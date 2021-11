Nejabsurdnější pokus elektrifikovat nákladní dopravu odmítá zemřít, Němci ho dál zkouší před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Siemens

Stačí se podívat na fotku zachycující jeho podstatu a musíte se smát. Však proč investovat do pantografů a elektrického vedení nad Autobahny, když existují železnice, u kterých dává elektrický pohon smysl?

V poslední době tlak na elektrifikaci všeho jen narůstá. A je jen paradoxní, že se tak děje v době, kdy ceny elektrické energie narůstají na rekordní úroveň. Její výše ovšem ani zdaleka není konečnou, neboť jakmile vládám začne klesat spotřební daň z pohonných hmot, jednoduše si najdou způsob, jak občany připravit o stejné peníze jinak. Zvláště když se bude veřejnými financemi plýtvat na projekty, které vypadají směšně už na papíře.

Jeden z takových stojí v německém Lübecku, kde na několika kilometrech dálnice již dva roky testují systém umožňující elektrifikaci kamionů. Do nich nemusí být integrována obrovská baterie, stačí menší. Přísun energie totiž stejně jako u tramvají či trolejbusů zajišťuje pantograf, jenž se dotýká drátů elektrického vedení natažených nad pravým pruhem dálnice. A ačkoli nám přijde jako totálně nesmyslný, Němci říkají, že minimálně ještě rok zůstane v testovacím provozu.

Co se během něj zjistí, netušíme, problémy jsou ale patrné od pohledu. Kvůli takové formě elektrifikace kamionů je třeba náročně vybudovat rozsáhlou infrastrukturu - instalace sloupů, natažení drátů a zajištění přísunu elektřiny jen nad 13 000 kilometrů německých dálnic zní jako naprosto bláznivý projekt. Jan Bachmann, manažer projektu eHighway Lübeck, říká, že to za to stojí, prý by se tím zredukovaly dvě třetiny emisí vznikající kamionovou dopravou. To zní jako motivace, nevíme ale, jak k tomuto číslu došel. Už ono vybudování infrastruktury by bylo nákladné, především je ale otázkou, kde by se vzalo tolik obrovské množství elektřiny z jiných než beztak emise generujících zdrojů.

Němci navíc přichází s řešením problému, pro který již řešení mají. Takto elektrifikovaná kamionová doprava by jen zdvojovala nákladní dopravu po železnici, která elektrifikovaná je. Jasně, vlak nedojede všude, ale to „tramvajový kamion” také ne a případná překládka na (v tu chvíli klidně elektrický, dojezd nebude problém) kamion na dopravu na posledních pár kilometrů od železnice do finálního místa určení by jistě byla jednodušší než budování celé této absurdity se všemi dalšími nevýhodami.

Proč nicméně naši sousedé nejdou touto cestou, je otázka. Stejně jako je třeba se ptát, jak náročná je údržba takových trolejí a co vše ustojí - v tomto ohledu totiž jen stačí vzpomenout na nedávné vichřice a tornáda, která by mohla v tomto případě nadělat pořádnou paseku. Nikoliv jen tím, že by dráty zpřetrhala, ale také, protože vysoké napětí by mohlo zasáhnout okolní dopravu. Zprovoznění takového úseku by pak nebylo zrovna jednoduché.

Začínáme tak mít pocit, že z elektrifikace se stalo zázračné řešení všech problémů světa. Proto je alternativní pohon tlačen naprosto všude, a to i tam, kde spíše uškodí než pomůže. Problémy se ale projeví až v dlouhodobějším horizontu, kdy už politici, kteří dnes o těchto věcech rozhodují, budou leda užívat důchodu, který si ale hloupými rozhodnutími stěží zaslouží.

Do projektu e-Highway je zapojen i Siemens, který trolejové vedení nad dálnicemi vyrukoval kromě Německa také ve Švédsku a ve Státech. Nyní chystá testování také v Británii, kde náklady na instalaci drátů zaplatí lidé skrze vyšší ceny energie. Foto: Siemens

Petr Prokopec

