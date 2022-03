Muž vyměnil BMW M3 za Hondu Civic, měl pro to rozumný a snad i pochopitelný důvod před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nepochopení okolí, na to se nutně musí připravit každý, kdo se rozhodne vyměnit jeden ze Svatých grálů automobilového světa za relativně obyčejnou Hondu. Jenže ono to může dávat smysl.

BMW M3 jakékoli generace je obecně považováno za jedno z nejlepších řidičských aut, jak=á kdy vznikla. Pro řadu lidí tak jde o vysněný vůz, po jehož vlastnictví touží od rána do večera. A pokud se jim podaří jej zařadit do garáže, často o něj pečují lépe než o vlastní děti. O to překvapivější je krok muže, který si na Youtube říká Tedward a který vlastnil M3 E92.

Jde o dodnes (a zřejmě navždy) jedinou generaci osazenou z továrny osmiválcovým motorem, poslední M3 bez turba a poslední em-trojku s ručně skládanou pohonnou jednotkou. Svého času nebylo tohle auto přijato moc vřele, po neuvěřitelné komplexní M3 E46 zkrátka zůstala na trhu nezacelitelná díra, dnes je ale M3 E92 kvůli všemu zmíněnému stále více ceněným zbožím. A když si s ní dnes sjedete, pochopíte to snadno. Už motor 4,0 V8 točící skoro 8 500 ot./min je poklad.

Přesto se Tedward rozhodl této M3 zbavit. Proč ne, žádné auto nemáte navěky, on jej ale vyměnil za Hondu Civic Si. Pokud si v této chvíli ťukáte prstem na čelo, vůbec se vám nedivíme. Čtyřlitrová jednotka BMW totiž produkovala 420 koní, zatímco 1,5litrový čtyřválec Hondy je v případě sportovní verze Si naladěn pouze na 203 koní. A jakkoliv se za poslední dekádu výrazně změnily technologie a zrychlily převodovky, stále jednoduše není možné u Civicu očekávat tutéž dynamiku, jakou byste dostali v případě M3. Natož abyste zažili stejnou řidičskou nirvánu.

Přesto si tento youtuber celou rošádu pochvaluje. Proč tomu tak je, je vlastně poměrně jednoduché. Co by totiž pro jiné bylo víkendovým nářadím, to je pro Tedwarda každodenní záležitostí. M3 E92 totiž v jeho případě obstarávala běžné starosti, jako je třeba nákup rohlíků v supermarketu, zatímco o zábavu se staralo BMW M5 E39 a Porsche 911. Youtuber tak zkrátka na první místo u trojkové řady stavěl spolehlivost, jíž se ovšem nedočkal. Často tak za M3 musel zaskočit větší a starší sourozenec či Porsche.

Ve finále tedy nešlo o účty ze servisu, ale o fakt, že někdo musel auto často k technikům vozit a poté zase přivážet zpět. Opravy navíc nebyly záležitostí na několik hodin, nýbrž spíše na několik dní. Po tu dobu musel Tedward vždy řešit, jak se dostane do práce či pro ony rohlíky. Nakonec se tedy rozhodl, že nepříliš spolehlivé BMW musí z domu. Náhradou se mu pak stala Honda modelového roku 2022, u které logicky zatím nic problematického řešit nemusí.

Nadšenci by řekli, že auto nevhodně používal - M3 E92 už je dnes spíše relikvie, skutečný poklad na občasné ježdění, ne vůz pro každý den. Na to už je prostě moc stará a poněkud křehká, jakkoli chápeme touhu ji takto používat. Největší smysl by tedy dávalo nechat si M3 v garáži a Civic k tomu přikoupit, ale chápeme, že ničí rozpočet není nafukovací.

Můžeme už jen dodat, že Civic ve variantě Si byl odhalen loni na podzim. Kromě zmiňované pohonné jednotky pak dostala do vínku i specifické pružiny a tlumiče, stejně jako agresivnější bodykit a sedadla v interiéru. K mání je přitom pouze se šestistupňovým manuálem, jenž má stvrdit její sportovní kredit. Převzata pak byla z verze Civic Type-R, což znamená, že počítat lze s automatickými meziplyny - něco takového BMW neumělo. Nadšení řidiči budou jen rádi, pragmatici ne nutně. Tedward je pragmatik.

Na první pohled se nezdá, že by výměna osmiválcového BMW M3 za Hondu Civic s 1,5litrovou jednotkou dávala smysl. Jenže při touze po každodenní praktičnosti tomu tak může být, jakkoli bychom se ji i za takových okolností snažili neprodat. Foto: BMW/Honda

Zdroj: Tedward@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.