Na souboj dvou asi posledních německých supersedanů s motory V8 je smutná podívaná, poražení jsme my všichni včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Ještě před pár léty bychom nad takovým soubojem jen plesali, dnes to dost dobře nejde. Auta jsou to pořád úžasná, o tom žádná, s vědomím, že jde o stroje, za nimiž se z politických důvodů zavírá voda, se ale člověku hrnou do očí spíše slzy.

Při pohledu na vývoj automobilismu v posledních letech by člověk řekl, že taková auta už se snad ani nemohou vyrábět a... ona se také brzy vyrábět nebudou. Někdejší samozřejmost v podobě ostrých německých osmiválcových sedanů vyšší střední třídy je dalším druhem na vymření, na trhu už je jen jejich poslední záchvěv.

Mercedes třídy E v provedení 63 AMG už se rozloučil svou Final Edition, další generace dostane nejspíše jen čtyřválcový dvoulitr coby součást hybridního pohonu. BMW M5 se s ryzím osmiválcovým pohonem též loučí, další generace má být též hybrid, třebaže s větším motorem. Audi RS6 se nabízí jen jako kombík, což by nutně nevadilo, navázat na něj ale má nanejvýš šestiválcový, znovu hybridní pohon. A Porsche Panamera Turbo S? Možná vůbec nebude žádná nová Panamera se spalovacím motorem. A pokud ano, na ryzí V8 též zapomeňte.

Jsou to zkrátka další automobilová naposledy, z nichž hned dvě se sešla v dalším klání Mata Watsona z Carwow. Ten se rozhodl srovnat skutečnou smetánku těchto vozů, poslední M5 v provedení CS s Panamerou Turbo S bez hybridní podpory (dělá se i Turbo S e-hybrid). A je skutečně na co se dívat, třebaže smutný nádech tomuto srovnání už nikdo nesebere. Ať už by v něm vyhrál kdokoli, předem víme, že poražení jsme my všichni, kteří se budou muset smířit s tím, že na trhu bude zase o pár výjimečných aut méně.

Co tu tedy máme tentokrát? V jednom rohu ringu je BMW M5, jehož výkon ve verzi CS povyskočil o 10 kobyl na celkem 635 koní, naopak hmotnost zamířila o 70 kg níže na 1 825 kg. To na dnešní dobu nejsou ani trochu špatné parametry, o čemž by nejlépe mohlo vyprávět Porsche, jehož 630 koní zní podobně, 2 080 kg ale ani ne. Má ovšem lepší, dvouspojkovou automatickou převodovku s osmi stupni (M5 CS má bohužel hydrodynamický měnič), pohon všech kol mají oba vozy.

Favoritem tedy byla M5 CS a nakonec byla lepší, její nadvláda je ale možná až překvapivě mírná. Na 400 metrech je vše velmi vyrovnané, až v pružném zrychlení a brzdění se projeví nižší hmotnost BMW. O výsledek tu ale nakonec ani tak nejde, je to prostě pozoruhodný souboj dvou vrcholů evoluce svého druhu, který momentálně míří do propadliště dějin. I když elektrická nebo hybridní auta dokáží být rychlá, neumí a nikdy nemohou být dynamicky takto konzistentní. A nedokáží klidně na maximum ujet tisícikilometrové štreky s pár krátkými přestávkami u čerpací stanice, bohužel.

Vrchol evoluce čistě spalovacích BMW M5 je tohle, verze CS s pozoruhodným poměrem výkonu a hmotnosti. Foto: BMW



V přímém klání se mu postavil luxusněji pojatý soupeř od Porsche, Panamera Turbo S. I ta nakonec slušně zaválela. Foto: Porsche

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.