Někdo najel s moderním Ferrari 244 tisíc km, teď ho prodává jako daleko nejlevnější v EU | Petr Miler

/ Foto: RH Automobile Tanja Mutic, publikováno se souhlasem

Na moderní italský supersport jsou už vyšší desítky tisíc km najetých km hodně, tohle auto jich ale najelo stovky. A stojí podle toho, třebaže není možné říci, že by bylo vysloveně levné.

Řidiči v Evropě najíždí ročně v průměru okolo 12 tisíc km, není ale těžké narazit na auta, která za rok urazí i přes 100 tisíc kilometrů. Touto optikou se pár set tisíc km najetých za 8 let nezdá být ničím až tak výjimečným, to se ale bavíme o obyčejných autech. Svět supersportů je jiný a těch se vzpínajícím se koníkem obzvlášť.

Ferrari málokdo používá pro časté ježdění, hned z řady důvodů. Jednak takový vůz není úplně příjemný ani praktický na to, abyste s ním jezdili sto kilometrů každý den. A i když je někdo hodně velký fanda a nemá problém to snášet, pořád je tu finanční otázka. Ferrari jsou drahá, jejich servis je drahý, spotřeba vysoká a pojištění na vysoké desítky tisíc kilometrů každý rok extrémně drahé. A to je všechno pořád legrace, protože pak je tu ještě ztráta hodnoty, která může být velmi malá, pokud je vůz i po letech zánovní, ale extrémní, když má najeto byť třeba jen 70 tisíc km - takové auto už bývá problém prodat.

Stroj, který máme před sebou, je ale ještě z jiné ligy. Jeho majitel, podle prodávající finančník používající Ferrari pro každodenní ježdění do práce, s ním za necelých osm let najet 244 tisíc km. Přemýšlíme, zda jsme kdy viděli Ferrari z roku 2013 s takovým nájezdem a nemáme pocit, že by se to stalo. Ostatně, druhý nejvíce ojetý exemplář stejného modelu najel kilometrů polovinu a třetí jen třetinu, toto je opravdu extrém svého druhu.

Nutno dodat, že tím modelem je California, tedy ještě ne až tak vybroušený stroj s 490koňovým motorem 4,3 V8 vpředu a čímsi jako zadními sedadly. Dá se snad i říci, že po typu FF resp. GTC4Lusso přeje takovému využití ze všech modelů nejvíce, ale přesto je to pozoruhodná věc.

Jsme docela zvědavi, zda a případně jak rychle se tento vůz podaří prodat, protože... kdo by chtěl Ferrari se čtvrtmilionem najetých kilometrů? Jistá motivace tu je - vůz vypadá relativně zachovale, třebaže chybějící kus laku na předním nárazníku a patřičně „vyleštěná” kůže v interiéru jasně svědčí o tom, že byl neobvykle intenzivně používán. A nebyl vážněji havarován. Pro zbytek musí posloužit cena: 74 000 Eur, dokonce s možností odpočtu DPH. Netto cena tedy činí 62 185 euro, ani ne 1,6 milionu Kč. Takto levně se ke Californii a vlastně žádnému Ferrari z minulé dekády jinak dostat nedá.

Přesto nemáme pocit, že by šlo o výhodnou koupi. Uvážíme-li, že auta se zlomkovými nájezdy stojí o statisíce míň, by majitele tohoto kousku vyšlo jeho extrémní využití až příliš levně. Každé zboží nicméně má svého kupce a i pro tohoto svérázného jednorožce se jistě jednoho dne najde, za vyšší nebo nižší cenu.

Moderní Ferrari se skoro čtvrtmilionem najetých kilometrů je rarita, v případě této Californie to znamenalo ježdění více jak 30 tisíc km za rok. RH Automobile Tanja Mutic, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

