Nejeté BMW 3 s šestiválcem můžete mít i jako legendární E46 s manuálem, jeho specifikace je ale až krutá

/ Foto: Bensheim Automobile, publikováno se souhlasem

Tohle auto nemá chybu technicky ani stavem a v dnešní nabídce je to naprostá rarita za docela sympatickou cenu. Ovšem z toho, co s ním provedl jeho první a dosud jediný majitel v případě specifikace, nutně půjdete do kolen.

BMW řady 3 generace E46 je dodnes ceněný vůz. Zejména v pozdějších letech své výroby je to auto dostatečně moderní na to, aby splnilo požadavky většiny lidí, má už dost elektroniky a airbagů, ale zároveň ne příliš mnoho, aby bylo některými detaily spíš k zlosti než k užitku. A také je to vůz, jehož jízdní vlastnosti, ovladatelnost, kvalita či trvanlivost jsou dodnes měřítkem, se kterým se obvykle marně srovnává téměř libovolná pozdější produkce čehokoli srovnatelného.

Vzhledem k jeho až ikonickému stavu je mezi nadšenci vyhledávané víc než pozdější E90, které jsme vám v mimořádně zachovalém stavu ukázali včera. V reakci na tento článek jsme dostali tip na auto se stejným označením - 325i -, ale právě o generaci starší. Slovo dalo slovo a po krátké konverzaci s prodejcem vám ho můžeme ukázat. A opravdu chceme, protože to je zase kousek k pohledání.

Označení 325i znamená řadový šestiválec o objemu 2,5 litru a výkonu 192 koní. S rokem výroby 2003 má dvacetiny už chvíli za sebou, ale číslo ve stovkách tisíc km byste na jeho tachometru hledali marně. Je to vůz z Německa po prvním majiteli ročník 1942, který ho garážoval a nejezdil s ním v zimě. A moc s ním nejezdil ani kdykoli jindy - celkem 29 tisíc km ujetých za 22 let je naprosto směšné číslo.

I za tak malý nájezd se dá autu ublížit, ale tohle není ten případ, ani zdaleka. Opotřebení čehokoli je neznatelné, prodávající hovoří o neuvěřitelně pečlivé starosti o vůz ze strany prvního vlastníka, který má za následek jediné - tohle auto vypadá, jako by včera vyjelo z fabriky. Podívejte se na jakýkoli nafocený detail uvnitř i zvenčí, tohle je „Neuwagen” bez nejmenší nadsázky, jaký se v případě trojky E46 běžně v prodeji dávno nevídá. Takže hrr na něj? No, pozor na to bezbřehé nadšení.

Auto je to technicky bez vad, má dokonce manuální převodovku, ale co s ním první majitel provedl z hlediska specifikace, to je megabizár non plus ultra. Zelená metalíza je poslední relativně normální věc, kterou uvidíte - vůz má sice druhý nejlepší motor a optimální převodovku, to je super, ale k tomu halogeny, nejmenší litá kola, žluté blinkry, interiér s odporným čtyřramenným volantem o průměru asi sedm metrů a věncem z pendreku, sedačky typu obšité prkno, zadní okna se „švihadly”, manuální klimatizaci, rádio s kazeťákem, žádnou přední loketní opěrku a k tomu tu zadní. Viděl jsem už opravdu hodně zmršených trojek E46, dalo se toho na nich pokazit hodně. Ale tohle? Nenapadlo by mě, že tohle někdo někdy složí, i kdyby probíhala nějaká „Debilní specifikace challenge”, jak by dnes mohlo frčet na sociálních sítích.

Nechápu, se tohoto mohl někdo dopustit, je to až kruté, ale víte co: Kdo chce dnes zánovní BMW 325i E46, je tohle jeho nejlepší možnost. Volant a sedačky vpředu vyměníte, kola se také dají koupit a zbytek nějak přežijete. A jedete. A jak, 192koňová 325i byla velmi příjemná verze. Za 14 990 Eur, tedy asi 376 tisíc? Však za to nekoupíte ani novou Fabii v úplném základu, která víc výbavy mít nebude a k smíchu bude i vším ostatním. Takže kdo si dá říct?

Nevrátili jsme se do roku 2003, tohle auto je vážně 22 let staré. A není to fór, tuhle bizarní specifikaci někdo opravdu zvolil za svou. Věnujte se ale stavu vozu, na 325i E46 je epesní a na svou cenu rovněž. Foto: Bensheim Automobile, publikováno se souhlasem

