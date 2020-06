Nadšenec do detailu popsal, jak sám přejel Ameriku v autě z půjčovny pod 26 hodin před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fred Ashmore@Facebook

Mohlo to vypadat jako nějaká hurá akce, Fred Ashmore se ale na svou rekordní jízdu připravoval měsíce. Jak nyní vzpomíná, nakonec mu pomohla omezení spojená s koronavirem a trocha štěstí.

Tento týden celý automobilový svět zaskočil výkon dosud nepříliš známého Freda Ashmore. Automobilový nadšenec totiž sám překonal celé Spojené státy za pouhých 25 hodin a 55 minut, čímž vytvořil nový rekord v rámci tzv. Cannonball Runů. Vzápětí se objevily odsudky. Nikoliv za samotnou rychlost, ale kupříkladu za nedostatek zkušeností, špatnou přípravu a podobně. Právě proto nyní nový rekordman vystoupil před kamery, aby přiblížil pozadí celého pokusu.

Zajímavé je už jen to, že Fred začal svou jízdu plánovat před mnoha měsíci, kdy jeho známí Doug Tabbutt a Arne Toman pokořili Ameriku za 27 hodin a 25 minut. Přitom zjistil, že je třeba k dané cestě přikročit zcela jiným způsobem, než to učinil kdokoliv před ním. Stěžejní byl nejen výběr vozu, který musel být rychlejší než Mercedes-AMG C63, ale také dostatek paliva. Jak Fred nyní uvádí, největším problémem na celé trase není ani tak únava či policisté, ale časté zastávky u benzinových stanic.

S ohledem na veškeré kalkulace se proto Fred rozhodl, že sáhne po Fordu Mustang GT, což může být pro leckoho překvapivé, neboť legendární muscle car asi málokdo v Evropě považuje za rychlejší než C63 AMG. Podle Fredových kalkulací se ale Mustang měl lépe vypořádat s navýšenou hmotností, kterou představovaly dodatečné nádrže na zhruba 492 litrů paliva. A to rozhodlo.

Aby je Fred napěchoval dovnitř, dostala padáka sedačka pro spolujezdce, zadní lavice, rezerva a plno dalších zbytečností. Poté již zbývalo jen vybrat správný čas, přičemž na vše měl vliv i koronavirus resp. omezení s spojená s jeho šířením. Jakkoliv i v Americe docházelo k rozvolnění restrikcí, Fred si všimnul, že lidé nyní jezdí daleko více o víkendech než v běžných pracovních dnech. A co bylo podstatné, ráno prakticky všichni mířili do New Yorku a nikoliv z něj.

Vyzbrojen zapůjčeným a přestavěným Mustangem a rušičkami laserových radarů, které nakonec nepotřeboval, vyrazil Fred z New Yorku v 6 hodin ráno. Prakticky po celou cestu neměl nejmenší potíže s dopravou a vlastně ani se strážci zákona, byť na pár incidentů došlo. Jeden se překvapivě odehrál při doplňování paliva v Tulse v Oklahomě, kde na něj někdo policii zavolal. Nakonec ale stihl parkoviště za dálniční pumpou včas opustit.

Další problém nastal na hranicích Kalifornie, která je kvůli koronaviru přísně střežena. V té chvíli si Fred pomyslel, že nejspíše skončí ve vězení - nikoliv kvůli rychlosti, ale kvůli oněm nádržím ve voze. Nakonec však měl štěstí, neboť policisté akceptovali jeho výmluvu, že jede do Kalifornie kvůli nezbytně nutné práci a nádrže přikryté dekou představují materiál potřebný pro výkon jeho povolání. Místo pout tak přišlo pouze 25minutové zdržení.

Zbytek je již pohádka se šťastným koncem, ve které roli sehrál také tempomat, který nelze u Mustangu aktivovat nad hranicí 120 mph (asi 193 km/h). Přesto jej pravidelně používal, současně ale říká, že během cesty byla řada úseků, kdy by rád jel i třístovkou, což jednak bylo za hranicemi možností vozu a i kdyby ne, v té chvíli by byla spotřeba auta příliš vysoká a zdržení tankováním by zabralo více času. Svou misi ale v pořádku dokončil a není bez zajímavosti, že „jeho“ Mustang GT je nyní na prodej za 32 tisíc dolarů (cca 762 tisíc Kč). Zjevně i půjčovna chce místo pokusů o stíhání Freda pro poněkud nestandardní použití vydělat na jeho momentální slávě.

Fred Ashmore vysvětlil, jak dokázal překonat celé Spojené státy pod 26 hodin. Foto: VinWiki Car Stories@Youtube



Záběry ze samotného pokusu a příprav na něj jsme viděli už dříve. Foto: Fred Ashmore@Facebook

