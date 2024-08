Nejbrutálnější tovární Mustang to rozbalil na Ringu. Létá i zní jako stíhačka, má být rychlejší než Ferrari 296 GTB před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Je neuvěřitelné, jak daleko to Ford s Mustangem dotáhl. Z levného a poněkud neotesaného lidového sporťáku se stala precizní okruhová zbraň, která dokáže konkurovat moderním Ferrari. Jenže také jako Ferrari stojí.

Je prakticky jisté, že Ford bez problémů vyprodá celou produkci Mustangu GTD, a to navzdory jeho šílené ceně. Otázkou je, zda se tento vůz zapíše do historie něčím jiným než jen okénkem, skrze které lze sledovat práci zadních tlumičů. Třeba interiér totiž příliš oslnivý není. Šanci má v případě okruhových časů z nejvýznamnějších světových tratí, ostatně na Nordschleife cílí na méně než 7minutový čas. To by byl na Mustang vynikající výsledek.

Auto by tak pokořilo Ferrari 296 GTB, což je skutečně úctyhodné, nicméně jeho cena je prakticky stejná. Ferrari e aktuálně v Americe prodává od 342 205 dolarů (cca 7,67 milionů Kč), tedy jen o chlup dráž než vrcholný pony car modrého oválu. Italové oficiálně výlety do Zeleného pekla nepodnikají, nicméně i tak se zmíněné kupé do pohoří Eifel podívalo. Loni s ním Christian Gebhardt z magazínu Sport Auto zajel čas 6 minut a 58,7 sekundy, což je pro Ford nastavená laťka.

Zvládne ji GTD překonat? Nové záběry testovacích prototypů, které se prohání po Severní smyčce, naznačují, že možné to je - auto po trati doslova létá a zní jako jako stíhačka. Modrý ovál by se tak mohl dostat i pod časy 6:52,54 a 6:54,99, kterých Gebhart dosáhl za volantem Mercedesu-AMG GT Black Series a Porsche 911 GT3 RS. Nicméně tovární jezdec Maro Engel s třícípou hvězdou okruh zvládl za 6 minut a 43,616 sekundy, což je meta, se kterou už Mustang zřejmě bude mít problém.

Ať tak či onak, GTD se bezesporu stane nejrychlejším americkým vozem na Nordschleife, pročež minimálně na chvíli má zápis do historie jistý. Na jak dlouho? To záleží hlavně na úmyslech Chevroletu, který nedávno představil Corvette ZR1 nové generace. A vedle ní výkonově bledne i Mustang se svými více než 800 koňmi, neboť Chevy z 5,5litrového osmiválce poprvé vydoloval víc než tisícikoňové stádo.

Mustang GTD je skutečný extrém svého druhu. Na Ringu se nejspíš zapíše do historie nejrychlejším časem zajetým americkým vozem, který pokoří i výsledky několika velkých šajb. Foto: Ford

Zdroj: CarSpyMedia@YouTube

