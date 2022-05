Němci vybírali nejlepší obyčejné SUV pro 7, Škodu Kodiaq postavili proti největším soupeřům včera | Petr Prokopec

Česká auta mají vzhledem ke svým cenám v poslední době mnohem více práce s ospravedlněním své konkurenceschopnosti. A tak je zajímavé se podívat, jak si Kodiaq podle Němců vede ve srovnání se stejně starým Koleosem a novějším Sorentem.

Není žádným tajemstvím, že SUV dnes vládnou světu. Touží po nich nejen Američané nebo Číňané, ale i Evropané. Popravdě řečeno jsme to nikdy nepochopili, jde o velká, těžká, neefektivní, jízdně nezáživná a obvykle i nepříliš komfortní auta, protože zajistit solidní jízdní vlastnosti při jejich vysokém těžiště si s plavným podvozkem netyká. Ale zkrátka bodují, a to třeba i proto, že mohou pohostit i sedm pasažérů a utáhnout až 2,5tunové přívěsy.

Německý Auto Bild se proto rozhodl najít nejlepšího zástupce takto pojatých modelů mezi vozy dostupnějších značek. Logicky tedy musel sáhnout po Škodě Kodiaq. Ta sice dorazila na trh již v roce 2016, ovšem loni prošla faceliftem. Ten dle zvyklostí mladoboleslavské automobilky nebyl zrovna rozsáhlý, čelní partie však alespoň trochu omladil. Kromě toho se pak do kabiny nastěhovala nejnovější verze multimediálního systému. S touto výbavou by pak Kodiaq měl zůstat pro zákazníky atraktivní po několik dalších let.

Jak vyplývá ze srovnání s Renaultem Koleos a Kiou Sorento, Češi skutečně mají v daném ohni to nejvýraznější želízko. I francouzské SUV je totiž již šest let staré a taktéž má za sebou facelift. Nicméně v jeho rámci již nedošlo na takovou modernizaci, aby vůz obstál už jen v dnešní době, natož v nejbližší budoucnosti. Ostatně i proto třeba z britského trhu Koleos zmizel již v červenci 2020. Zájem byl minimální a nic nenaznačovalo tomu, že by se poptávka měla výrazně navýšit.

Renaultu totiž ubližují levné plasty, s nimiž je spojeno nepříjemné rachtání. Přístrojový štít je pak jen polodigitální a v případě multimédií lze počítat pouze s 8,7palcovou obrazovkou. Ve srovnání s tím taková Kia září i proto, že Sorento čtvrté generace je nejmladším z celé trojice. Představeno bylo v roce 2020 a do testu navíc dorazilo s „plnou polní“. Rozmazlovat vás tedy mimo jiné bude kůže Nappa, na druhou stranu však kvůli tomu musíte sáhnout po peněženky nejhlouběji.

Rovněž Škoda dostala do vínku příplatkovou výbavu, mimo jiné paket Business Columbus, který přináší bezdrátové propojení s mobilním telefonem či použitelné hlasové ovládání. To pak sice najdete v Renaultu a Kie, použitelné ale moc není. Sorento pak navíc spárování s mobilem umožňuje jen ve chvíli, kdy vůz zastavíte. Dá se předpokládat, že k tomu došlo kvůli bezpečnosti, z pohledu zákaznického jde však o obtěžující nepříjemnost.

Přesunout se můžeme k jízdní dynamice, jenž vyznívá ve prospěch Škody. Kodiaq sice s 200 koňmi výkonu a 400 Nm točivého momentu, za kterými stojí dvoulitrový turbodiesel, není nejsilnějším vozem z této trojice, ovšem stovku pokoří nejrychleji a má i nejvyšší maximálku. Dále na její straně stojí nejnižší spotřeba a nejnižší hlučnost. Rozhodně ale nejde o sportovní nářadí, na to se vůz až příliš naklání. Adaptivní tlumiče však dobře fungují na špatných površích.

Relativně komfortním naladěním podvozku se vyznačuje i Koleos, zatímco Sorento působí spíše tvrdě. To jen umocňuje použití 20palcových kol, s nimi však narůstá vizuální přitažlivost. Navzdory tomu přitom Korejec disponuje i nejobjemnějším zavazadelníkem. Po právu mu tedy patří druhé místo, přičemž s 544 body z osmi set možných za vítěznou Škodou příliš nezaostává. Kodiaq jich totiž získal 561. Oproti tomu Renault je s 483 body jednoznačně poraženým v tomto testu.

Pokud hledáte sedmimístné SUV, je Škoda Kodiaq tou ideální volbou. Foto: Škoda Auto



Případnou alternativou je dle Němců Kia Sorento čtvrté generace... Foto: Kia



...oproti tomu však Renault Koleos již nemá mnoho šancí, jak dnešního zákazníka okouzlit. I proto, že navzdory svým chybám je dražší než česká konkurence. Foto: Renault

