Někdejší vrchol francouzského luxusu už se v bazarech nevidí, toto je jedno z posledních zachovalých aut | Petr Miler

/ Foto: VTRC Automoción, publikováno se souhlasem

Mohutná palubní deska komplikovaných tvarů, látkový gauč pro každého z cestujících, dřevěné obložení, světle kožený volant a manuální převodovka s asi metrovou řadičkou na středovém tunelu. Vítejte zpět v 90. letech.

Pokud patříte k příznivcům francouzských automobilek, musí vás to mrzet. Tyto značky, které si odjakživa potrpěly hlavně na komfort, se stejně tradičně se svými modely objevovaly i ve vyšších třídách. Dnes ale z jejich působení v těchto vodách nezbylo nic. Renault nabízí nanejvýš Talisman, u nás výlučně kombík střední třídy, v jehož případě navíc ani dlouho nebylo jisté, zda dorazí. Peugeot končí svou nabídku u modelu 508, tedy znovu ve střední třídě. A Citroën se do ní čerstvě vrátil, ovšem s dosti bizarním autem.

Není tomu tak dávno, co všechno bylo jinak. Citroën měl svou C6, Peugeot zase 607 a Renault podivný Vel Satis. Dobře, ten se moc nepovedl, ještě před ním ale úspěšně bodoval s modelem Safrane. Ve své době, až do roku 2000, to byla drahá limuzína, konkurence pro Mercedes třídy E nebo BMW řady 5, jen bez jakékoliv snahy o sportování a s maximálním důrazem na komfort cestování. Tedy, možná až na vrcholovou verzi Safrane Biturbo, i ta ale stavěla komfort na první místo.

Civilní Safrane nabízel motor s objemem pod 2 000 ccm jen na trzích, kde cokoliv většího bylo silně zatíženo daněmi. Ve svobodnějších zemích měl nejmenší motor v nabídce objem 2,2 litru, druhou volbou byl šestiválec PRV o objemu tří litrů, který dával 167 koní. Všechny motory měly už v roce 1992 katalyzátor, což tehdy nebylo vůbec běžné. Byl to docela úspěšný model, i u nás jich svého času jezdilo dost, dnes bychom jej ale klidně mohli zařadit mezi oblíbená aut, která rychle zmizela ze silnic. Například ve Velké Británii jich v roce 1997, na vrcholu slávy Safranu, jezdilo 10 419 kusů - dnes je jich 60. Šedesát. Lepší definici toho, že se po něčem slehla zem, abyste pohledali.

Tahle auta se navíc nevidí jen na silnicích, už nejsou ani v bazarech. Na celém Mobile.de je nabízeno pouhopouhých 8 aut, z nichž většina navíc vypadá jako v cíli svého posledního tažení. Na konkurenčním Autoscoutu jsme ale narazili na jeden kousek v prodeji ve Španělsku, který tak trochu vrací běh dějin - dvoulitrový Safrane s manuálem (!) z roku 1999, který má za dobu najeto jen 66 tisíc kilometrů. A vypadá podle toho.

Vůz je v opravdu krásném stavu a je zjevné, že s ním bylo slušně zacházeno. Modro-zelený lak vypadá dodnes svěže a interiér též vykazuje jen velmi malé známky opotřebení. V morálním smyslu slova ale zubu času neunikl, zejména tvary palubní desky jsou svérázné, mohutná sedadla čalouněná mikroplyšem dnes v této třídě nenajdete, stejně jako se moc nehraje na světle dřevěné dekory či dvoubarevný volant. Tak či onak je to Safrane, který se v prodeji opravdu nevídá.

Prodejce z Madridu za vůz žádá 4 800 euro, tedy asi 120 tisíc korun. Za Safrane je to obecně hodně, ale tento model je dnes už rarita a v tomto stavu může cenu snadno jen držet. Soudě dle fotografií bude stát za to, zejména pokud jste fanoušky velkých francouzských aut. Něco takového už znovu asi nevznikne a dobové kousky budou jen starší.

Tenhle Safrane vypadá opravdu mimořádně zachovale, do devadesátek člověka vrací se vším všudy. Foto: VTRC Automoción, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoscout24

