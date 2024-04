Někdo si za půl miliardy koupil možná nejkrásnější McLaren F1 a ujel s ním 23 km, teď ho prodává před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Svatokrádež? Vlastně je to přesně o 23 kilometrů víc, než bychom čekali, neboť tohle auto už je bohužel odsouzeno do role uměleckého díla, které mimochodem jezdí. Nic to ale nemění na jeho výjimečnosti a v tomto případě nejen vnitřní kráse.

Pokud patříte mezi tvrdé jádro automobilových nadšenců, dost možná si vzpomenete na aukci, která se před necelými třemi roky konala v americké Pebble Beach. Její součástí se totiž stal dodnes nejetý McLaren F1, legendární auto Gordona Murrayho, které vzniklo v pouhých 64 silničních exemplářích. Na tachometru mělo 387 km a lze bez obav z přehánění říci, že šlo o jeden z nejméně jetých vozů tohoto jména na celém světě. Však kolik z oněch 64 vozů mohlo dekády téměř nevyjet?

Auto navíc nebylo pozoruhodné jen tím, výjimečná byla také jeho specifikace. Jde o jediný exemplář lakovaný barvou Creighton Brown, navíc má pozoruhodný dvoubarevný interiér kombinující černou a hnědou kůži. Chcete víc? Majitel k autu uchoval i nikdy nepoužitá zavazadla vyrobená na míru právě pro F1 s šasí číslo 29, koupil si též tovární sadu nářadí a přidal i vzácné hodinky TAG Heuer, které byly k dispozici jen pro kupce ef-jedniček. Dokonalý kus a úchvatný stroj času? Skoro to tak vypadalo.

V aukci se tedy o auto strhla mela, která znamenala překonání i velmi ambiciózních odhadů aukční firmy. Vůz se měl prodal až za 15 milionů USD, nakonec za něj ale někdo zaplatil 20 465 000 dolarů, tedy bezmála 0,5 miliardy korun. Půl miliardy, za jedno auto. Proč se k tomu ale nyní vracíme? Protože majitel auta si po třech letech řekl, že se tohoto unikátního McLarenu F1 nabažil dost a přes aukční firmu RM Sotheby's jej posílá dál.

Můžeme si tak znovu vychutnat pohledy na tento překrásný stroj, vnitřně i navenek. A jen suše polknout při pohledu na stav najetých kilometrů - z 387 km se za ony 3 roky stalo 410 km, tedy jich přibylo jen 23. Někdo si tedy za půl miliardy koupil jedno z nejlepších řidičských aut světa a pak s ním jel možná jednou? No, pokud vůbec, taková kilometráž mohla snadno přibýt při nezbytných servisních operacích v mezičase.

Je to svatokrádež? Svým způsobem ano, ale chápeme to, najet s tímto autem byť pár tisíc km by jeho hodnotu snížilo snadno o miliony dolarů. Majitel by byl frajer, kdyby si to přesto „lajznul”, vyklubal se z něj ale prostě jen jeden z mnoha investorů, který bude chtít svou tříletou investici zúročit. Nakonec i RM Sotheby's auto otevřeně označuje už spíš za umělecké dílo, čemuž odpovídá i stylizace prezentačních fotek.

Je ale vůbec možné, aby se už nyní vůz prodal zásadně dráž než za půl miliardy korun? Uvidíme, jasnou odpověď dá jen aukce Sotheby's Sealed, která se koná 13. května v New Yorku. V tomto směru bychom se nedivili snad ničemu, majitel může vydělat snadno další stovky milionů.

Jeden z jistě nejvíce zachovalých a dost možná úplně nejkrásnější McLaren F1 se dá po letech zase koupit. Majitel za něj dal půl miliardy a najel 23 km, teď jistě bude chtít víc. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Miler

