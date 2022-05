Někdo zaplatil za tuto francouzskou silniční raketu vskutku bizarní sumu peněz včera | Petr Prokopec

/ Foto: Aguttes, tiskové materiály

Je to legenda svého druhu, o tom žádná, také ale nejde zrovna o Ferrari F50 - bavíme se o autě postaveném ve více jak 330 tisících exemplářích. Jenže tohle je neobvyklý kousek z počátku výroby, navíc s dodnes téměř nulovým nájezdem. Výsledkem je aukční rekord.

Tento týden jsme vás informovali o neúspěchu, kterým skončila aukce Mazdy MX-5 druhé generace. Její stávající majitel, dealerství Seibels Classic, byl totiž zjevně okouzlen cenami, za které své majitele mění Toyoty Supra čtvrté generace či třeba Honda S2000. Zkusil tedy vydělat i na další japonské klasice, ta nicméně publikum již natolik neokouzlila, ačkoliv byla prakticky nejetá. Nicméně ničím jiným nebyla výjimečná, neboť Mazda podle stejného receptu jede již několik dekád. Není tak důvod dávat miliony za letitý vůz, když levněji můžete pořídit něco podobného v novém.

Nic to ale nemění na tom, že letité sportovní modely táhnou a některé z nich dovedou v v dražbách překvapit i opačným způsobem. To je i případ černého Peugeotu 205 GTi, slavné to kompaktní silniční rakety 80. a 90. let, která se objevil v aukci společnosti Aguttes. Ta předpokládala, že francouzský hot hatch by se mohl prodat za 45 až 65 tisíc Eur (cca 1,1 až 1,6 milionu korun), což na dvěstěpětku rozhodně nejsou malé peníze. Nový majitel nicméně za vůz z roku 1987 nakonec zaplatil bláznivých 82 960 Eur, tedy asi 2,05 milionu Kč. To z kousku se šasí VF 3741C8607718365 dělá vůbec nejdražší Peugeot 205 GTi, jaký kdy byl vydražen.

Je přitom snadno pochopitelné, proč v tomto případě došlo na trhání rekordů, zatímco Mazda MX-5 pohořela. V případě japonského roadsteru tu totiž máme nejprodávanější vůz svého druhu v historii. Peugeot 205 GTi pak sice taktéž není zrovna velmi limitovanou sérií, neboť v letech 1984 až 1994 bylo prodáno přes 330 tisíc exemplářů, v to jsou nicméně započteny i verze osazené jak slabší jedna-šestkou, tak silnější jedna-devítkou. Ta byla navíc v produkci jen kratší dobu, a to v letech 1986 až 1993.

Vydražený kousek pak byl součástí první fáze, disponoval tedy vzácným dvouramenným volantem a středovou konzolí s posuvnými ovladači namísto pozdějších otočných. Kromě toho pohonná jednotka ještě nebyla osazena katalyzátorem, který dorazil ve fázi 2 a jenž snížil výkon ze 130 na 122 koní. Jinými slovy zde tak máme jeden z automobilových Svatých grálů, po kterém touží sběratelé z celého světa. A jelikož Peugeot takového úspěchu již nikdy nedosáhl, jsou ochotni platit majlant.

Lze pak už jen zmínit, že k navýšení ceny napomohla i nepříliš spletitá historie vozu a jeho mimořádný stav. Původně byl totiž v roce 1987 prodán šedesátileté paní Biron, která s ním až do své smrti v roce 2009 najela pouze 5 831 km. Následně v rámci dědického řízení připadl jejímu vzdálenému bratranci, který se jej o dva roky později rozhodl prodat. Jelikož nicméně Peugeot již nějakou dobu nebyl ve službě, přistoupil nový majitel k dílčí renovaci a od té doby vůz pravidelně servisoval.

I přes příkladnou péči si ani nový vlastník hot hatche příliš neužíval, do roku 2019 s ním tak najel jen 6 719 kilometrů a nyní se prodalo s 6 928 km na kontě. Jelikož je v plně provozuschopném stavu, jsme zvědavi, kolik nový majitel vozu přihodí na hrb. Nic převratného ale nelze čekat, to se dříve stejný kousek v brzké době znovu objeví v aukci s cílem opět lámat rekordy.

Tento Peugeot 205 GTi z roku 1987 trhnul aukční rekord, prodal se za více než dva miliony korun. Je to výjimečné provedení, navíc prakticky nejeté. Foto: Aguttes

Zdroj: Aguttes

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.