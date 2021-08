Možná poslední nejetý VW Passat W8 kombi s manuálem zlevnil, jako rarita snad i stojí za to před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Seitz Automobile, publikováno se souhlasem

Koupit jej ojetý není a nikdy nebyl problém, většina nabízených aut je ale dávno za zenitem. Tohle nemá ani zrezlé výfuky a dnes může být vaše za cenu základního Superbu Combi.

Evropská střední třída nezná tuctovějšího auta, než je VW Passat. Po dekády se ho prodávaly statisíce za rok a i když v posledních letech ztrácí na oblibě, jde pořád o prodejně velmi úspěšný vůz. Je to modla svého druhu, odpověď na všechny otázky položené „běžnými zákazníky”, ve své typické specifikaci ale jen stěží zaujme kohokoli, kdo od auta očekává opravdu hodně. Jeho vrcholný benzin totožný s tím v Superbu sice není zavrženíhodný, čtyřválcové turbo pod kapotou auta střední třídy ale fajnšmekry stěží okouzlí.

Ne vždy tomu tak bylo. Ještě v živé paměti máme verze 3,6 V6 generace B7 a R36 generace B6, obě se ale svým majestátem krčí v koutě vedle imperiálního děcka Ferdinanda Piëcha, Passatu B5 v provedení W8. Jen tehdy se pod jeho kapotu dostal osmiválcový motor unikátní konstrukce ve tvaru písmene W, který mohl vůz s tehdy ještě podélně uloženou pohonnou jednotkou snadno pojmout.

Měl zdvihový objem skoro rovné čtyři litry a i když jeho 275 koní a 370 Nm nejsou parametry, které by zářily byť jen vedle současného přeplňovaného dvoulitru, noblesa tohoto pohonu je nenahraditelná. Spojen navíc mohl být s manuálním řazením, kdy vám dovolil tento pro Passat skoro nehorázný motor poznat tak dobře, jako byste jej třímali v otěžích. Dynamika nakonec také není k zahození, stovka za 6,7 s (i díky standardnímu pohonu 4x4) a maximální rychlost omezená na 250 km/h těžko urazí.

Tento model ale v nabídce Passatu neměl poslání sporťáku nýbrž vrcholného luxusu. Byl to malý Phaeton v době, kdy se žádný Phaeton nevyráběl a i poté si přebytkem kůže, dřeva i komfortní výbavy udržovat v portfoliu VW výjimečné postavení. Jenže od konce jeho časů uběhne brzy 20 let a nic podobného už Němci nikdy nenabídli. Pokud tedy chcete Passat W8 ještě dnes, musíte se dívat po ojetých kouscích. A pokud chcete verzi s manuální převodovkou, musíte se obvykle přehrabovat v několika málo „vracích”. Je tu nicméně jedna výjimka.

Jde o zcela mimořádně zachovalý kombík v modrém barevném provedení, ze kterého pořád čiší noblesa, jakou od Passatu W8 očekáváte. Má najeto pouhých 32 500 km a vypadá, jako by ujel tak 3 250, možná jen 325 km. Zjevně velmi opečovávaný exemplář vypadá netknutě zevnitř, zvenčí i kdekoli jinde. Však se podívejte na fotky - lak se leskne jak z reklamy na leštěnku s Horstem Fuchsem, kůže na sedadlech vypadá, jako by na nich nikdo neseděl a pohled zespodu dokonce ukazuje, že na tomhle autě nestačilo ani nic zreznout, dokonce ani výfuky.

Skoro nechápeme, jak vůz někdo v tomto stavu udržel do dnešních dnů, ale stalo se to a je to možná poslední takhle zachovalý vůz, který kdy půjde koupit. V prodeji je v Německu po prvním majiteli ze Švýcarska, který jej garážoval, pravidelně servisoval a podle jeho stavu bychom řekli, že jej vytahoval jen v pěkném počasí. Poslední servis má navíc za sebou docela nedávno, je to prý auto sednout a jet, říká prodávající. A máme tendenci mu v tomto případě věřit, jakkoli je třeba dodat, že po 17 letech na světě se na něm i přes veškerou péči může pokazit kdykoli cokoli.

Je to zajímavé auto, problémem takových extra kousků aleje, že bývají velmi drahé. Když se na jaře poprvé objevilo v prodeji, stálo skoro 40 tisíc euro, přes 1 milion Kč. Od té doby ale podstatně zlevnilo, dnes může být vaše za 29 990 euro, tedy asi 765 tisíc Kč. Nebudeme říkat, že to je málo peněz, ale zánovní Passat Variant W8 s manuálem za cenu nižší, než za jakou dostanete úplně základní Superb Combi 1,5 TSI, to už snad i stojí za úvahu. Však je to auto docela jiné úrovně, symbol jedné éry, navždy výjimečný stroj. A vůbec bychom se nedivili, kdybyste jej při mírném ježdění za dalších 5, 10 let prodali ještě podstatně dráž.

Takový Passat W8, navíc kombík a s manuálem představuje na trhu ojetin naprosto výjimečnou nabídku. Po slevě na asi 765 tisíc Kč snad ani není nemístně drahý. Foto: Seitz Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler