Nejkrásnější kousky propadáku VW ze závěru jeho výroby přestaly ztrácet hrdost před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AB-Automobile, publikováno se souhlasem

Bylo snad až tragikomické vidět, jak se někdejší pýcha německého inženýrství plná výjimečných technických řešení postupem času propadla s cenou skoro až na nulu. Volný pád cen už ale nepokračuje, aspoň u části z nich.

Psali jsem o něm mnohokrát jako o zajímavém tipu na ojetinu, která hodnotu ztrácí rychleji než ministři zdravotnictví v ČR kredibilitu. Řeč je o Volkswagenu Phaeton, zpackaném to pokusu VW o průnik mezi výrobce skutečně prestižních aut. Nepochybně výjimečný, technicky propracovaný, velmi komfortní i luxusní vůz doplatil na kombinaci ceny s plebejskou značkou, která zákazníkům špičkových limuzín Audi, BMW nebo Mercedesu prostě nebyla dost nóbl. A tak se vždy prodával hůře, než Volkswagen doufal.

Jeho image propadáku mu pochopitelně neprospěla ani na trhu ojetin, kde se přidal do hry další faktor tlačící cenu podobných aut dolů - jeho výjimečná technika. To, co je pro kupce nových aut za miliony snem, se pro kupce ojetin za statisíce snadno může stát noční můrou pro svou poruchovost a drahé opravy. A zejména některé verze Phaetonu, jako V10 TDI, prosluly právě tím. Přesto jsme na tento VW opakovaně upozorňovali jako na zajímavý ojetý vůz, neboť stačilo vybrat tu správnou verzi a mohli jste mít opravdu mimořádný vůz za skoro legrační ceny. Takový Phaeton 3,0 TDI není žádná servisní noční můra, přitom je to pořád mimořádně prostorný, komfortní a vybavený vůz. A za cenu Fabie nebo Octavie dává smysl.

I teď na trhu najdete hodně nabídek ojetých Phaetonů, které ztratily už poslední známky hrdosti a svou cenu nechaly klesnout až k samotnému dnu. Zejména ony potenciálně problematické špičkové verze jako V10 TDI nebo W12 z počátku výroby koupíte i za desetitisíce. Ovšem, jak upozorňuje firma Classic Data sledující vývoj cen ojetých aut v Evropě, ani Phaeton už nutně nemusí být tou smutnou ojetinou v rohu autobazaru, pro který si nakonec někdo přijde ze soucitu jen proto, že stojí méně než sada pneumatik.

Platí to o zachovalých, výjimečně specifikovaných exemplářích z konce výroby, zejména pak s benzinovými V8. Ty už nebyly problematické, pořád nabízely výjimečné množství luxusu a komfortu spojené s kvalitním zpracováním a to, co kdysi hrálo proti nim, nyní hraje v jejich prospěch. Jde o nudný design, který nové auto neprodá, má ale jednu výhodu - po 5 nebo 10 letech vypadá pořád stejně... nudně. Díky tomu ale nezastarává.

V Německu je tak na prodej slušná řádka opravdu špičkových Phaetonů s rokem výroby okolo 2015, které pořád přijdou na milion korun a jejichž cena už se delší čas nehýbe nikam. Můžete si opravdu vybírat, my vám ukážeme kus, ke kterému jsme jako k prvnímu dostali kvalitní fotky, podobných se ale najde víc.

Jde o auto z prosince 2015, které dodnes najelo 53 tisíc km, tedy na Phaeton skoro nic. Jde o úchvatné, čtyřmístné prodloužené provedení hýčkající hlavně cestující vzadu, jehož seznam výbavy je tak dlouhý, že by vám jeho přepis přetížil internetový prohlížeč. Dobře, přeháníme, ale ne o moc - je tu skutečně vše od ventilovaných masážních sedadel přes zábavní systém pro oba cestující vzadu až po střešní okno se solárním panelem. Přes pětileté stáří jde o vůz, který umí ohromit svým vnitřním provedením (podívejte se třeba na tu kůží a dřevem obloženou palubku) a ani technicky nezklame. Výkon až 334 koní sametového osmiválce mířící na všechna kola nemá šanci urazit kohokoli soudného.

Není divu, že tohle auto stálo jako nové 168 401,98 euro, tedy dnešním kursem přes 4,4 milionu Kč. Dnes přijde na 37 900 euro, tedy necelý 1 milion Kč, takže šlo vzhledem k počtu najetých km pro prvního majitele pořád o ekonomickou sebevraždu. Už to ale není cena, která by se vymykala cifrám, jaké jsou třeba na dobové BMW či Mercedesy.

Dobře pro Phaeton, trochu více úcty si zasloužil. Pořád je to ale dobře i pro zájemce o ojetiny. Takový vůz? Za necelý milion s možností odpočtu německé DPH (833 tisíc Kč bez daně)? To je pořád skvělá nabídka, ostatně udržovat byť Phaeton při životě bude pořád levnější než servisovat alternativy prémiových značek, o dostupnosti servisů ani nemluvě.

Volkswageny Phaeton z konce výroby přestaly ztrácet cenu tak rychle, jako dříve. Při pohledu na to, co nabízí tento kousek z roku 2015 s 53 tisíci najetými km, vlastně ani není divu. Foto: AB-Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler