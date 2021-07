Největší automobilka světa ruší spojení s letošní olympiádou, ač je její hlavní sponzor před 3 hodinami | Petr Prokopec

Představte si, že byste investovali více jak 65 miliard korun do toho, abyste se stali titulárním sponzorem olympijských her a pak raději stáhli veškeré reklamy s tím spojené. Přesně to ale udělala Toyota, olympiáda letos není alespoň v Japonsku v kursu.

Olympijské hry mají ve své podstatě svět sbližovat, přestože v nich jednotliví atleti z různých zemích soupeří proti sobě. Jít by nicméně mělo pouze o sportovní klání, tedy takové, kdy poražený po závodě podá bez problémů vítězi ruku, ať již je jakékoliv rasy nebo vyznání. Náboženství či politikaření nemá mít na Olympiádě místo, stejně jako jakékoliv xenofobní nálady. Jenže to bychom museli žít v ideálním světě, do kterého má ten skutečný daleko. A tak jsou chystané hry v Tokiu zatím spíše zdrojem sváru.

V prvé řadě je třeba říci, že lidé jsou po více než ročním boji s pandemií koronaviru již značně podráždění a přecitlivělí. Vadí jim tedy i to, nad čím by ještě předloni mávli rukou. Jakkoliv je nutné dodat, že letošní Olympiáda začíná být kvůli mnohým hnutím spíše místem, kde se budou řešit různé politické názory, korektnost a genderová vyváženost, než cokoliv jiného. Stačí si jen uvědomit, že mnozí atleti se při znění národní hymny otáčí či poklekají. Nebo že je umožněno soutěžit i transsexuálním sportovcům.

Nejde však jen o tyto aspekty, stále je třeba počítat i se samotným koronavirem. Letošní léto se tomu loňskému kvůli mutacím nepodobá, a svět tak nemá ani několikaměsíční oddech. Místo toho se třeba taková Francie kvůli vysokému počtu nově nakažených začíná děsit nové vlny, podobně jako Velká Británie či Spojené státy. A podobně je na tom Japonsko, kde první případy jsou dokonce hlášené již i z olympijské vesničky. Na celé hry je tak nahlíženo stále negativněji, na což momentálně reaguje Toyota.

Japonská automobilka totiž zcela zrušila veškeré reklamní kampaně, které měla jako hlavní sponzor olympiády v úmyslu vypustit do éteru. Je třeba dodat, že to pro ní nebude levné, neboť za tento sponzoring zaplatila přes 3 miliardy dolarů, tedy více jak 65 miliard Kč. Přesto se negativní publicity bojí více než odepsaných peněz, a tak spojení s akcí raději ruší.

Prozatím tento krok platí pouze pro Zemi vycházejícího slunce, kde je olympiáda kvůli riziku zavlečení nových mutací vnímána stále negativněji. Je nicméně otázkou, zda se Toyota nebude nucena od olympiády distancovat v širším měřítku - pokud by měla za následek rozbřesk nové vlny pandemie v jedné z nejlidnatějších zemí světa, z partnerství vycouvá ještě razantněji. Koneckonců, zažehnutí olympijského ohně se oproti původnímu plánu nezúčastní nejvyšší šéf Akio Toyoda, ani další vysoce postavení manažeři značky, nejistota je tedy zjevná

„Olympiáda se stává akcí, jejíž pořádání si u veřejnosti nezískalo pochopení,“ uvedl k danému kroku velmi diplomaticky mluvčí Toyoty. Potvrdil také, že zastoupením značek na jiných trzích je v tomto ohledu ponechána autonomie, aby v návaznosti na lokální vnímání pandemie rozhodla o zachování či zrušení související propagace.

Toyota sponzoruje jak Olympiádu, tak Paralympijské hry. Ani s jednou akcí však nechce být marketingově spojována. Zatím to platí v Japonsku, o podobných krocích jinde rozhodne až další vývoj. Foto: Toyota

