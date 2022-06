Nejnovější pětiválcové Audi vyzvalo na souboj brutálního, 37 let starého předchůdce. Nemělo to dělat před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Je nakonec jedno, kdo vyhrál, protože na tohle se nedá koukat jinak než s otevřenou pusou bez ohledu na výsledek. Ten je přesto pozoruhodný, lze díky němu hledět s úctou na oba zúčastněné stroje.

S ohledem na současné směřování automobilky je to zřejmě naposledy, u Audi lze ale pořád koupit zbrusu nové auto s ryzím pětiválcovým motorem s jediným turbem, které postrádá byť jen špetku elektrifikace. Říká si RS3, má 400 koní a zvuk nikoli nepodobný desetiválcovým supersportům, z nichž některé dokáže i porážet.

Je to dnes auto velmi neobvyklé koncepce, pětiválce už nepoužívá skoro nikdo, v Audi se drží z jediného důvodu - tradice. Tu vybudoval v polovině 80. let stroj zvaný Sport Quattro S1, rallyový speciál, který se s brutalitou té době vlastní účastnil klání rallyové skupiny B. Spousta lidí si právě Quattro S1 s touto érou spojí nejvíce, i když nešlo nejúspěšnější vůz té doby, tím se později stal konkurenční Peugeot 205 Turbo 16 z hlavy nikoho menšího než Jeana Todta. I tak šlo o pozoruhodný vůz, se kterým legendy jako Mikkola, Blomqvist a Röhrl předváděli fantastické věci.

Vůz svého času řízený právě posledními dvěma jmenovanými se nyní dostal do rukou Matu Watsonovi z Carwow, který jej postavil proti zmíněné RS3 poslední generace. Máme tak v jednom rohu závodní speciál technicky skoro neomezené skupiny B, který je ale 37 let starý. A proti němu nový silniční sedan plnící všechny emisní, hlukové, bezpečnostní a kdovíjaké limity. To je podstatný rozdíl v koncepci, ale také je tu 37 let vývoje...

Jak to všechno dopadlo? Nebudeme vás napínat, jen 1 090 kg vážící Quattro s motorem 2,1 R5 turbo o 500 koních rozmetalo RS3 s 2,5 R5 turbo o 400 koních ve všem, v čem mohlo, nakonec RS3 je skoro o 500 kg těžší. Vyzvat skoro 4 dekády starého předchůdce tak z hlediska RS3 nebyl úplně dobrý nápad, přesto je zajímavé vidět obě auta bok po boku. S1 není v přímce v úplně jiné rychlostní dimenzi, a to je třeba dodat, že dnes má hodnotu okolo 50 milionů korun. RS3 za nějaké 2 miliony vedle ní rázem vypadá jako láce...

Je to tedy současně ukázka pokroku, protože RS3 není o tolik horší, i brutality strojů skupiny B, protože i po 37 letech dokáží porážet dnešní smetánku silničních aut. A to jsme na letišti, ne na erzetě. Přeberte si ale výsledek, jak chcete, na tohle se prostě skvěle dívá, ať už vaše srdce bije pro kterýkoli za zachycených strojů.

Přesně tohle konkrétní auto z historické flotily továrních Audi... Foto: Audi



...vyzvala na souboj poslední RS3 sedan. Je se na co dívat. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.