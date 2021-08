Jedna z posledních nadějí na záchranu Saab je k mání docela levně, asi ani nevíte, že vznikla před 7 hodinami | Petr Miler

Ještě než se za Saabem zavřela voda, stihl do prodeje uvést vůz, který měl být jeho záchranou. A popravdě řečeno je docela zajímavý, vznikl ale v pouhých 814 kusech.

Šance potkat na silnici v podstatě jakýkoli Saab je dnes extrémně malá naděje na spatření SUV této značky už chce konstelaci hvězd blízkou zázraku. Ale stát se to může. Švédové v době překopávání modelů jiných značek na auta hodná nosit slavné logo neváhali ani se vstupem do segmentu SUV. Zvlášť z dnešního pohledu logický krok k záchraně, z červených čísel už ale tonoucí automobilku nevytáhl.

Řeč je o Saabu 9-4X, snad pro většinu lidí zcela neznámém voze. Vznikl na platformě GM Theta Premium, podobně jako třeba Cadillac SRX. Spolu s ním byl také vyráběn v Mexiku, Saabů však před krachem firmy vzniklo jen 814 exemplářů, z nichž se do Evropy dostalo jen několik desítek vozidel. Automobil cílený převážně na americkou klientelu byl představen na Auto Show v Los Angeles konci roku 2010, do Evropy se měl propracovat v létě 2011. Smělé plány s ním spojené ale zůstaly jen na papíře.

Pro americký trh se nabízel s dvojicí šestiválcových benzinových motorů. Jeden atmosférický, druhý přeplňovaný turbodmychadlem. Záměry počítaly s nasazením naftových motorů pro evropské zájemce, ale k tomu už nedošlo. Finanční kolaps Saabu učinil své a SUV „s interiérem z letadla” se už nikdy znovu nezačalo vyrábět.

Model 9-4X se tak stal nejvzácnějším moderním vozem značky, který se navzdory zmíněnému dostal do sériové výroby. Jepičí život a minimální produkce držela ceny dostupných exemplářů dlouho vysoko, teď už to ale úplně neplatí. V prodeji bývá v Evropě jen pár aut a platí to i dnes - k mání jsou přesně dvě, z nichž jedno stojí v Litvě a druhé v Gruzii, nic moc selekce.

Z nabízených exemplářů nás zaujal ten druhý, neboť jde o vrcholné provedení Aero s přeplňovaným motorem 2,8 V6 o výkonu 300 koní. Vůz z roku 2011 (výroba jindy ani neprobíhala) je ve skutečně špičkové specifikaci včetně zábavního systému pro zadní sedadla a nedá se říci, že by jej dosavadní majitel šetřil - 141 tisíc km naznačuje cosi o tom, že si za 10 let užíval normálního automobilového života.

Vzhledem k tomu, že jde o raritu pro nadšence do švédských aut, není nějak extra drahý - 18 000 euro není málo, nějakých 459 tisíc Kč ale není ani nesmyslná cena. Je to tak docela slušná šance, jak uchvátit jednu ze sběratelských vzácností ze samého závěru existence Saabu, memento jednoho z posledních pokusů zachránit švédskou klasiku v sympatické specifikaci a podle všeho i stavu. Jen ta Gruzie je trochu z ruky...

Sympaticky působící SUV by se možná neztratilo ani v dnešní konkurenci, svérázný kokpit a mohutně působící zevnějšek by některé zákazníky zaujal. Bohužel, pořádně se o jejich přízeň ani nemohl ucházet, dnes jde o raritu mezi ojetinami. Foto: Levan, publikováno se souhlasem

