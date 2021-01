Muž se o auto staral tak, že ho po 30 letech i s 347 tkm koupila zpět sama automobilka před 10 hodinami | Petr Miler

Pokud marně tápete nad tím, proč se o své auto starat nejlépe, jak to jen lze, odpověď se v tomto případě nabízí sama - zachovává to jeho hodnotu. Zde tak moc, že jej koupil zpět jeho výrobce.

Možná nás označíte za blázny, ale patříme mezi ty, kteří se o auta starají velmi úzkostlivě. Neděláme to z nikterak zištných důvodů, prostě máme auta rádi a nesneseme, když jim někdo ubližuje. Pokud někdo používá vůz k tomu, k čemu byl stvořen, tedy klidně i velmi náročné jízdě, je to v pořádku. Ale proč by ho někdo měl zbytečně devastovat?

Není možné, aby si dozadu sedlo malé dítě s neposednýma nohama obuté, protože by podrážkami nevratně zničilo opěradlo sedadla. Však stačí boty sundat a problém není. Nelze akceptovat, aby dospělý při nastupování okopával plastové či kovové prahy, však stačí o trochu víc zvednout nohy. Není možné, aby někdo na sedadla s koženým čalouněním nastupoval v kalhotách s ostrými cvoky, protože je sedře, není možné dávat si nohy na palubní desku, není možné nechávat ložené předměty v kufru, není možné uvnitř jíst cokoli, co dělá nepořádek, není možné řídit s ostrým prstenem, není možné... Je to tisíc a jedno nepsané pravidlo pro nás i pro kohokoli, kdo má do auta usednout.

Ano, může to být obtěžující pro lidi, kteří s vámi mají jet, ale auta prostě ničit nechceme a jejich používání má svá pravidla. Titíž lidé, kteří se občas ušklíbají nad tím, že po nich chceme to či ono, se pak po letech diví, jak je možné, že vůz vypadá se 100 nebo 200 tisíci km tak dobře. Přitom to má úplně ten samý důvod - snažíme se o něj pečlivě starat, samozřejmě ne jen ve zmíněných povrchních ohledech, už z lásky k věci.

Pokud by vás ale podobné pocity míjely, dá se to dělat i z jiných důvodů - takové auto lze snáze a dráže prodat. Každý chce koupit ojetinu v co nejlepším stavu a když nemá odřené sedačky, volant, okopané plasty nebo pochopitelně neudržovanou techniku, nedá za něj tolik, nebo jej nechce vůbec. Extrémní důkaz, že to funguje, nyní přichází z USA.

Tam jeden z majitelů Subaru Legacy Wagon generace BC, tedy úplně první iterace Legacy z roku 1990, nabídl k prodeji svůj vůz s 347 tisíci km. Říkáte si, že to je zajímavé asi jako 457. repríza Slunce, seno, ...? Ano, zní to tak, ale podívejte se na ono konkrétní auto na fotkách z Instagramu jako níže. Je ve fantastickém stavu, na 30 let stáří a skoro 350 tisíc najetých kilometrů až neuvěřitelně.

Nabízeno bylo draze podle toho, za 6 800 USD, tedy asi 146 tisíc Kč - většina z Legacy té doby se s cenou pomalu blíží nule. Majitel říká, že rychle dostal 9 nabídek, ta poslední jej ale nepochybně překvapila. Přišlo s ní samo americké zastoupení Subaru, které auto chtělo koupit do svého místního muzea - možná proto, že tak hezký kus už není snadné sehnat, možná proto, že jde o důkaz toho, v jakém stavu lze Subaru provozovat o po 30 letech pravidelné služby.

Je to jistě i pozoruhodný důkaz trvanlivosti auta, v tomto případě ale nepochybujeme o tom, že jde v prvé řadě o výsledek až manické péče majitele. Ten auto Subaru pochopitelně prodal, je to pro něj nakonec ideální zákazník - však co si v kůži pečlivého milovníka aut přát více, než aby váš vůz dále žil v klimatizované sbírce samotného výrobce? Klobouk dolů před oběma stranami obchodu, jistě i před Subaru, že se o takové nabídky vůbec zajímá a podobná auta chce samo zachovat.

Subaru Legacy BC je dnes opravdu dávná historie, jak ale ukazují fotky níže, může být pořád jako nové. A koupit si jej zpět automobilka, která ho kdysi prodala. Ilustrační foto: Subaru

