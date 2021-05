Největší a nejdražší dům světa je hotový, za 7 miliard Kč nabízí i garáž pro 50 aut před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Nile Niami

Je to vůbec poslední z tak obřích sídel, kterému bylo dovoleno vzniknout na dohled od centra Los Angeles. Jeho pojetí odpovídá ceně - majitel tu má na dosah ruky přehršel všeho.

Něco tak dekadentně luxusního nikdo reálně nepotřebuje, jistě se ale najde někdo, kdo takové královské bydlení přesto bude chtít. To je filozofie realitního developera a filmového producenta jménem Nile Niami, který stojí za stavbou aktuálně největšího a nejdražšího rodinného domu planety titulovaného prostě The One.

Označit grandiózní nemovitost jako rodinný dům je vlastně trochu urážka, neboť už původně zamýšlená prodejní cena 500 milionů dolarů (asi 10,5 miliardy Kč) naznačuje cosi o jeho neobvyklosti. Dům chystaný od roku 2013 měl být hotový už několikrát, poprvé v roce 2017. Niami naposledy loni hovořil o tom, že se nachází týdny od dokončení, nakonec ale až nyní poslal The One do prodeje za „pouhých” 340 milionů USD, tedy asi 7 miliard Kč.

Důvodem, proč nemovitost nabízí nakonec o tolik levněji, jsou dluhy. Pochopitelně, stavbu takové věci si může málokdo dovolit financovat z vlastních prostředků, a tak si Niami porůznu půjčuje, aby tomuto a jemu podobným domům vdechl život. Na této stavbě vázne úvěr ve výši 110 milionů dolarů, který věřitel chce splatit do třech měsíců, neboť už asi sám přestal věřit tomu, že The One někdy bude prodán. A tak Niamimu nezbylo než stavbu dokončit a dům nabídnout potenciálním kupcům.

I přes zmíněnou slevu je to skutečně něco, neboť na zeměkouli dnes neexistuje nabídka dražší a větší osobní rezidence než tohoto rozlehlého domu situovaného na kopci v Bel-Air nedaleko centra Los Angeles. A minimálně na tomto místě ani žádný další nevznikne. Losangeleské úřady v mezičase změnily předpisy, které už nyní omezují velikost podobných sídel. Moderní pevnost na dohled srdce města andělů navrhl architekt Paul McClean a využitá plocha 9 290 metrů čtverečných bude obsahovat vše od nočních klubů pro až 900 hostů (sic!) přes oddělenou vilu třeba právě pro ně až po plně vybavenou garáž přesněji zvanou automobilová galerie.

I ta je nedílnou součástí fantastické budovy a její obsah už si bude muset nový majitel vybrat sám. V sídle na vrcholu kopce najde svůj domov ne 10, 30 nebo 40 aut, ale až 50 výkvětů automobilové techniky. Jedinečný komplex ale obecně nabízí vše, co by si mohli přát i ti nejnáročnější klienti odmítající kompromisy. Žádná otřepaná fráze, ale fakt podložený situováním více než 20 ložnic a 25 koupelen. Sedm z těchto spacích místností je v oddělené budově pro zaměstnance daleko od zázemí pána domu s dostupnou kanceláří, šatnou, vlastním bazénem a sólo kuchyní.

Dále je zde sedm bazénů, vodopád a vodní příkop kolem celé nemovitosti tvořící dojem vznášení se na hladině. K dispozici je mimo jiné soukromý kosmetický salon anebo místnost s prosklenými stěnami umožňující sledovat život osvětlených mořských medúz. Na otázku, proč by takovou místnost někdo mohl chtít, odpovídá Niami jasně: „Protože je to cool.“ Stejným stylem přistupuje například k přítomnosti nočních podniků doplněných o tajemné místnosti pro VIP.

Oplocený komplex disponuje pěti výtahy, najdeme zde šatny s promítanými oblohami či tři kuchyně. Všeho je nadbytek, proto by bylo bláhové do lukrativního projektu nepřidat odpočinkové zóny, wellness, solné jeskyně nebo sportoviště. Alternativou je kino pro 45 diváků či jedna ze čtyř bowlingových drah.

Autor projektu věří, že nejdražší dům světa prodá miliardáři, který bude do jednoho ze svých několika domů jezdit trávit dovolenou. „Tyto projekty bývají navrženy tak, aby přinášely vše, co člověk najde ve městě. Je tu spousta lidí se spoustou peněz, chtějí něco, co nikdo jiný nemůže mít,“ vysvětlil podstatu věci developer snažící se nyní dům „udat”. Níže můžete vidět jak oficiální vizualizace z hloubi minulé dekády, tak aktuální stav domu - jak je patrné, projekt v tomto případě opravdu nepřeháněl.

Vizuální plány nejdražšího domu světa nejsou fikce. Foto: Nile Niami



Nemovitost je nyní hotová ve stejné formě a je na prodej za 7 miliard. Foto: Nile Niami

Zdroje: Nile Niami, Los Angeles Times

Mirek Mazal