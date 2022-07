Někdejší hit Opelu, který téměř do jednoho sežrala rez, lze koupit jako dodnes zánovní vůz před 11 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Sokcevic, publikováno se souhlasem

Je dnešním pohledem skoro neuvěřitelné, v kolika exemplářích vznikl, stejně tak je ale pozoruhodné, jak málo z multimilionové produkce tohoto vozu zůstalo. Naprostou většinu vyrobených kusů z totiž dávno sežrala rez, tato Vectra A ale dneška dožila v rukou prvního majitele.

Opel Vectra první generace je dnes už pomalu zapomenutý matador střední třídy z přelomu 80. a 90. let minulého století. Sedan a liftback debutovaly na podzim 1988 a vydržely v prodeji sedm let, během nichž se do historie zapsaly jako velmi nenápadné, relativně spolehlivé, především ale zoufale korodující automobily. První iterace označovaná jednoduše písmenem A zaujala neskutečných 2,5 milionu zákazníků (tolik sedanů a liftbacků - ani kombi onehdy nebylo k dispozici - střední třídy dnes už za 7 let neprodá nikdo, nikde a nijak) hledajících odolnou techniku a uspokojivý poměr ceny a užitné hodnoty.

Ve Vectře ale našli tu pravou jen částečně. Jak už jsme zmínili, renomé německého stroje kazila rez rozšiřující se po každé zimě na další a další místa. Majitelé museli věnovat zvýšenou pozornost jízdám v solených oblastech, nejlepším řešením bylo vůbec nevyjíždět. Poněkud kontraproduktivním návodem se zřejmě řídil dodnes první jediný majitel modrého sedanu z prvních let výroby - prodán byl už v červnu roku 1995. Mohl si s ním užít své, ale dělal všechno, jen ne to - po 33 letech a 1 měsíci vlastnictví jej jako stále první majitel prodává.

Možná si ze slov „sotvakdy vyjel” myslíte, že zvládl třeba 3 nebo 5 tisíc tisíce kilometrů za rok, i to by ale za 33 let dalo docela vysoký nájezd. On ale jezdil jen pár desítek kilometrů měsíčně a jeho Vectra má dodnes najeto jen 20 992 km. V garáži tak stála asi 99,99 % času a není divu, že na sobě nemá jedinou známku koroze, pomineme-li litinové výfukové sběrné potrubí, kde vůbec nic neznamená. Krásný stav stvrzují nejen pravidelné servisní prohlídky, ale i řádně absolvované STK. Všechny viditelně části vozu vypadají pořád velmi dobře, taková Vectra A už se v bazarech nevídá a je tou bezpečně nejzachovalejší v současné nabídce.

Pod stále naleštěnou kapotou je umístěn 2,0litrový benzínový čtyřválec o výkonu 85 kW (115 koní). Převodovka je automatická, což autu na atraktivitě nepřidá, ale vzhledem ke způsobu dosavadního využití nepřekvapí. Výbava je chabá, za zmínku stojí v podstatě jen originální rádio, i to je ale obraz 80. let, kdy tento vůz vznikl.

Výjimečný stav se pochopitelně promítá do dnes požadované částky, která je s cifrou 9 999 Eur (asi 245 tisíc Kč) přibližně dvojnásobná i vedle jiných zachovalých kusů. Prodávající moc dobře ví, že dnes už je to sběratelský vůz ve stavu zánovního auta se servisní historií a pořád po prvním majiteli. Zda vám to stojí za nejzachovalejší Opel Vectra první generace na dnešním trhu, to posuďte sami, už ten modrý interiér je ale pozoruhodnou reminiscencí doby vzniku.

Opel Vectra A 2,0i žádá za svůj prvotřídní stav s pouhými 21 tisíci najetými km 245 tisíc Kč, pro fandy to ale může být i tak zajímavá nabídka. Foto: Sokcevic, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal

