Někdo „vyřešil” sousedské spory mimořádně bizarní pomstou na VW Passat

Spory lidí žijící v těsné blízkosti nejsou ničím mimořádným, stejně jako postupná eskalace takových konfliktů. V tomto případě ale zašla situace tak daleko, že z toho zůstává rozum stát.

Stalo se zvláštní normou nejvíce nenávidět lidi, které bychom měli mít nejvíce rádi. Konflikty mezi manželi, rodinnými příslušníky, kolegy z práce nebo těmi, kteří žijí v těsné blízkosti, jsou až absurdně obvyklou věcí. Inu, člověk si nesedne s každým a pokud z určitého důvodu musí sdílet prostor s někým takovým (protože rodinné příslušníky si nevybíráte a za manželstvím, prací nebo místem bydliště neuděláte jednoduše tlustou čáru), logicky to do života přináší napětí.

Rozumní lidé se s takovými situacemi dokáží vypořádat inteligentně, ne každý je ale rozumný. A tak podobné spory eskalují a eskalují a stále malichernější problémy se stávají impulsy ke stále intenzivnějším odvetám. Něco takového se muselo stát i v britském Haywards Heath, kde jako policejní inspektor slouží Darren Taylor. Právě on se nestačil divit, když byl přivolán k jednomu z absurdních projevů eskalace sousedských sporů.

Taylor s ohledem na svou delikátní pozici nezachází do detailů, z fotek je ale jasné, že někdo se pokusil „vyřešit” blíže neupřesněné konflikty se sousedem tím, že se pomstil na jeho autě. Upuštěné pneumatiky, obrácené stěrače, posprejovanou karoserii, cukr v nádrži nebo i klidně rozbité okno, to všechno už jsme viděli, tady si ale někdo dal práci, aby někdo kolem vozu - aniž by mu jakkoli ublížil - postavil stavební lešení.

Neděláme si legraci, dotyčný musel být opravdu naštvaný, když si dal jistě hodiny práce s tím, aby kolem Volkswagenu Passat Variant 2,0 TDI postavil docela komplikovanou konstrukci, která majiteli bezpečně zamezí v jakémkoli pohybu. Je docela pravděpodobné, že dotyčný někdy v minulosti zablokoval souseda špatně zaparkovaným vozem a nebyl zřejmě dostatečně citlivý, když měl svou chybu napravit. A tak to schytal tímto způsobem.

To už spekulujeme, jisté ale je, že údiv neskrýval ani sám policista. Celou situaci nafotil a vše zveřejnil na Twitteru s tím, že za 20 let u policie se s takovým projevem „řešení” sousedských sporů či následky špatného parkování nikdy nesetkal. A není divu. Že takový krok nic neřeší a povede jen a pouze k dalším zlomyslnostem, jistě nemusíme dodávat.

