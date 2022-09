Na vrakovišti našli opuštěný ikonický superkombík vyráběný u Porsche, někdo zjevně netušil, co má před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Na fotky z pohřebiště aut obecně není hezký pohled, po spatření tohoto stroje v dezolátním stavu se ale člověku chce až plakat. I hodně ojetý má cenu v milionech korun, také za vrak by nadšenec snadno dal milion, proč tedy skončil na tomto místě?

Nechceme říci, že ostré kombíky střední třídy jsou dnes něčím běžným, v posledních letech jste si jich ale mohli koupit docela dost. Nyní se jako kombi dělá dokonce i BMW M3, stále ve výrobě je Audi RS4 a ještě nedávno šlo koupit také Mercedes-AMG C63 T-Modell s osmiválcovým motorem. Nyní se vrátí leda jako čtyřválec, to ani nemá smysl komentovat.

Nabídka tedy není nepřeberná, v mezičase ale vznikly i jiné vozy, třebaže nižší kategorie, které se mezi ostré kombíky stejného ražení mohly řadit též - uveďme kupříkladu Opel Vectra OPC nebo Ford Mondeo ST. Na začátku tohoto příběhu ale muselo něco stát a to něco vzniklo u Audi. Šlo o dnes kultovní model RS2 Avant, genesis splašených kombíků a německých aut s označením RS vůbec.

Jeho kult pramení už z toho, značně mu ale přispívá ještě jeden fakt - celý vůz lze označit i za první kombi od Porsche. Právě zuffenhausenská značka, už tehdy značně propojená s koncernem Volkswagen a jeho Audi, měla po konci výroby Mercedesu 500E volné kapacity, které později věnovala právě čtyřem kruhů. Pro něj nejprve vyvinula a posléze i sama vyráběla model RS2 Avant, na němž najdete skoro stejně log Porsche jako Audi - motor je vyladěný u Porsche, brzdy jsou od Porsche, kola jsou od Porsche, zrcátka jsou od Porsche... Je to takové Audi-Porsche RS2.

Těmto i dalším aspektům RS2 jsme se věnovali už dříve, takže už jen v rychlosti zopakujeme to klíčové. Porsche z kombíku Audi 80 a z jeho 2,2l pětiválce, umístěného podélně před přední nápravou dostalo díky přeplňování 315 koní, které přes manuální šestikvalt a Quattro s mezinápravovým diferenciálem Torsen posílalo na všechna kola. To byly už v první polovině 90tých let extrémní parametry, které špatně nevypadají ani dnes. Díky nim bylo RS2 Avant kdysi naměřeno zrychlení z nuly 50 km/h za 1,5 vteřiny, což tehdy nezvládl ani McLaren F1. RS2 ale se svou ohromující dynamikou nekončilo zde - stovka za 4,8 sekundy a maximální rychlost 262 km/h jsou stále konkurenceschopné parametry. K tomu je tu pět míst k sezení a použitelný zavazadelník, jedno auto pro všechno.

Tento stroj je vážně legenda, a tak není divu, že se dnes i dost ojeté kousky prodávají za miliony. V podstatě každý si taky tento vůz považuje, je-li jeho vlastníkem, neboť jde nejen o výjimečné auto, ale také hodnotnou věc. Majitel vozu na fotkách z Twitteru níže ale zjevně neměl ponětí, co má. Vidíme na nich skutečnou RS2, bez nejmenších pochyb (podívejte se na motor, interiér, tohle není žádná předělávka, navíc je v modré barvě Nogaro určené tehdy jen pro tento model), přesto chátrá s portugalskou registrací na portugalském vrakovišti. Z toho se chce člověku až plakat, nedává to žádný smysl.

RS2 je dnes tak ceněná, že i v tomto stavu by stála snadno milion jen kvůli náhradním dílům nebo možné renovaci. Jak se mohlo stát, že dopadla takto, netušíme, ale stalo se to. Snad ji po tomto upozornění vezme někdo na milost a vrátí jí lesk, který nikdy neměla ztratit. A nebo ji využije pro něco aspoň trochu ušlechtilejšího, než je chátrání mezi vozy poslanými na věčnost.

Prakticky stejné Audi RS2 někdo nechává chátrat na portugalském vrakovišti, jak můžete vidět níže. Nedává to žádný smysl. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: Mané Naranjo@Twitter

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.