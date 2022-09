Někdo devětkrát „objel Zemi” s naprosto nevhodným Peugeotem, musí to být nadšenec k pohledání před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nakhle Automobile, publikováno se souhlasem

Hodně ojeté auto z Francie je obecně neobvyklá věc. A když k tomu není ani moc staré, je to ještě neobvyklejší. Tady je ale situace ještě pikantnější, neboť nejde o nic jako model 607 či jiný cestovní vůz, ale prťavé, uskákané kupé RCZ.

O extrémně ojetých autech na prodej se zmiňujeme docela pravidelně. Ne snad, že bychom vám je ukazovali jako dobrou koupi, i když i tak to někdy může být. Děláme to spíše proto, abychom zlepšili povědomí o faktu, že 200 tisíc najetých kilometrů opravdu nemusí být zase tak moc - některá auta najedou bez větších potíží i několikanásobně víc.

V poslední větě je ale klíčové slovo „některá”. A není jich zase tak moc, na trhu použitých vozů pochází ta extrémně ojetá jen od pár značek. Většinou jsou to vozy německého původu jako třeba ne až tak dávno zmiňovaný Mercedes třídy E s jedním milionem najetých km za pouhých 10 let. To byl naprostý extrém, vídáme ale také podobná Audi, BMW, Volva, Toyoty, ale dál? Prakticky nic.

Když zkusíte najít třeba hodně ojeté korejské auto, dopadne to svérázně. Podobně tomu bývá u italských aut a hodně ojetý „Francouz” je též skoro neexistující věc. Pokud pominete dodávky a vozy se špatně udaným stavem km, budete mít problém najít v prodeji v celé Evropě Peugeot, který by měl na tachometru alespoň 500 tisíc km, často se neprodává ani jeden. Při toulkách nabídkami bazaristů po celé Evropě jsme ale tentokrát narazili na něco ještě zajímavějšího, i když ani tento vůz půl milionu kilometrů nenajel. Na tachometru má 358 tisíc km, takže jakoby devětkrát objel zemi. Úctyhodná porce, obecně vzato ale ne zase taková kilometráž. Jenže co je to za vůz...

Jít o model 407, 508, 607 či jinou cestovní limuzínu nebo kombi, pochopíte to, tady se ale o tento nájezd postaralo kupé RCZ. Pravda, je to diesel, ale stejně. Pokud jste někdy jeli v RCZ, víte, že je to auto, které se na dlouhé cestování hodí asi jako tepláky do divadla. Je to docela malý, „uskákaný” automobil. Pravda, hezký, zábavný, zajímavý, ale ne zase tak moc, abychom v něm chtěli trávit skoro 400 tisíc km během deseti let. Tady se to ale prostě stalo a museli jsme se po telefonu zeptat prodejce, zda se nespletl.

Svým faktickým stavem auto překvapuje podobně jako stavem tachometru. Není totiž vůbec na kaši, jakkoli zánovně nevypadá. Na sedačce řidiče či volantu jsou vysoké kilometry přes omezenou kvalitu vidět, ale nejde o zdevastovaný vůz. Podle informací prodávajícího jezdil hlavně po dálnici, což obvykle auta tolik nezatěžuje. Technický stav je prý bezvadný, auto by údajně nemělo mít problém ujet ani dalších 358 tisíc km. Tomu můžeme věřit a nemusíme, ostatně se to nejspíš nestane. Najít druhého fandu RCZ, který by s tím samým autem zvládl totéž, snad ani není možné.

Jinak je to zkrátka RCZ s dvoulitrovým HDi o 163 koních a manuální převodovkou. Výbava je slušná, oholené RCZ ani neexistovalo, takže je věci jako klimatizace, elektrická okna, elektrická a vyhřívaná sedadla, světelné a parkovací senzory nebo navigace, to všechno tu je. I z výbavy je prý vše stále funkční.

Cena odpovídá kilometrovému proběhu - 6 940 euro, tedy asi 170 tisíc Kč, je na poměry RCZ málo, máme před sebou jedno z nejlevnějších RCZ v Evropě. Kolik v něm reálně zbývá života, netušíme, pokud ale sázíte na to, že už prokázal, že něco vydrží, můžete se pro něj vydat do německého Düsselfdorfu. Když už nic jiného, budete mít světovou raritu - sportovní Peugeot z minulé dekády s takovým nájezdem, těch bude po světě jen pár.

Tenhle Peugeot RCZ toho má za sebou opravdu hodně, je až absurdní, že si někdo takové auto na dlouhé ježdění vybral. Foto: Nakhle Automobile, publikováno se souhlasem

