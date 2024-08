Návrat VW do Ruska dál probíhá, i když Němci skryli jeho „digitální stopy”. Teď přišli s novým nejlevnějším autem včera | Petr Prokopec

Buď Němci skutečně neví, co se s jejich vlastními auty prodávanými pod jejich vlastní značkou v Rusku děje, anebo prostě neříkají pravdu. I poté, co automobilka řekla, že „ona nic”, se nabídka jejích aut značky Jetta v Rusku dál rozmáhá.

O tichém návratu Volkswagenu na ruský trh jsme mluvili už několikrát. Naposledy to bylo, když ho navzdory znepřístupnění tamního webu značky Jetta, které trvá dodnes, nachytal německý Zeit u toho, jak právě tahle v Číně a původně hlavně pro Čínu vyráběná auta v Rusku propaguje, prodává a servisuje pod hlavičkou oficiálního zastoupení svého čínského partnera.

Němci to tehdy oficiálně popřeli tím, že s takovým krokem nemají nic společného, že „jakékoli zprávy nebo prohlášení o opaku jsou nepodložené a nepravdivé” a koncern Volkswagen dokonce „bude dělat vše pro to”, aby zabránil neoprávněnému obchodování se zbožím jeho značek. Kolegové z Zeitu to VW moc nebaštili s tím, že „se zdá nepravděpodobné, že by k takovému kroku mohlo dojít bez vědomí Volkswagenu.” Protože kdyby k němu došlo a VW si to tak nepřál, o tři týdny později je s prodejem aut Jetty v Rusku amen. A to není.

Digitální stopy sice zůstávají skryté, jak ale informuje řada ruských automobilových médií včetně Auto Mail.ru, Jetty jsou dál oficiálně dodávány do Ruska. „Existují prodejci, existuje záruka, existují autorizované servisy,” říkají. A že prodej jede dál, ukazuje nakonec i fakt, že nabídka Jetty je dále rozšiřována.

Nejdostupnější model Jetty, sedany VA3, se totiž dočkal nové základní verze. Tento vůz je vždy osazen atmosférickým 1,5litrovým čtyřválcem, který posílá 110 koní na přední kola. K dispozici je pětistupňový manuál i šestistupňový automat Aisin, nicméně první zmíněná převodovka je spojena pouze s nejnižší úrovní výbavy, zatímco druhá s těmi vyššími.

VA3 na délku měří 4 501 milimetrů a disponuje rozvorem 2 604 mm, čímž o chlup překonává svého velkého soupeře, a sice Solaris HS dříve nabízený pod logem Hyundai. Korejský sedan je přitom k dispozici od 2 010 000 rublů (cca 494 tisíc Kč), zatímco ten německý v nové základní výbavě Lowline začíná na 1 928 000 RUB (asi 474 tisíc Kč). A aby toho nebylo málo, přidává Jetta rovnou speciální pobídky, které základní cenu sráží na 1 780 000 RUB (cca 437 tisíc Kč). To už není špatné ani z českého pohledu.

Je samozřejmě třeba říci, že jde o skutečný základ. Tato varianta je osazena celou řadou bezpečnostních a asistenčních systémů, uvnitř toho kromě volantu či sedadel mnoho nenabízí. Za klimatizací je totiž třeba zamířit na úroveň Aggressive (sic), kde dále dostáváte třeba výškově stavitelná přední sedadla či centrální zamykání. S touto výbavou VA3 stojí 2 013 000 RUB (asi 495 tisíc Kč) bez slev a 1 873 000 RUB (cca 461 tisíc Kč) s nimi.

Pokud přitom Rusové zatouží po litých kolech či multimediálním systému s 8palcovou obrazovkou, již musí zvolit vrcholný stupeň Enjoyment. Ten už jim ale nákup moc nepodraží, máme tu totiž částky 2 022 000 a 1 882 000 RUB (cca 497 resp. 463 tisíc Kč). Jetta se tak pokaždé dostala pod zmíněný Solaris, na druhou stranu však pouze základ začíná o trochu níže, než končí Lada Vesta (ceny od 1 239 900 do 1 865 900 RUB). VW to tedy se svým návratem na ruský trh nebude mít jednoduché, na druhou stranu je třeba dodat, že auta Jetty jsou pořád o dost lepší než ta od Lady.

Jak uvedli Rusové, značce jistě pomůže skutečnost, že v Rusku působí oficiálně, což u různých forem šedých dovozů neplatí. A tím se dostáváme znovu na počátek příběhu - jak by o tomto mohl VW nevědět? Nebo jak by to mohlo probíhat bez jeho souhlasu? Obecně vzato se nedivíme, že se do Ruska takto chce vrátit, když může, třebaže zprostředkovaně. Ale nemusel by o tom mlžit.

Jetta se zatím v Rusku prezentuje sedanem VA3, který je nakonec možné pořídit od zhruba 438 tisíc korun. Za to ale příliš výbavy nedostanete, třeba litá kola a multimédia jsou spojena až s vrcholným stupněm Enjoyment. I tak je to v dnešním Rusku jedinečná nabídka, ve své podstatě „západní” auto (je to něco jako vylepšená Škoda Rapid) se všemi zárukami i servisní podporou. Foto: FAW-VW

