Nejdražší SUV světa v provedení Miliardář nechtěl skoro nikdo, 1 ze 2 je teď na prodej před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: R.W. Exclusive Cars, publikováno se souhlasem

Pokud máte pocit, že extrémně drahá auta pro ty nejzámožnější lidi na světě se vždy prodají jako nic, tady máte důkaz opaku. Poněkud nevkusného Miliardáře měl vzniknout 12 kusů, nakonec byly vyrobeny jen dva.

SUV dnes vládnou světu, a tak je nabízejí i značky, pro které by působení v podobných sférách trhu bylo donedávna něčím dehonestujícím. Rolls-Royce na palubu naskočil jako jeden z posledních, ovšem ve velkém stylu, jak jsme u něj zvyklí. Model Cullinan platí za nejnoblesnější a také nejdražší sériově vyráběné SUV světa, ovšem co je pro některé příliš, je pro jiné málo.

Už tak opulentní stroj si proto letos vzal do parády německý úpravce Mansory a stvořil edici Billionaire, tedy Miliardář. To je padnoucí označení k často vulgárnímu stylu této firmy, která se i tentokrát držela svých tradic. Popravdě řečeno ale známe i horší kreace této firmy, zvenčí to snad Miliardáři i sekne.

U Mansory mu nadělili širší stavbu a rozšířený rozchod kol, snížený podvozek s ohromnými, 24" koly, přepracované nárazníky, nový zadní spojler, specifický kryt motoru, sportovní výfukový systém a pochopitelně dvoubarevné lakování kombinující matnou čerň se stříbrnou. K tomu se přidává i to nejvyšší možné vybavení interiéru sladěné s nově pojatým exteriérem, který je ovšem přesně tak kýčovitý, jak byste od Mansory čekali. Chybí mu máloco, snad krom trochy vkusu.

Němci v roce 2019 oznámili, že vyrobí 13 takových aut - jedno, kterým se v březnu toho roku chlubili v Ženevě a k němu 12 dalších. Tehdy na něm visela cenovka 785 000 Eur (aktuálně 20 milionů Kč) a dnes si můžeme říci, že tuto sumu na stůl vysázel málokdo. Přesněji řečeno šlo o dva lidi. Jedním z vyrobených vozů zůstal ten představený v Ženevě, druhý je ten, na který se můžete podívat na fotkách níže a který se právě objevil u prodejce luxusních aut v německém Papenburgu.

Kam se podělo zbylých 11? Nevznikly, jednoduše o ně nebyl zájem. Když tedy dnes vyrazíte do Mansory a budete chtít takové auto vyrobit, asi vám neřekne ne, pochybujeme ale o tom, že se někdo takový najde. Podobné superdrahé speciality se buď vyprodají hned, nebo nikdy. Kdybyste chtěli tu druhou, jedinou zákaznickou, nečekejte, že oproti původní sumě potřebné na Miliardáře ušetříte - stojí dnes s 8 900 km na tachometru 899 999 Eur, tedy skoro 23 milionů.

Rolls-Royce Cullinan Billionaire je typicky kýčovité dílo Mansory s přestřelenou cenovkou. Není divu, že z plánovaných 13 vyrobených aut zůstala 2, z čehož jedno bylo prezentační. Foto: RW Exclusive Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler