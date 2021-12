Nadšenec staví Teslu Model 3 s dieselem, fanoušky značky chce zřejmě přivést k šílenství před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla/Volkswagen, koláž Autoforum.cz

Může to znít bláhově, pokud ale někdo má výměnu elektrického pohonu za dieselový zvládnout, pak je tento muž. Už dokázal vdechnout život benzinovému Modelu S, tak proč by nedokázal vdechnout život Modelu 3 s dieselem?

Riche Benoita, který na Youtube provozuje kanál Rich Rebuilds, vám nejspíše nemusíme představovat. Zejména v posledním roce jeho jméno proslulo i na této straně Atlantiku, a to díky konverzi Tesly Model S na konvenční pohon. Americký elektromobil totiž osadil benzinovým osmiválcem z Chevroletu Camaro SS. Podobných pokusů už jsme v minulosti zaznamenali několik, ovšem nikdy nebyl výsledkem plně funkční vůz. Koneckonců sám Rich svým fanouškům nabídl pět tisíc dolarů (cca 110 tisíc Kč), pokud kdokoliv prokáže, že není prvním, kdo projekt dotáhl do konce. A dosud se o tyto peníze nikdo nepřihlásil.

Nově se Benoit rozhodl, že zajde ještě dál a postaví Teslu, která bude kouřit jako stará kamna. Do menšího Modelu 3 totiž hodlá nacpat turbodiesel. Jelikož se vyvolenou jednotkou stal čtyřválec Cummins 4BT, nebude konverze až tak přitažlivá jako ICE-T, jak si osmiválcový Model S říká. Ten na tuningové show SEMA upoutal i pozornost koncernu General Motors, který mu rovnou nabídl přeplňovaný motor z Corvette.

Vraťme se ale zpět k dieselové Tesle, která snad má být více provokací než pokusem o použitelný automobil. Cummins začal motor 4BT vyrábět již v roce 1983, přičemž jím osazoval prakticky cokoliv. Na trhu je tedy velké množství dostupných kusů, což pochopitelně sráží cenu na minimum. Zároveň je ale třeba počítat s tím, že do kultivovanosti moderních jednotek má tento diesel daleko. Jeho typickým projevem jsou vibrace a rachtání. Navíc váží takřka 400 kilogramů, což bude znamenat nemalý nápor na přední nápravu. To je ale asi ten nejmenší problém.

Jak totiž již bylo zmíněno, dieselová jednotka zamíří do útrob Tesly Model 3. Té Rich mezi podběhy naměřil 71,1 cm, což není mnoho, na 62,5 cm široký motor to ovšem bez problémů stačí. Auto má ale nízkou příď - od nápravy k přední kapotě nabízí Tesla pouze 61centimetrový prostor, zatímco diesel 4BT má na výšku 95,8 cm. Jak tedy Benoit dodává, vůz dostane specifickou kapotu a část motoru bude čnít nad ní.

V případě motoru navíc Riche čeká nemalá práce s jeho naladěním. Původní jednotky vyráběné do roku 1998 totiž produkovaly 106 koní a 360 Nm točivého momentu, což opravdu nejsou působivá čísla. Poté sice došlo k modifikacím, kdy osmiventilovou techniku nahradila šestnáctiválcová, což zvedlo výkon na 172 koní a točivý moment na 570 Nm, ovšem stále se nejedná o žádnou slávu. I nejslabší Model 3 totiž dává 287 koní.

Na další postup jsme tedy zvědavi. Momentálně Rich a jeho kolega Steven vyzvedli nabouranou Teslu, přičemž pro motor se vydají příště. Před sebou tedy ještě mají dlouhou cestu, a to fakticky i obrazně. Asi jim to za to ale stojí - kouř linoucí se z výfuku by fanoušky Tesly mohl dráždit více než ryk Modelu S ICE-T. A o to tu zjevně jde, s komunitou „teslistů” si Rich už nejednou vjel do vlasů

Rich Benoit se rozhodl osadit Teslu Model 3 dieselem Cummins 4BT. Model 3 má ale velmi nízkou příď, a tak část motoru bude muset čnít nad ní. Ilustrační foto: Tesla/Cummins

Zdroj: Rich Rebuilds@YouTube

Petr Prokopec

