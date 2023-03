Nejlevnější moderní Ferrari dnes koupíte levněji než nové škodovky, přitom je i podobně praktické před 4 hodinami | Petr Miler

Že jsou dnes auta drahá, ať už jde o nové vozy nebo o ojetiny? Ano, některé modely se ale vymykají. I na trhu, kde je problém koupit za rozumnou cenu Volkswagen, není problém koupit za rozumnou cenu Ferrari z roku 2004.

Ferrari v roce 2011 přišlo s modelem FF a vypadalo to jako rázný krok úplně novým směrem. „Ferrari Four” bylo autem pro čtyři s neobvykle řešeným pohonem čtyř kol, krom něj ale o nic až tak převratného nešlo. To jen řada lidí raději vytlačila z paměti, co automobilka nabízela do příchodu FF na scénu.

Šemík z Modeny se totiž navzdory své supersportovní image nikdy nevyhýbal ani relativně cestovním modelům. FF tak mělo předchůdců hned několik, ten úplně bezprostřední byl ale o dost méně úspěšný a ještě méně vřele přijatý než ti, kteří mu předcházeli. Šlo o model 612 Scaglietti, který prodejně nikdy nevyrovnal starší 456, nebylo to ale tak, že by byl špatný. „Jen” mu to neslušelo a je často skloňováno jako vůbec nejošklivější moderní vůz značky. Právě přetrvávající nezájem ale dělá z 612 pozoruhodně výhodnou nabídku, tedy alespoň na poměry italských sporťáků a vlastně i současného trhu.

Ten nejdostupnější kus na dnešním trhu zachycují fotky níže a byť není vyveden v příliš výrazné specifikaci, je to možná jen dobře. Černý lak nenechává vystoupit do popředí některé svérázné tvary a interiér je přesně tak luxusní - a navzdory 19letému stáří vozu i docela moderně působící -, jak očekáváte. Však se podívejte do moderních modelů Ferrari, není to nebe a dudy.

Technika stěží zklame, pod kapotou je motor, 5,75 V12 převzatý z modelu 575M, který stačí na 540 koní výkonu. Maximálka 315 km/h v cestovním autě jedné z nejexkluzivnějších značek světa je něco i dnes, k tomu si představte ryk dvanáctiválce před vámi. Auto mohlo být ještě dodáno s manuální převodovkou, ale to už se bavíme o drahé raritě, s automatem F1 jde v podstatě o levné auto poznamenané ohromným poklesem hodnoty.

Nespadli jsme z višně, ceny začínající okolo 1,4 milionu korun pochopitelně nejsou nominálně nízké, ale takové peníze za takové auto? V současné době, kdy Škoda prodává hned tři modely (Superb, Kodiaq a Enyaq), které ve vyšších verzích začínají na podobných sumách a příplatkové prvky dostanou cenou snadno o mnoho set tisíc výše? To prostě není vysoká cena, však jen karbon-keramické brzdy na tohle auto stojí snadno jako celá Octavie.

S 612 nebývají problémy, celým důvodem omezeného zájmu byl a je onen podivný vzhled a na ten, jak známo, automobily nejezdí. Kousek níže vypadá skvěle, však s 91 tisíci km není ani nijak zvlášť ojetý. Má za sebou pravidelný servis, jasnou historii aktuálně dokonce i nové zadní pneumatiky - není to tak, že by se prodával na posledním tažení.

Přesto přijde na 69 800 euro, tedy asi 1,39 milionu Kč. To nám přijde jako velmi zajímavá nabídka, levnější moderní Ferrari těchto parametrů neexistuje. Kdyby navíc někomu srovnání se škodovkami nesedělo, připomeňme, že auto má nejen slušné sedačky vzadu, jak ukazují i fotky, ale také poměrně objemný kufr. A kdyby vám to bylo málo, jde předělat i na kombík. Bude chtít trochu odvahy si podobný vůz koupit, ale víte, jak to je - kdo nehraje, nevyhraje...

I ojeté Ferrari může být výhodná nabídka, model 612 Scaglietti si cenu nikdy nedržel a nedrží. Za 1,4 milionu Kč je teď k mání tento stále zachovalý exemplář, levnějšího v prodeji není. Foto: Trillium Oü, publikováno se souhlasem

