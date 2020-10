Němci chtějí dotace na auta s benziny a diesely, zuřící Brusel umlčí bizarním odpustkem před 5 hodinami | Petr Miler

Německé automobilky mají problémy a dotace na elektrická auta jim nikam nepomůžou. Bavorský premiér tak chce dotovat i prodej aut s motory na benzin a diesel, což se EU podle očekávání nelíbí. I na to ale má lék.

Připomínat v těchto dnech v Česku, že doba je zlá, je zřejmě zbytečné. Ať už si o podstatě toho, čemu se říká koronavirová krize, myslíte cokoli, problémy způsobené chaotickými reakcemi vlády na vzniklou situaci negativně dopadnou na naprostou většinu z nás. V krátkodobém horizontu jsou to spíše životní nepříjemnosti, se kterými se můžeme vyrovnat ještě snadno. V delším horizontu ale půjde hlavně o ekonomické dopady, které budeme řešit složitěji a bolestivěji.

S těmi se nepotýkáme jenom my, ale prakticky všichni. Ve snaze předejít těžkým šokům zkouší vlády jednotlivých zemí podporovat ekonomiky různými stimuly a automobilový sektor při tom nemohou vynechat. Dosud se přitom snažily spojit ekonomicky i ekologicky žádoucí a sypají peníze hlavně do prodeje elektromobilů. Jenže ono to nepomáhá a už v květnu jsme vysvětlovali, proč. Prodeje elektrických aut nejsou tím, co by automobilky mohlo v dnešní době spasit, třebaže je to nejspíše lepší než nic. Potřebují prodávat co nejvíce aut, na kterých vydělávají peníze, a to jsou - bohužel, bohudík - ta se spalovacími motory.

V Německu chtěli jejich prodeje začít podporovat už dříve, EU ale byla vzhledem ke svým emisním cílům ostře proto. Po pár měsících se jasně ukazuje, že německé automobilky ani podpora v řádu stovek tisíc Kč na každý prodaný elektromobil nezachrání, a tak vládní CDU-CSU z iniciativy bavorského ministerského předsedy Södera podle magazínu Automobilwoche razí plán, v souladu s nímž by i vozy s benziny a diesely byla nakonec dotovány.

Proč iniciativa přichází právě z Bavorska, není třeba dodávat. Je to domov automobilek Audi a BMW, které prodeje elektrických opravdu nezachrání, jejich portfolio stojí na úplně jiných vozech. Podle Söderova návrhu, který zahrnuje i řadu dalších opatření včetně snížení rozličných daní, by byl dotován nákup každého nového vozu bez ohledu na typ pohonu. Jedinou podmínkou by bylo plnění novější emisní třídy a vykazování nižších emisí CO2 než u vozu, který ten či onen zákazník používá dnes. Tím by bylo i environmentálnímu aspektu učiněno zadost.

Brusel po vyslechnutí tohoto návrhu pochopitelně zachvátila panika, neboť podporovat v roce 2020 prodej dieselových aut mu přijde krajně nevhodné. Söder ale připomíná, že Němci ani při dotacích až 240 tisíc Kč o elektromobily z valné většiny nestojí a průmysl je třeba podpořit i jinak. Bruselu tak podle Automobilwoche nabízí vskutku bizarní odpustek - zákazníci aut se spalovacími motory by mohli navíc dostat voucher, jakýsi „transformační šek”, který by znamenal slevu na koupi nového elektrického auta za 3 nebo 5 let, kdy by elektromobily mohly být žádanější, protože ty současné mají jen velmi omezený tržní potenciál.

Zvláštní doba je plná zvláštních činů, chce se dodat. Ostatně i dnes, tedy v pondělí jsme byli svědky toho, jak vláda přijala nová opatření, která měla vyhlašovat jednou za týden v pátek a naposledy je ohlásila ve čtvrtek...

I nákup aut, jako je BMW M340d, má být v Německu dotován, protože tamní průmysl to potřebuje. Dotace na elektromobily nic neřeší. Foto: BMW

