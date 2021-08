Nejnovější auto bez turba může jen litovat, že vyzvalo ve sprintu svého předchůdce před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Jsou to dva z posledních přežívajících vozů, které nemají přeplňovaný motor a pořád mohou myslet na soupeření s nejmodernějšími turby. Co ale když se utkají jedno s druhým?

Je skoro neuvěřitelné, jak rychle se automobilový svět změnil. Zdá se být docela nedávno, kdy první výrobci začali ve větší míře přecházet na motory s nuceným plněním a bavili jsme se o tom, jak daleko tento trend zajde. Regulace zejména Evropské unie se ale rychle staly tak neúprosnými, že nebylo možné jít prakticky jinou cestou bez nutnosti přenosu ohromných pokut spojených s nadlimitními emisemi CO2 za virtuálně vyšší spotřebu paliva na zákazníka. A tak se podvolili prakticky všichni. Během přibližně jediné dekády se z průmyslu, ve kterém byl motor s turbem raritou, stal obor, ve kterém se raritou stal motor bez turba.

Dnes jsme na prahu další éry, ve které se EU snaží vymýtit spalovací motory zcela. Je možné, že uspěje stejným způsobem, je také možné, že nikoli, i v tuto chvíli kupodivu existuje pár automobilů, které lze koupit ještě s nepřeplňovaným motorem. Pomineme-li láci jako základní Dacie či nejlevnější Škodu Fabia, jde o pár vrcholných supersportů. A mezi nimi především o Porsche z řady GT.

Zatímco někteří konkurenti bez turba spíše dožívají, Porsche do těchto vozů dále cpe nepřeplňované modely zcela vědomě a cíleně. A hodlá s tím pokračovat tak dlouho, dokud to alespoň trochu půjde - podle svých slov si poradí i s emisní normou Euro 7. To je ale budoucnost, současností je nová 911 GT3 s poslední evolucí motoru 4,0 H6 non-turbo (nemohli jsme si odpustit...) s výkonem 510 koní, kterou lze dokonce spojit s ručně řazenou převodovkou. Takový pojízdný skanzen. Až na to, že i ten dynamicky naseká většině rádoby moderněji střižených soupeřů. Dokáže ale konkurovat vlastnímu předchůdci z dob, kdy auta nemusela mít 17 senzorů teploty na každém výfukovém svodu, ale „jen” 7?

To se rozhodl ověřit Mat Watson z Carwow, který do vzájemného souboje na letišti poslal právě novou 911 992 GT3 s předchozí 911 991.2 GT3 RS. Není to tedy úplně přímý následník, to by muselo jít od dvě RS nebo ne-RS, přesto se Porsche při představení novinky holedbalo, že nová GT3 je tak dobrá, že i předchozí RS porazí, i když má o 10 koní méně. Nezdá se však, že by to byla univerzálně platná odpověď na všechny otázky.

Starší GT3 RS totiž ve sprintu novější GT3 opakovaně porazila, a to celkem přesvědčivě. Tedy alespoň při startu z místa, kdy se zřejmě projevil o chloupek vyšší výkon, o něco nižší hmotnost a ostřejší ladění RS. Při letmých startech už jej zřejmě brzdila agresivnější aerodynamika, která z nějakého důvodu nepomohla při deceleraci. Přesto jde v těchto kláních hlavně o sprint z místa, v němž starší vůz překvapivě zvítězil. Inu, evoluce dynamiky na tomto poli není tak jednoduchá jako v případě přeplňovaných aut, zvláště když je nutné plnit stále přísnější emisní normy...

Porsche 911 992 GT3... Foto: Porsche



...se v přímém klání muselo ve sprintu sklonit před starší 911 991.2 GT3 RS, i když novinka podle automobilky měla být rychlejší. Foto: Porsche

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler