nic nemění, ani pojišťovna peníze nedojí, dává je dohromady z plateb pojištěnců, kteří právě kvůli takto drahým opravám musí platit stále více. Dělat se s tím ale nedá nejspíše nic. Svědky trendu razantního zdražování podobných oprav jsme už roky a přepřáhnutí na elektrický pohon na něm zcela jistě nic nezmění.

Audi e-tron u nás vyjde minimálně na 1 891 900 Kč, což opravdu není málo. Přesto nečekáte, že oprava drobného ťukance na zadním nárazníku stojí více než třetinu pořizovací ceny, právě taková je ale realita opravy níže zdokumentovaného karambolu. Ilustrační foto: Audi

That’s right. $38,000 to repair a fender bender on my wife’s #Audi e-tron after a slow moving fender bender. It’s still in the shop 6 weeks later with no idea when parts will arrive.@AudiOfficial @Audi @thirdrowtesla @Tesla pic.twitter.com/qXACkZEAwb — Steven Burns, FAIA (@stevenburns) July 22, 2021

Zdroje: Steven Burns@Twitter, Auto Evolution

Petr Prokopec