Moderní turbo vyzvalo na souboj 15 let starou atmosféru. A děly se věci

Nejsou to auta stejného ražení, jenže to bez turba je dokonce slabší a těžší. Toto by měl být naprosto jasný souboj, jenže není, ani zdaleka.

Je lepší motor s turbem, nebo ten bez něj? To je otázka, která se honí hlavou nejednomu automobilovému fandovi, ovšem stále více v teoretické rovině. Zejména tlak Evropské unie na co nejnižší normovanou spotřebu udělal z motorů bez turba naprostou raritu, kterou dnes v případě nových aut najdeme jen v těch nejlevnější a nejvýjimečnějších z nich. Do běžných modelů se obvykle montují jen agregáty s přeplňováním a řada značek už nenabízí jediný motor bez turba.

Čas od času se dostaneme k autu, které nám připomene, jaká škoda to je, ale to je asi tak všechno, co se s tím dnes dá dělat. Nepřeplňované motory jsou minulostí a my se můžeme jen utěšovat tím, že výměnou za ztrátu části ovladatelnosti, linearity, příjemné výkonové gradace, zvuku a vyzpytatelnějšího chování i spotřeby paliva jsme dostali více výkonu ve většině otáček v obvykle a menším a někdy i lehčím balení, které dokáže být úspornější při velmi pomalé jízdě. Výsledkem by tedy mělo být auto, které možná ztratilo něco ze svých dřívějších předností, je ale rozhodně rychlejší.

Tohle vám řekne každý, kdo autům alespoň trochu rozumí a obvykle se nebude mýlit. Ale musí to tak být vždy? Dnes vám ukážeme, že nikoli, a to v dosti překvapivém případě.

Mat Watson z Carwow totiž postavil na start čtvrtmílového sprintu současnou Hondu Civic Type-R a předchozí generaci Hondy NSX z roku 2005. Znalejší z vás jistě křičí, že to jsou přece úplně jiná auta a nebudou se mýlit, ale podívejte se na technické parametry - Civic Type-R má dvoulitrové turbo s výkonem maximálně 320 koní, které posílá přes šestistupňový manuál na kola přední osy vozu o hmotnosti 1 380 kg. NSX z toku 2005 má 3,2litrovou atmosféru s výkonem maximálně 294 koní, které posílá přes šestistupňový manuál na kola zadní osy vozu o hmotnosti 1 430 kg.

Není to tedy tak, že na jedné straně stojí monstrózní supersport a na druhé náhodou přemotorovaná nákupní taška. Jsou to svými parametry velmi srovnatelné vozy a co více, obyčejný Civic je dnes nejen výkonnější, ale dokonce lehčí a... má turbo. V tomto klání by tedy měl NSX naprosto převálcovat podobně jako, současná Škoda Superb 2,0 TSI umí porazit staré Ferrari. Jenže nestalo se to.

Hned na startu sprintu využila NSX pohonu zadních kol a z místa vypálila nesrovnatelně rychleji. Ještě nějakou chvíli Civicu ujížděla, až ve vyšších rychlostech začala ztrácet. Přesto do cíle 400metrového sprintu dorazila vítězně s náskokem jedné desetiny sekundy. Tohle vážně nešlo očekávat.

Uvážíme-li, že tohle NSX je pořád to původní NSX, které bylo vyvíjeno někdy na sklonku 80. let minulého století, je to obdivuhodné. Jistě, je to supersport, svého času konkurence pro Ferrari, ale ty časy se jmenovaly začátek 90. let. NSX se pouze s dílčími změnami vyráběla i o 15 let později, kdy Ferrari nabízelo už úplně jiné výkony a 294 koní nebylo ohromujících ani tehdy. Dnes by vedle 320 turbokobyl Civicu Type-R mělo NSX zhasnout jak pověstná svíčka ve větru Eltona Johna, ale realita je - jak vidno - jiná.

Pochopitelně to lze vnímat lecjak, třeba i tak, jak moc se někdejší dynamika drahého sporťáku stala dostupnou i v o mnoho levnějším kompaktním hatchbacku. To je jistě obecně pravda, nás ale mnohem více zaujalo, že slabší atmosféra v těžším autě dokáže porazit výkonnější turbo v lehčím. A to nemluvíme o tom, že srovnáváme nový a 13 let starý vůz - ten už jistě jako nový nepojede. Možná ten pohřeb motorů bez turba nebyl zase tak dobrý nápad, jak se zprvu mohlo zdát - ve srovnání těchto dvou aut nedostanete s turbomotorem navíc skoro nic.

