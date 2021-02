Nejoblíbenější auto zločinců 90. let si někdo předělal na kombík, unikát teď prodává před 2 hodinami | Petr Miler

Zločin je asi to poslední, co si spojíte s rodinou, tedy pokud nejde o „rodinu” Dona Corleoneho. Přesto někoho napadlo si auto proslulé právě ve světě zločinu předělat na jinak nevyráběnou rodinnou raketu.

Koncern General Motors byl po dekády suverénně největší světovou automobilkou a své prsty měl doslova všude. V 80. letech mu tak patřil jak německý Opel (dnes součást Stellantisu), tak britský Lotus (dnes jej ovládá Geely) a někoho z vedení tehdy nenapadlo nic lepšího, než dát právě tyto dvě značky dohromady. Nesmysl? Zdánlivě ano, ale na konci ztřeštěných nápadů někdy stojí úchvatné věci a toto byl ten případ.

Lotus tak na bázi Opelu Omega postavil stroj, na který svět dodnes hledí s otevřenými ústy. Britové v tomto případě sehráli roli jakéhosi tovární úpravce, a tak tehdy hranatou Omegu rozmontovali, vyměnili několik dílů, změnili logo a pod svojí značkou vrátili zpět na silnice. Celkový objem šestiválcového motoru vzrostl na 3,6 litru, byla mu snížena komprese a především přidána dvě nová turbodmychadla Garett T25. To vše kompletně změnilo poměry pod kapotou a posunulo výkonnostní parametry do sfér, kterým se neblížila ani do té doby nejrychlejší M5 generace E34 od BMW.

Papírový výkon se vyšplhal na 382 koní (285 kW) a točivý moment až k 568 Nm. Tyto parametry uměly 1,7 tun vážící vůz rozpohybovat na 100 km/h za 5,2 sekundy a tachometr cejchovaný do 300 km/h nebyl přehnaný - maximální rychlost činila 283 km/h a podle nedávného zjištění je ve skutečnosti podhodnocená. Zrodil se tak na mnoho let nejvyšší sériově vyráběný sedan světa, který dále pracoval s manuální šestirychlostní převodovkou ZF byla z Chevroletu Corvette ZR1 a zadním samosvorným diferenciálem.

V době uvedení byly zmíněné dynamické schopnosti doménou supersportů a svého času se staly předmětem kritiky policie, jejíž výbava se Lotusu Omega, který se Británii prodával jako Lotus Carlton, nemohla rovnat. Spolu se svou nenápadností se proto stal oblíbeným autem zločinců a na Youtube dodnes najdete pár videí s policejními honičkami z 90. let, ve kterých se po desperátech v neobvyklém Lotusu ruka zákona sápe marně. Prostě ji zmizí, ujedou.

Automobilka plánovala vyrobit přes tisíc kusů, ale číslo se zastavilo na 945 nebo 988 exemplářích, v tomto se zdroje se různí. Asi třetinu z toho tvořily Carltony s volantem vpravo a zbylé dvě třetiny byly Omegy s volantem vlevo. Vždy šlo ale o sedany - Opel tou dobou sice vyráběl Omegu i jako kombi Caravan, s tou ale Lotus nechtěl nic mít. Jeden z Britů ale ano.

Když se tedy dostal současně ke karoserii z dvoulitrového kombíku a nabouranému sedanu od Lotusu, zrodil se bláznivý nápad - udělat ze sedanu kombi. A přesně to provedl v hávu britského Carltonu. Byl důsledný, použil veškerou techniku včetně upravených podvozkových částí nebo i odlišného interiéru. To všechno mu trvalo 4 roky a jak výsledek vypadá, vám nejlépe ukáže video níže.

Jde podle všeho o jediný Lotus Omega/Carlton Caravan na světě - narazíte na kombíky tvářící se jako Lotusy, ale jen jen o vnější úpravy, dostat se k technice použité v Lotusu je bez bouračky po ruce nemožné. A jakkoli se neobáváme, že by si jej majitel neoblíbil, teď se jej rozhodl prý s lítostí prodat.

Od přestavby s ním najel pouhých 3 209 mil, tedy ani ne 5 200 km. Auto má spoustu nových dílů včetně turb a brzd, má také docela svěží lak a podle prodávajícího je celkově ve velmi dobré kondici. Nevíme, jakého je původně pořadového čísla a kolik měla technika najeto před nehodou, ale to je nakonec jedno - tohle auto je výjimečná a ceněná věc jako sedan, jako kombík jde o naprostý unikát.

Na prodej je v dražbě na eBayi na zdrojovém odkazu, kde se můžete podívat i na fotky, jsou ale tak mizerné, že jsme ani nežádali o svolení k publikaci a přidáváme raději výmluvnější video níže. Za kolik se auto nakonec prodá, ví bůh, nyní ale činí nejvyšší příhoz 22 880 liber (676 tisíc Kč) a rezervní cena zatím nebyla dosažena. Okamžitě k mání je případně pro kohokoli, kdo na stůl vysází 45 000 liber, tedy asi 1,33 milionu Kč. Jistě drahý špás, kdo by ale nechtěl... zažít pocity desperátů 90. let s rodinou sbalenou na dovolenou?

Lotus Omega resp. Carlton je legenda, ovšem k mání byla jen jako sedan. Ilustrační foto: Opel/Vauxhall



Někdo tak nacpal jeho techniku do dobového kombíku Caravan a stvořil nejspíše světový unikát. Ilustrační foto: Opel

Zdroj: eBay

Petr Miler