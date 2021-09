Nejvýš položené muzeum motorek zničil požár, znovu ho postavili v rekordním čase před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Top Mountain Motorcycle Museum

Je to skoro neuvěřitelné, uvážíme-li, kdy k požáru došlo a co z muzea zbylo. Zázraky se ale evidentně dějí, a tak se již zakrátko budete moci vydal do Alp okouknout minimálně 250 motocyklů z celého světa.

Alpský průsmyk Timmelsjoch není až tak známý jako třeba Brenner, který leží pouze 25 kilometrů opodál. I z toho důvodu se mu často říká „tajná pasáž“. Pokud jste ovšem milovníky jednostopých strojů, nejspíše jste již silničku Timmelsjoch Hochalpenstrasse spojující Rakousko a Itálii navštívili. Nikoliv jen proto, že to k ní není daleko (od hranic ČR asi 450 km) nebo kvůli cestě samotné, ale také kvůli tamnímu motocyklovému muzeu, které je nejvýše položeným v Evropě. Nachází se totiž ve výšce 2 175 metrů nad mořem, pouhých 300 metrů pod vrcholem samotného průsmyku.

Toto muzeum vešlo v širší povědomí 18. ledna letošního roku, kdy jej zachvátil opravdu ničivý požár. Jak později uvedli bratři Attila a Alban Scheiberovi, kterým Top Mountain Motorcycle Museum patří, plamenům padlo za oběť takřka 300 jednostopých strojů, které mapovaly historii od roku 1894. Zachráněna byla pouze kolekce Indian Motorcycles, která se nacházela v podzemí budovy. A stejně tak požár nezachvátil ani blízkou restauraci či lanovku, vše ostatní ale bylo nenávratně ztraceno.

Již pouhý týden po neštěstí přitom majitelé nejen poděkovali dobrovolným hasičům z rakouského Ötztalu, ale zároveň oznámili, že muzeum znovu vybudují. Tehdy nikdo moc nevěřil, že by se to podařilo, zvláště v koronavirových časech. Bratři ale nezůstali jen u slov a pro vlastní motivaci na místě dokonce rozmístili webové kamery, skrze které se každý mohl přesvědčit, jak rychle probíhá nejprve úklid a následně i výstavba nového komplexu. Ten se původně měl znovu otevřít až na počátku příštího roku, nakonec ale otevře své brány již letos, a to 18. listopadu. Tedy na den přesně 10 měsíců po požáru.

Oba bratři dodávají, že prozatím mají přislíbenou zápůjčku 250 motorek od sběratelů z celého světa. Dá se nicméně předpokládat, že exponátů nakonec bude více, ostatně dříve muzeum na ploše více než 2 600 metrů čtverečných vystavovali 320 motorek od 120 výrobců. Mezi nimi nechybělo ani BMW, které bylo opravdu hojně zastoupeno a návštěvu muzea doporučovalo svým zákazníkům.

Dodat pak jen můžeme, že původní muzeum majitelé budovali dlouhých 15 let, při požáru ale naštěstí nikdo nebyl zraněn. Doufejme tedy, že podobné neštěstí se již nebude opakovat, zvláště při pohledu na nové přírůstky, jimiž se Attila a Alban pravidelně chlubí na sociálních sítích. Zároveň přitom slibují zcela novou koncepci, stejně jako třeba 4D kino. Zda vstupné bude i nadále činit přijatelných 10 Eur (cca 254 Kč), ovšem již neupřesňují.

Nejvýše položené evropské motocyklové muzeum letos v lednu vyhořelo, již v listopadu se však dočkáme jeho znovuotevření. Foto: Top Mountain Motorcycle Museum



Bratři Scheiberovi slibují 250 exponátů od sběratelů z celého světa. Stejně jako dříve mezi nimi nebudou zcela jistě chybět ani motocykly značky BMW, které muzeum velmi podporovalo. Foto: BMW

Zdroj: Top Mountain Motorcycle Museum

Petr Prokopec