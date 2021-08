Někdo najezdil 365 tisíc km se superkombi v neobvyklé specifikaci, teď je na prodej před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Heidenheimer Autoservice, publikováno se souhlasem

Pořádně nadchnout musí umět tento überkombík, když s ním někdo najel tolik kilometrů a i nyní je prodáván s rozsáhlými servisními zásahy jako překvapivě perspektivní vůz. Jeho specifikace na to mohla mít svůj vliv.

Němci skoro přesně před dvěma roky odhalili nové Audi RS6. Brutální kombík s interním označením C8 představuje už čtvrtou generaci auta, které můžete nazvat supersportovním stěhovákem, überkombi nebo raketou s batohem, jak chcete. Každému se bude líbit jiné označení odkazující na osmiválec pod kapotou s výkonem nejvýše 600 koní (441 kW) a točivým momentem až 800 Nm.

To je současnost, u zrodu divoké série ostrých A6 ale stál přepracovaný kombík generace C5, který přišel na svět už v docela dávné minulosti. Auto z let 2002 až 2004 dnes možná pojede na úrovni Seatu Leon Cupra ST, ale charakter jízdy je jiný. Moderní dvoulitrový čtyřválec papírově postačí, jen pocit samozřejmosti dodávaného výkonu bude docela jiný u staršího vidlicového osmiválce o objemu 4,2 litru podporovaného hned dvěma turbodmychadly. Technika Audi dovolí zarýt všechna kola do asfaltu kvůli zrychlení na stovku v čase 4,7 sekundy. Bez omezovače RS6 C5 svede až 290 km/h.

Našlo by se pár neduhů jako patnáctilitrová spotřeba při docela skromném ježdění nebo nemalé náklady na údržbu, majitelům auta na fotkách níže ale zjevně nic z toho nevadilo. Ačkoli se tyto vozy zřídkakdy dožijí najetí více jak 200 tisíc km, protože udržovat je v provozu déle bývá nákladné, v tomto případě mělo auto po dlouhých 18 let veškerou péči, díky níž ujelo úctyhodných 365 tisíc km. A není zdaleka na odpis.

To je skutečně velmi nezvyklé, majitelé museli tento stroj milovat. Svou roli v tom jistě mohla sehrát jeho nevšední specifikace, na které se vyřádila divize Audi Exclusive. První pohled na černý lak to nemusí naznačit, vůz ale dostal mj. lemování oken, masku chladiče, prostor po předními světly a spoustu dalších prvků v černé barvě a vypadá skoro jako pozdější speciál RS6 Plus. Všední není ani interiér z ještě přírodní hnědé kůže, která i po zmíněné kilometráži vypadá velmi zachovale. Kombinace s karbonovým obložením působí luxusně i sportovně.

Cosi o lásce k vozu napovídá také péče o něj a výsledný stav. Na zmíněný nájezd vypadá celkově dobře a podle prodávajícího, specialisty na ostrá Audi, prošel rozsáhlým servisem motoru a převodovky zaměřeným jednak na řešení neduhů, které jsou pro RS6 typické a jednak pro odstranění dopadů nájezdu zmíněných kilometrů. Prý jde nadále o naprosto „pevný” vůz, který ani na nerovnostech nevydává pazvuky, nic takového. Pomohl i nový podvozek KW a minimálně špatně nevypadají ani kola z pozdější generace vozu.

I proto nejde přes vysoký nájezd o zrovna nejlacinější RS6 v Evropě, ani zdaleka. Auto je k dispozici za 24 999 Eur, tedy asi 638 tisíc Kč, byť tedy s možností odpočtu DPH. Přesto jsme vám jej chtěli ukázat, neboť jde o opravdu zajímavý exemplář - specifikací, stavem a především historií, na takovou RS6 C5 narazíte v prodeji jen výjimečně.

Na první pohled nenápadné Audi RS6 je specifikum svého druhu. Jednak provedením a jednak historií - majitelé s ním za 18 let najeli nemalých 365 tisíc km, přesto pořád vypadá víc fit než řada vozů s polovičním nájezdem. Foto: Heidenheimer Autoservice, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal