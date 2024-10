Někdo najel 600 tisíc km s malým „pežotkem”. Víc nevhodné auto neznáme, přesto je v pozoruhodném stavu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Feddema en de Jong, publikováno se souhlasem

Jestli se letos budou rozdávat ceny za obdivuhodnou oddanost určitému autu, všichni majitelé tohoto vozu si zaslouží medaili. Najet tolik kilometrů s čímkoli je mimořádné, najet je v Peugeotu 107 je snad až šílené.

Patrně se shodneme na tom, že dotáhnout nájezd auta ke skoro 600 tisícům kilometrů je mimořádné v jakémkoli případě - jde o už úctyhodnou vzdálenost, kterou spousta aut nikdy nezvládne a na šrotišti skončí klidně po zvládnutí poloviční mety. Existují pochopitelně vozy, u kterých to až tak nepřekvapí, stačí takový VW Passat 2,0 TDI, o Mercedesu třídy E nebo třeba BMW řady 5 ani nemluvě. Auto, které vám ukážeme dnes, je ale z úplně jiného těsta. A přesto tuto metu zvládlo zjevně s velkým nadhledem.

Jde o jednoho z prcků, které kdysi vyrábělo konsorcium TPCA v českém Kolíně, tedy Peugeot 107. Párkrát jsem s tímto vozem (a jeho sourozenci) měl tu čest a přes veškerou úctu k jeho tvůrcům je ježdění s ním asi na úrovni nasednutí na koště zapíchnuté do motoru ze sekačky - nějak to jede, po chvíli zamyšlení si ale dost možná nebudete jistí, jestli se nacházíte v autě nebo na vibračním sedadle v masážním salónu. Na poskakování po městě je to bezproblémové auto, najet s ním byť jen 100 tisíc km v jakkoli kratším časovém úseku lze ale označit jen slovem „trest”.

Této realitě ostatně odpovídá i typická kilometráž aut v evropském prodeji. Z tisíců vozů celého tria dostupných v evropské inzerci ojetin téměř 100 procent aut najelo méně než 200 tisíc km, a to bez ohledu na stáří. A nejvíc ojetý kus modelu 107 z výživné německé nabídky je nabouraný vůz s 390 tisíci najetými km, který se zdá být daleko za posledním tažením. Peugeot na fotkách níže vypadá velmi slušně, přesto najel skutečně téměř rovných 600 tisíc km.

Není to vtip ani překlep, někdo vážně vzal tento prskolet a jezdil s ním tak dlouho, dokud se mu nechystal popatnácté uklonit Phileas Fogg. Nebyl to jeden člověk, všichni majitelé s ním ale po celou tu dobu jezdili po servisech, a tedy absolvovali všechny předepsané prohlídky. K tomu se o své auto dobře starali, neboť kdybychom neviděli důkazy onoho trochu absurdního čísla, nevěřili bychom tomu, že jde o skutečný nájezd. Tohle auto nevypadá snad ani na čtvrtinu svých skutečných kilometrů. Ano, podobně jako Citroën C1 je to do jisté míry Toyota, ale pořád tak nanejvýš z poloviny. A navíc dělaná tak, aby stála co nejméně.

Onen patnáctý úklon tedy přichází od nás. Pro úplnost dodáme, že se jedná o 107 s litrovým tříválcem o 68 koních, který prý nadále funguje, jak má, stejně jako veškerá ostatní technika. Kdybyste po tomto světoběžníkovi zatoužili, k mání je V Nizozemsku za mrzkých 899 euro, což odpovídá méně jak 23 tisícům Kč. Kdybyste náhodou měli zájem, jednejte rychle, abyste jej měli doma dřív, než si auto koupí sám Peugeot jako důkaz toho, co 107 vydrží.

Až absurdní kilometry najeli s tímto Peugeotem 107 jeho majitelé, teď je na prodej za necelých 23 tisíc Kč. Foto: Feddema en de Jong, publikováno se souhlasem

Zdroj: Peugeot 107 | nw apk!! | uniek | 5 deurs | aux | stuurbekrac@Marktplaats

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.