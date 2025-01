Nechutně otylé nové BMW M5 ve sprintech ukázalo svou marnost, s vybitými baterkami dostane kouř od o generaci starších aut před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Jeho výkon až 727 koní bere dech, ale jen do chvíle, než si uvědomíte, jakou hmotnost má na starosti. A za jakou část z něj vděčí elektrické části pohonu. Té nakonec nutně dojde „šťáva”, i s ní ale soupeře starší o celou generaci překonává jen tak tak.

Nové BMW M5 G90 dostalo výkon až 727 koní. To zní pěkně, jenže nejde o stabilní výkon srovnatelný s předchozími generacemi stejného modelu, za jeho produkci už není odpovědný pouze 4,4litrový osmiválec. Auto dostalo plug-in hybridní techniku, kdy se o celých 197 koní stará elektrický motor. To je samo o sobě problémem, neboť stabilně má vůz k dispozici pouze 585 koní, tedy o rovných 50 koní míň než vrcholné verze předchozí evoluce stejného modelu.

Tím ale potíže jen začínají, neboť M5 už jako sedan (a ještě víc jako kombík) s hybridizací hrozivě nabrala na hmotnosti. Ta činí 2 510 kg v úplné základu při klasickém „evropském obsazení” podsaditým 75kg řidičem a 90% paliva v nádrži. Přidejte pořádného chachara za volantem, zbytek posádky a trochu nákladu a budeme se bavit o hmotnosti nebezpečně se blížící třem tunám. Co je tohle za sportovní sedan? Ona 635koňová M5 CS předchozí generace vážila stejnou metrikou 1 900 kg. Žádná muší váha, ale... je to o 610 kg míň!

V důsledku toho se na mnichovské novinky značná část světa dívá se stále více zachmuřeným výrazem. Ta zbylá pak říká, že hmotnost je jen číslo na papíře, že v praxi to bude dělo, jak jsme u nových aut zvyklí. Co na to říci? Že fyzika opravdu platit nepřestala?

Ukazuje to právě reálná exhibice dynamiky nové M5 ve formě sedanu ve srovnání s Audi RS6 Avant Performance (C8) a čtyřdveřovým Mercedesem-AMG GT 63 S (X290). To jsou o generaci starší vozy do jednoho pomalejší než M5 CS, které mohou spoléhat „jen” na pohon všech kol, automatickou převodovku a osmiválcový motor s turby. Jsou to těžká auta, mnohem těžší než M5 CS (okolo 2,1 tuny), jinak podobně silná - RS6 má v této verzi 630 koní, AMG-GT 639 koní. Co na to BMW?

Nebudeme dál chodit kolem horké kaše a zmíníme, že M5 ve sprintech vyhrála, ale jak? Stalo se tak s tak titěrným náskokem (11,3 sekundy vs. 11,4 sekundy na čtvrtmíli), že se člověk musí hned začít ptát, jak mizerně se svým výkonem hospodaří. Především je ale třeba dodat, že srovnání by dopadlo úplně jinak, kdyby baterie o využitelné kapacitě 18,6 kWh byly prázdné, což se dříve nebo později stane, protože jde o ekvivalent jen asi 5 litrů benzinu. V té chvíli má vůz na kontě pouze oněch 585 koní, tedy citelně méně než konkurence, a pořád stejných 2 510 kg, tedy podstatné víc než konkurence. A jakkoli je staršího data výroby, nové M5 by dala kouř, že by na to nezapomněla.

Lze jistě namítnout, že baterie lze kdykoli dobít, stejně jako je možné kdykoli dotankovat palivovou nádrž celé trojice, jejich kapacita je ale tak malá, že plný výkon nezvládnou obsluhovat dlouho (čistě teoreticky jde o asi 7,5 minuty jízdy naplno na onen 197koňový výkon bez brzdění apod., praxe bude samozřejmě složitější), takže moment nulového dodávaného výkonu ze strany elektrické části pohonu prostě přijde, zažili jsme to u každého hybridu libovolného typu. A protože majitelé plug-in hybridů často auta nedobíjí vůbec, je otázkou, kolik z nich bude mít oněch 18,6 kWh kapacity baterií „dotankováno” aspoň před jízdou.

Je to skutečně velká marnost, pro sportovní sedan podobného kalibru naprosto nesmyslné řešení - i kdyby pro nic jiného, tak už kvůli oné hmotnosti. Škoda, že si nikdo z Carwow netroufl ukázat, jak souboj vybité M5 s konkurenty v jakékoli podobě dopadne, bylo by to zostuzující tak, že už by jim nikdo žádné auto nepůjčil. Stejně tak by nebylo od věci vidět souboj nové hybridní M5 s předchozím CS. Toho se snad dočkáme a pro novinku to povznášející zážitek znovu nebude...

Že je M5 rychlá v přímce, bylo jasné již při premiéře. Jenže jak moc a jak dlouho? Srovnání s letitými soupeři jen dokládá, že nová generace mnichovského sedanu je velmi nepřesvědčivá. Foto: BMW

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

