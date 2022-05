Německý prodejce levně nabízí údajně téměř nejetou Škodu Octavia I, je to past a nesmysl před 2 hodinami | Petr Miler

Na první pohled to vypadá jako zajímavá nabídka dnes už legendárního a přelomového modelu české automobilky ve stavu, v jakém se dávno nevidí. Hned na ten druhý je ale jasné, že tady něco nehraje. Prodávající přesto na své nabídce trvá.

V bohaté historii značky Škoda bychom našli řadu důležitých či dokonce přelomových modelů, mezi těmi moderními ale jasně vyčnívá jeden - první novodobá Octavia. Byl to vůz, na kterém se automobilka mohla složitě „udělat” či snadno oddělat a můžeme dnes být jen rádi, že realitou se stalo to druhé.

Octavia I se stala pojízdnou definicí klíčových hodnot celé značky, které ji dekády posunovaly dál a dál. Nabídla moderní a spolehlivou techniku v decentním balení, nadstandardní množství prostoru zejména pro náklad, a to vše za cenu, o které si reální konkurenti mohli nechat jen zdát. Co z tohoto přístupu zbývá dnes, nechme na jinou debatu, nedivili bychom se ale, kdyby se někdo do časů „ó-jedničky” chtěl vrátit, měla své kouzlo.

Běžně to není možné, neboť tento vůz se přes opakované prodlužování jeho života dávno nevyrábí a i hezký kousek z konce výroby je vzácnost. Nejetý exemplář z prvních let výroby je pak rarita, chvíli se ale zdálo, že jsme na jeden takový narazili. Auto z roku 1999 na fotkách níže je nabízeno německým prodejcem s „wenig km”, což má přesně znamenat 14 221 kilometrů. To zní skvěle, navíc cena necelých tisíc euro, to by byl kup roku. Ale není, ani omylem.

Stačí se pořádně podívat na fotky, zejména pak na interiér, aby člověk pochopil, že u inzerátu by měla svítit spíš věta: „Was für Unsinn!” jaký nesmysl. Tohle auto nejenže nevypadá na 14 221 km, vypadá spíše na 1 014 221 km. Kdyby se tachometr po ujetí 999 999 km přetáčel na nulu (což se neděje), snad bychom tomu i věřili. A naopak nechápeme, jak může udávanému stavu věřit prodejce.

Kontaktoval jsem jej telefonicky s tím, že u inzerátu někdo zřejmě spletl fotografie, ale ne, tohle auto má opravdu na tachometru 14 221 km. Věřit tomu ale nemůže ani ten nejnaivnější dealer - udat takový nájezd u vozu se 100 tisíci km jde a z fotek bychom to nejspíš nepoznali, tohle auto je ale opravdu na kaši. Podívejte se na manžetu řadičky, ta musela zažít asi tak miliardu přeřazení. Podívejte se na volant nebo - nejvýmluvněji - sedadla. Čalounění sedačky řidiče je prodřené, vytahané a jeho prostředek vypadá, jako by na něj někdo opakovaně močil.

Je to auto na kaši a to do jisté míry i zvenčí. Pokud jsem správně pochopil, dovezené bylo z Chorvatska a německý prodejce jeho nájezdu prostě věří, prý opotřebení vzniklo nestandardním používám. Pravda, vyloučit to nelze, třeba v autě bydlela smečka psů, kteří si hráli na Schumachera s Alonsem a sem tam poslali vůz do zdi, protože zvenčí je obouchaný též. A nebo - pravděpodobněji - jsou v Chorvatsku ještě větší kanóni než u nás a nemají problém stočit 600 tisíc km a tvářit se jako nic.

Tak či onak, tento vůz si určitě nekupujte, je to past a nesmysl. Pokud tedy nechcete mít doma důkaz toho, co se také může v Německu prodávat s označením „wenig km”.

Foto: Günes Automobile, publikováno se souhlasem

